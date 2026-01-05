„Je těžké opustit tenhle sport, který tak moc zbožňuju. Ale v srdci cítím, že jde o správné rozhodnutí. Těším se na novou a vzrušující kapitolu života,“ vysvětlovala.
Zároveň ale vyhlásila, že chce ve čtyřiatřiceti letech končit na vrcholu. Její plány? Vítězit ve Světovém poháru, obhájit velký křišťálový glóbus, vyhrát prestižní miniseriál Tour de Ski a slavit na olympijských hrách v Itálii.
Potíže se jí vracely i v průběhu kariéry. O problémech upřímně hovořila na tiskových konferencích či besedách, na což se chce zaměřit po konci kariéry.