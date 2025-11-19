„Bude těžké opustit tento sport a tým, které tolik miluji, zároveň ale v srdci cítím, že je to správně a že bude vzrušující začít novou kapitolu života,“ napsala hvězdná Američanka v příspěvku. „Lyžování mi dalo víc radosti, výzev, odvahy a pocitu sounáležitosti, než jsem si kdy dokázala představit, a proto chci vzít vás všechny do toho posledního roku s sebou,“ dodala.
Světový pohár v běžeckém lyžování zahájí sezonu příští týden 28. listopadu ve finském zimním středisku Ruka, vrcholem budou v únoru olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. „Dám do téhle sezony všechno, až do úplného konce ve finále v Lake Placid,“ vzkázala.
„Díky, Jessie. Za ten úžasný odkaz, který vytváříš. Jsi ohromnou inspirací ve sportu i mimo něj. Nemůžu se dočkat, až ti budu v poslední sezoně fandit,“ napsala pod její rozlučkový příspěvek královna alpských lyžařek a krajanka Mikaela Shiffrinová.
Digginsová získala v roce 2018 v Pchjongčchangu olympijské zlato v týmovém sprintu, o čtyři roky později v Pekingu přidala stříbro na 30 km volně a bronz ze sprintu.
Na světových šampionátech získala první medaili v roce 2013, kdy se stala mistryní světa v týmovém sprintu, před dvěma lety slavila zlato v závodě na 10 km volným stylem. Ve sbírce má i další tři stříbrné a dvě bronzové medaile.
V minulé sezoně vybojovala potřetí v kariéře křišťálový glóbus, když obhájila vítězství ve Světovém poháru. Předtím ovládla celkové hodnocení seriálu ještě v roce 2021.