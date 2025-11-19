Královna běžkařek po sezoně končí. Byla jsi úžasnou inspirací, klání se Shiffrinová

Autor: ,
  18:38
Olympijská šampionka v běhu na lyžích Jessie Digginsová ukončí po této sezoně kariéru. Čtyřiatřicetiletá dvojnásobná mistryně světa, jež bude v zimě s vrcholem na hrách pod pěti kruhy v Miláně a Cortině d’Ampezzo mimo jiné obhajovat prvenství ve Světovém poháru, své rozhodnutí oznámila na instagramu.
Američanka Jessie Digginsová si v Oslu zajistila celkové prvenství ve Světovém...

Američanka Jessie Digginsová si v Oslu zajistila celkové prvenství ve Světovém poháru. | foto: AP

Američanka Jessie Digginsová na trati skiatlonu na mistrovství světa v...
Jessie Digginsová v čele závodu ve Falunu
Jessie Digginsová v cíli oddychuje po vítězství ve Falunu.
Jessie Digginsová v cíli oddychuje po vítězství ve Falunu.
37 fotografií

„Bude těžké opustit tento sport a tým, které tolik miluji, zároveň ale v srdci cítím, že je to správně a že bude vzrušující začít novou kapitolu života,“ napsala hvězdná Američanka v příspěvku. „Lyžování mi dalo víc radosti, výzev, odvahy a pocitu sounáležitosti, než jsem si kdy dokázala představit, a proto chci vzít vás všechny do toho posledního roku s sebou,“ dodala.

Světový pohár v běžeckém lyžování zahájí sezonu příští týden 28. listopadu ve finském zimním středisku Ruka, vrcholem budou v únoru olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. „Dám do téhle sezony všechno, až do úplného konce ve finále v Lake Placid,“ vzkázala.

„Díky, Jessie. Za ten úžasný odkaz, který vytváříš. Jsi ohromnou inspirací ve sportu i mimo něj. Nemůžu se dočkat, až ti budu v poslední sezoně fandit,“ napsala pod její rozlučkový příspěvek královna alpských lyžařek a krajanka Mikaela Shiffrinová.

Digginsová získala v roce 2018 v Pchjongčchangu olympijské zlato v týmovém sprintu, o čtyři roky později v Pekingu přidala stříbro na 30 km volně a bronz ze sprintu.

Američanka Jessie Digginsová si v Oslu zajistila celkové prvenství ve Světovém poháru.
Američanka Jessie Digginsová na trati skiatlonu na mistrovství světa v Trondheimu
Jessie Digginsová v čele závodu ve Falunu
Jessie Digginsová v cíli oddychuje po vítězství ve Falunu.
37 fotografií

Na světových šampionátech získala první medaili v roce 2013, kdy se stala mistryní světa v týmovém sprintu, před dvěma lety slavila zlato v závodě na 10 km volným stylem. Ve sbírce má i další tři stříbrné a dvě bronzové medaile.

V minulé sezoně vybojovala potřetí v kariéře křišťálový glóbus, když obhájila vítězství ve Světovém poháru. Předtím ovládla celkové hodnocení seriálu ještě v roce 2021.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Frýdek-M. vs. ZlínHokej - 24. kolo - 19. 11. 2025:Frýdek-M. vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
Živě5:2
  • 1.01
  • 35.00
  • 50.00
Vsetín vs. SokolovHokej - 24. kolo - 19. 11. 2025:Vsetín vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.17
  • 5.60
  • 20.00
Přerov vs. SlaviaHokej - 24. kolo - 19. 11. 2025:Přerov vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 3.60
  • 2.50
  • 2.40
Kuopio vs. CurychHokej - Osmifinále - 19. 11. 2025:Kuopio vs. Curych //www.idnes.cz/sport
Živě4:0
  • -
  • 70.00
  • 300.00
Kolín vs. Pardubice BHokej - 24. kolo - 19. 11. 2025:Kolín vs. Pardubice B //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.00
  • 3.50
  • 3.40
Poruba 2011 vs. JihlavaHokej - 24. kolo - 19. 11. 2025:Poruba 2011 vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 6.20
  • 4.40
  • 1.46
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Do Milána v kraťasech. Nová olympijská kolekce se vydala nečekanou cestou

Sourozenci Taschlerovi pózují v nové olympijské kolekci. Hlavními kousky...

Český olympijský výbor představil ve středu kolekci pro nadcházející zimní olympiádu v Miláně a Cortině. Už podeváté ji připravil ve spolupráci se značkou Alpine Pro. Jako inspirace posloužilo dílo...

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Rezek u reprezentace: Nedvěd má auru, tým je zdravý a v plné sestavě silný

Asistent trenéra Jan Rezek na tréninku s Vladimírem Coufalem a Patrikem...

Po 13 letech zpátky ve fotbalové reprezentaci. A Jan Rezek si nemyslí, že je národní tým rezavý. „V plné sestavě bychom ani na mistrovství světa nehráli poslední housle,“ míní třiačtyřicetiletý...

19. listopadu 2025  18:30

Zranění koně? Velký šok, líčí Kellnerová. A jejímu týmu o jediný bod utekla výhoda

Jezdkyně Anna Kellnerová na tiskové konferenci před začátkem Prague Playoffs

Před startem prestižního Prague Playoffs musela řešit hned dvě komplikace. Jednak náhradu do sestavy za sebe, protože se jí zranil kůň, a pak také ztrátu přímého postupu do semifinále. „Ale věřím, že...

19. listopadu 2025  17:30

Ukázkový vlastňák odčinil akcí sezony. Brankáři jsem se omluvil, ujistil Nylander

Útočník Toronta William Nylander si rovná vlasy pod helmou.

I navzdory vítězství nejprve odpovídal novinářům poněkud pochmurně, jakmile se ho ale zeptali na první gól v zápase, najednou se začal usmívat. „To byl zásah!“ odvětil. William Nylander nekompromisní...

19. listopadu 2025  16:22

Češi se nejdřív dozvědí, kdo hrozí ve finále. Jak bude vypadat čtvrteční los baráže?

Tomáš Souček a Jaroslav Zelený v leteckém souboji s chorvatským brankářem...

Když se před čtvrtečním losem probíraly zástupy soupeřů, které jejich národní mužstvo v baráži o fotbalové mistrovství světa může dostat, irská média si všimla: „Zdá se, že v Česku není všechno v...

19. listopadu 2025

Loprais míří na Rallye Dakar pořád nejvýše. I na dvacátý pokus

Aleš Loprais

Na slavné Rallye Dakar vyhrál v kategorii kamionů Aleš Loprais 18 etap, celkově byl nejlépe druhý, k tomu dvakrát třetí. Teď se 45letý pilot chystá na svou jubilejní dvacátou účast a netají, že...

19. listopadu 2025  15:36

Plzeň je teď ve stejném ringu jako pražské kluby. V zimě dojde ke změnám, říká Šádek

Adolf Šádek, předseda představenstva a generální ředitel FC Viktoria Plzeň

Nová éra fotbalové Plzně začíná. Co změní v nejbližší době ve Viktorii příchod nového majitele Michala Strnada, jednoho z nejbohatších Čechů? Dá se v zimě očekávat výrazný pohyb v kádru?

19. listopadu 2025  15:26

Správné rozhodnutí? Uvidíme. Roztržka ve španělském týmu oslabila šance na postup

Španělský kapitán daviscupového týmu David Ferrer.

Od naší zpravodajky v Itálii Už když zveřejnili nominaci na finálový turnaj Davis Cupu, mnozí se podivovali: „A kde je Davidovich Fokina?“ Španělský kapitán David Ferrer do týmu totiž nepovolal 14. hráče světa, což odůvodnil...

19. listopadu 2025

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

19. listopadu 2025  14:46

LeBron rozjel 23. sezonu. Zmeškaný start? Velký nezvyk, líčil. Olympiáda v LA je passé

LeBron James zahájil svou 23. sezonu v NBA.

Zvídavý dotaz jedné americké reportérky LeBrona Jamese, který v úterý večer rozehrál 23. sezonu v NBA, dokonale odzbrojil. „Co říkáte na to, že jste se na palubovce potkal hned se sedmi hráči, kteří...

19. listopadu 2025  14:43

Ošklivý faul v NHL, kouč vyhrožoval hvězdě soupeře: Až se potkáme příště, nedohraješ

Mikko Rantanen naráží zezadu na mantinel Alexandra Romanova.

Cítil, že Dallas tlačí čas. Hnal se za pukem, v evidentním spěchu. Zřejmě i proto si počínal tak nešetrně. Ostrý zákrok Mikka Rantanena, ofenzivní hvězdy NHL, na Alexandra Romanova vyvolal velké...

19. listopadu 2025  14:15

„Zlý muž“ Klapka vyvolal bitku, na jeho hit reagoval i Bedard: Tohle vidět nechcete

Wyatt Kaiser (44) z Chicago Blackhawks u puku v zápase s Calgary Flames, dotírá...

Měli výhodu přesilové hry, kterou si mohli pomoct vyrovnat nepříznivý stav. Jenže puk pod kontrolou hokejisté Calgary neměli, soupeře z Chicaga tak museli nahánět. A právě z toho vyplynul ostrý hit u...

19. listopadu 2025  13:10

Hned při první příležitosti. Federer bude uveden do tenisové Síně slávy

Roger Federer ve Wimbledonu.

Jeden z nejlepších tenistů historie Švýcar Roger Federer bude příští rok v srpnu uveden do Síně slávy. Informoval o tom web Mezinárodní tenisové Síně slávy ITHF v Newportu.

19. listopadu 2025  13:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.