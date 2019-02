Nizozemka, Češka, nebo Rakušanka? Jsem světoběžník, směje se Jelínková

Ve výsledkové listině byste u jejího jména hledali vlaječku s modrým klínem marně. Místo ní najdete tři horizontální pruhy.

Jelínková jezdí za Nizozemsko. Za zemi, kam za komunismu utekla její matka. „Původně chtěla až do Kanady, ale prostě to nevyšlo. Zůstala v Holandsku a vystudovala chemickou školu,“ vypráví.

A také za zemi, jejíž nejvyšší bod měří 322 metrů. Přesně tolik má tamní kopec Vaalserberg. Ne, krajina proslulá nížinami protkanými vodními kanály a ozvláštněná větrnými mlýny není zrovna lyžařským rájem.

„Lyžovat se dá jenom v krytých halách, jinak asi nic. Pak jsou tu možná nějaké malé kopečky, ale nevím o tom, že by se po nich jezdilo,“ popisuje Jelínková.

Chrochtám, ale němčina bývá horší

Přesto je její volba, koho reprezentovat, logická. V Nizozemsku prožila většinu svého dětství, „chrochtavý“ jazyk je její mateřštinou. „I já chrochtám. Lidé si z toho často dělají legraci, holandština vyslovuje g jako ch, určitě to není nejhezčí jazyk na světě. Ale třeba němčina v některých oblastech Švýcarska bývá ještě horší.“

Ví, o čem mluví. Němčinou vládne, už dvanáct let žije a trénuje v Rakousku.

Teď slaví životní úspěch, 19. místem ze světového šampionátu píše dějiny nizozemského alpského lyžování. „Je to pro mě super výsledek, první pořádný. Jsem moc šťastná,“ sdílí své pocity.

Věří, že průlom je blízko. Že se co nejdříve bude pravidelně objevovat ve Světovém poháru, kde zatím tu a tam ztroskotá v kvalifikaci. A že zúročí všechnu dřinu a vrátí všechny oběti, které kvůli svému lyžařskému snu podstoupila.

Její vzory? „Mezi ženami Mikaela Shiffrinová. Známe se už od žákyň, znám i její mamku. Jezdím podobným stylem. Dívám se na ni a učím se. Mezi muži pak obdivuji Marcela Hirschera, kterrý má také úžasnou techniku,“ říká Jelínková

Vykašlala se na tenis. S matkou opustila Nizozemsko, které si oblíbila, a přestěhovala se do Rakouska. Později zanechala studia práv, protože tak náročná škola se závoděním skloubit nešla. Ze stejného důvodu se nepustila ani do studia jazyků či biologie. „Ale abych pravdu řekla, právo mě ani nebavilo,“ přiznává s úsměvem.

Nedělá ze sebe hrdinku.

Svou cestu si vybrala dobrovolně a předem věděla, že bude plná překážek. „Být holandskou lyžařkou není jednoduché. S Holanďany nikdo nechce spolupracovat, žádná firma. Nemají totiž atraktivní výsledky,“ vysvětluje.

Proč tedy nezávodí za Rakousko? „To není vůbec lehká otázka. Já jsem sama chtěla jezdit za Holandsko, když jsem šla do FIS (Mezinárodní lyžařská federace, pozn. red). Žila jsem tam, byl to můj domov. Prostě jsem byla hrdá,“ vzpomíná.

Čas od času nad přechodem do jiné reprezentace přemýšlí. „Zpětně si říkám, že teď bych se rozhodla jinak. Už mám domov v Rakousku, do Nizozemska se navíc nechci vrátit a nechtěla bych tam žít. V Rakousku to je jednodušší. Máte tam jasná kritéria a buď na to máte, nebo ne. Také máte úplně jinou materiální podporu. Já mám teď štěstí, že mě podporuje Atomic. Nevybral si holandskou reprezentaci, ale přímo mě.“

Nejsem Češka, nikdy jsem tam nežila

V Rakousku nově studuje pedagogiku, v lednu před mistrovstvím světa zvládla zkoušky. Ve svém volnu koketuje s italštinou, zcela podle hesla „kolik jazyků znáš, tolikrát si člověkem.“

Řeč se jí líbí, krásně zní. Itálii má navíc moc ráda, nejvíc tamní kuchyni. „Vlastně všude v Evropě se cítím jako doma,“ přemítá. A tak když se zeptáte, zda se cítí být Češkou, Nizozemkou, nebo Rakušankou, řekne: „Mně je to vlastně jedno, jsem takový světoběžník.“

Ač příjmením Jelínková a dcera českých rodičů, Za Češku se nepovažuje: „Nemůžu říct, že jsem Češka. Mám sice českou krev a kořeny, ale nikdy jsem tam nežila.“

Češtinu umí i díky tomu, že jako malá jezdila pět let do jedné z brněnských základních škol na srovnávací zkoušky. „Měla jsem v Holandsku učebnice a učila jsem se s mámou,“ vybavuje si.

Do země svých předků se hodně těší. Za dva týdny se představí ve Špindlerově Mlýně na Světovém poháru. „Bude to fajn, přijdou kamarádi, rodina, i táta,“ vyhlíží setkání s blízkými.

Ráda by se před nimi blýskla.