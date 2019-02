Riiber vyhrál desátý závod v sezoně SP a získal křišťálový glóbus

Jednadvacetiletý Riiber vyhrál v těsném finiši o půl sekundy před Ilkkou Herolou z Finska, třetí byl o další dvě desetiny zpět Němec Fabian Riessle. Riiberův největší konkurent Johannes Rydzek z Německa dnes nestartoval.

Silný vítr totiž sdruženáře v Klingenthalu nepustil na můstek, do běhu na 10 kilometrů proto startovali podle pořadí z pátečního provizorního kola. Na to doplatil domácí favorit Rydzek, třetí muž ze sobotního závodu, kterému se v pátek pokus nevydařil a dnes by musel na trati stahovat více než dvouminutové manko.

Riiber získal trofej pro vítěze SP jako první Nor po dvaceti letech a navázal na Bjarte Engena Vika, který křišťálový glóbus vyhrál v ročníku 1998/99. Čtyři závody před koncem sezony má na prvním místě 1258 bodů, druhý Rydzek jich nasbíral o 497 méně. Riiber navíc může zaútočit i na rekord Fina Hannu Manninena, který v sezoně 2005/06 vyhrál dvanáct závodů.

Čeští sdruženáři závody po posledních nepřesvědčivých výkonech vynechali a dali přednost tréninku na nadcházející mistrovství světa. Po Klingenthalu Češi nepojedou ani příští týden do Lahti. Šampionát v Seefeldu se uskuteční od 20. února do 3. března.