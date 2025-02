Parádní závod Janatové. Na desítce volně v Cogne obsadila životní čtvrté místo

SP v běhu na lyžích v Cogne (Itálie) 10 km volně: Muži: 1. Amundsen 21:45,1, 2. Andersen -11,7, 3. Nyenget (všichni Nor.) -15,7, 4. Anger (Švéd.) -19,4, 5. Krüger (Nor.) -20,3, 6. Niskanen (Fin.) -22,1. Průběžné pořadí SP (po 23 z 31 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 1459, 2. Anger 1230, 3. Valnes (Nor.) 1084, 4. Lapalus (Fr.) 1036, 5. Amundsen 988, 6. Krüger 977, ...31. Novák 357, 60. Černý 205, 100. Šeller 85, 110. Fellner 76, 117. Tuž 68, 119. Bauer 67, 158. Dufek (všichni ČR) 18. Ženy: 1. Digginsová (USA) 23:59,7, 2. Slindová (Nor.) -5,1, 3. Niskanenová (Fin.) -15,4, 4. Janatová (ČR) -24,5, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -45,8, 6. Fähndrichová (Švýc.) -52,0. Průběžné pořadí SP (po 23 z 31 závodů): 1. Digginsová 1646, 2. Slindová 1364, 3. Carlová (Něm.) 1237, 4. Niskanenová 1223, 5. Johaugová (Nor.) 1065, 6. Stadloberová (Rak.) 937, ...8. Janatová 901, 62. Havlíčková 154, 63. Antošová (obě ČR) 149.