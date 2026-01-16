Zabystřan skončil v super-G ve Wengenu čtrnáctý, poprvé vyhrál Franzoni

Autor: ,
  14:33
Lyžař Jan Zabystřan obsadil 14. místo v superobřím slalomu Světového poháru ve Wengenu a vyrovnal svůj druhý nejlepší výsledek v olympijské sezoně. Pro premiérové vítězství v kariéře si na Lauberhornu dojel Ital Giovanni Franzoni.
Jan Zabystřan během Super-G ve Wengenu.

Jan Zabystřan během Super-G ve Wengenu. | foto: Reuters

Jan Zabystřan po dokončení Super-G ve Wengenu.
Jan Zabystřan během Super-G ve Wengenu.
Jan Zabystřan během Super-G ve Wengenu.
Jan Zabystřan dokončuje Super-G ve Wengenu.
5 fotografií

Sedmadvacetiletý Čech zopakoval na slavné a náročné trati 14. pozici ze super-G v Beaver Creeku na začátku prosince. Dva týdny nato pak ve Val Gardeně dosáhl jako první český lyžař v historii na senzační vítězství. Třetí místo tehdy obsadil Franzoni a zaznamenal až do dneška svůj nejlepší výsledek v kariéře.

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Teď předvedl Ital s číslem 1 téměř bezchybnou jízdu a jeho čas 1:45,19 nikdo nepřekonal. Bývalý juniorský mistr světa potvrdil formu z minulých dnů: ve Wengenu vyhrál oba tréninky na sobotní sjezd, v němž tak bude velkým favoritem na vítězství.

Čistě zajel Franzoni především sekce „Canadian Corner“ a „Kernen S“ v horní části sjezdovky. „Rozhodl jsem v zatáčce, kde jsem před pár lety spadl,“ připomněl nehodu ze super-G v roce 2023, po níž musel ukončit sezonu a jít na operaci stehna.

Po Franzoniho výhře měl pátý superobří slalom v sezoně pátého různého vítěze. S odstupem 35 setin sekundy skončil druhý Stefan Babinsky z Rakouska a v 94. závodě kariéry dosáhl na první stupně vítězů.

Ledecká byla v tréninku na sjezd v Tarvisiu osmá, nejrychlejší čas měla Delagová

Se ztrátou dalších dvou setin byl na třetím místě nejlepší z domácích Švýcarů Franjo von Allmen. Těsně pod pódiem skončil jeho favorizovaný krajan Marco Odermatt: čtyřnásobný vítěz z Wengenu ztratil na čtvrté pozici na Franzoniho 53 setin.

V průběžném pořadí disciplíny vede Odermatt o 94 bodů před Rakušanem Vincentem Kriechmayrem, Zabystřan je sedmý. V boji o pátý velký křišťálový glóbus za sebou má Odermatt už obří náskok 467 bodů před slalomářem Lucasem Pinheirem Braathenem z Brazílie.

SP v sjezdovém lyžování ve Wengenu (Švýcarsko)

Muži - superobří slalom: 1. Franzoni (It.) 1:45,19, 2. Babinsky (Rak.) -0,35, 3. Von Allmen -0,37, 4. Odermatt (oba Švýc.) -0,53, 5. Haaser (Rak.) -0,68, 6. Cochran-Siegle (USA) -0,83, ...14. Zabystřan (ČR) -1,77

Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 5 z 9 závodů): 1. Odermatt 325, 2. Kriechmayr (Rak.) 231, 3. Franzoni 218, 4. Haaser 191, 5. Babinsky 183, 6. Rogentin (Švýc.) 168, 7. Zabystřan 151

Průběžné pořadí SP (po 20 z 38 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 1005, 2. Pinheiro Braathen (Braz.) 538, 3. McGrath (Nor.) 478, 4. Schwarz (Rak.) 466, 5. Kristoffersen (Nor.) 456, 6. Meillard (Švýc.) 453, ...26. Zabystřan 156

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Malmö vs. SpartaFotbal - - 16. 1. 2026:Malmö vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 2.25
  • 3.60
  • 2.80
Novi Pazar vs. KarvináFotbal - - 16. 1. 2026:Novi Pazar vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.70
  • 3.30
  • 2.50
Slavia vs. BrannFotbal - - 16. 1. 2026:Slavia vs. Brann //www.idnes.cz/sport
16. 1. 16:00
  • 1.76
  • 3.88
  • 3.86
Bartoň vs. KukuškinTenis - - 16. 1. 2026:Bartoň vs. Kukuškin //www.idnes.cz/sport
16. 1. 16:00
  • 2.37
  • -
  • 1.58
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Přehlížené hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté nepojedou na olympijské hry

Connor Bedard během utkání s Calgary.

Doufali, že si splní velký sen. Vždyť kdo by nechtěl být u toho, až se pod olympijskými kruhy opět po dvanácti letech sejdou ti nejlepší hokejisté? Jak to tak bývá, nedostalo se na každého. Řada...

KVÍZ: Poznáte české fotbalové stadiony?

Sparťanský stadion na Letné při utkání s ostravským Baníkem.

Některé jsou moderní a hostí ty největší zápasy, jiné slavné stavby pomalu chátrají. Víte, jak vypadají české fotbalové stadiony? Otestujte si své znalosti v kvízu.

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, nominace, skupiny, na koho narazí Češi

Gólová radost českých hokejistů v utkání s Běloruskem.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se zúčastní čeští hokejisté i hokejistky, vůbec poprvé od roku 2014 se na něm představí také hráči ze zámořské NHL. Mezinárodní olympijský výbor...

Zdráhalová se pochlubila medailemi i společnou fotkou se Sáblíkovou

Nikola Zdráhalová (uprostřed) zlatá na rychlobruslařském mistrovství Evropy na...

Rychlobruslařka Nikola Zdráhalová má za sebou víkend snů. Na mistrovství Evropy v polském Tomaszówě Mazowieckém vybojovala životní zlato na trati 1000 metrů a k tomu přidala stříbro na...

Biatlon ONLINE: Sprint bez Davidové, z Češek je nejlepší Vinklárková

Sledujeme online
Tereza Vinklárková na trati sprintu v Östersundu.

Ve středu Jessica Jislová, Tereza Voborníková a Lucie Charvátová zastřílely obě položky bez chyby a v součtu s výkonem Terezy Vinklárkové braly ve štafetě páté místo. Podaří se jim výbornou střelbu v...

16. ledna 2026  13:30,  aktualizováno  15:15

ONLINE: Sparta hraje přípravu s Malmö, Slavia generálku proti Brannu Bergen

Sledujeme online
Útočník Matyáš Vojta slaví svůj gól se Sivertem Mannsverkem.

Sparťanští fotbalisté hrají první zápas na zimním soustředění ve Španělsku. Jejich soupeřem je švédské Malmö a utkání má výkop v 15 hodin. O hodinu později nastoupí i Slavie, která se také nachází ve...

16. ledna 2026  15:04

Red Bull ukázal novou formuli. Monopost odhalil úchvatným leteckým manévrem

Český pilot Martin Šonka odhaluje monopost Red Bullu pro novou sezonu formule 1.

Proletěl jen těsně nad zakrytým objektem. Téměř ztratil rychlost, najednou se prudce zvedl a pomocí lana ukotveného na ocasu letadla strhl plachtu. Unikátní manévr českého akrobatického pilota...

16. ledna 2026  15:01

Loprais v předposlední etapě Dakaru ztratil, šance na vítězství se mu vzdálila

Český závodník Aleš Loprais s kamionem Iveco na Rallye Dakar

Aleš Loprais obsadil ve 12. etapě Rallye Dakar páté místo mezi kamiony a před závěrečnou etapou vzrostla jeho ztráta na vedoucího Litevce Vaidotase Žalu na 21 minut. Etapu vyhrál průběžně třetí...

16. ledna 2026  14:46

Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat

Marco Odermatt na trati superobřího slalomu v Crans Montaně.

Zasněžené svahy, rychlost a adrenalin patří ke Světovému poháru v alpském lyžování. Sezona 2025/26 odstartovala 25. října a potrvá až do 25. března. Bonusem pro české fanoušky jsou lednové závody ve...

16. ledna 2026  14:38

Zabystřan skončil v super-G ve Wengenu čtrnáctý, poprvé vyhrál Franzoni

Jan Zabystřan během Super-G ve Wengenu.

Lyžař Jan Zabystřan obsadil 14. místo v superobřím slalomu Světového poháru ve Wengenu a vyrovnal svůj druhý nejlepší výsledek v olympijské sezoně. Pro premiérové vítězství v kariéře si na...

16. ledna 2026  14:33

Ledecká srší dobrou náladou. Internet baví tanečky na letišti, v dešti i v koupelně

Ester Ledecká s cenou pro Sportovce roku 2025

Ester Ledecká ukázala, že si i uprostřed nabité sezony zvládá zachovat nadhled a pohodu. Trojnásobná olympijská vítězka se před závodním víkendem v italském Tarvisiu ozvala fanouškům na sociálních...

16. ledna 2026  14:30

Ledecká byla v tréninku na sjezd v Tarvisiu osmá, nejrychlejší čas měla Delagová

Ester Ledecká během tréninku na sjezd v Tarvisiu.

Ester Ledecká zajela v druhém tréninku na sobotní sjezd Světového poháru v Tarvisiu osmý čas. Od nejrychlejší Nicol Delagové z Itálie ji dělilo 88 setin sekundy. O čtyři setiny druhá skončila...

16. ledna 2026  14:26

Olomouc čeká cesta do Švýcarska. V play off Konferenční ligy vyzve Lausanne

Hráči Sigmy zjistili, že postupují do jarní fáze Konferenční ligy.

Z nabízené dvojice dostali toho přijatelnějšího soupeře. Olomoučtí fotbalisté v předkole play off Konferenční ligy vyzvou švýcarské Lausanne. Úvodní utkání je na programu 19. února v Olomouci, odveta...

16. ledna 2026  12:19,  aktualizováno  14:08

České vlajky v hledišti, Fernstädtová v olympijské generálce skončila sedmá

Anna Fernstädtová během 1. kola závodu v Altenbergu.

V páteční generálce na olympijské hry, tedy v posledním závodě Světového poháru v německém Altenbergu, obsadila česká skeletonistka Anna Fernstädtová sedmé místo. V celkovém pořadí seriálu skončila...

16. ledna 2026  13:57

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Menšík zvládl dvojboj, finále si zahraje i Macháč. Siniaková slaví 33. titul v deblu

Jakub Menšík si jde pro bekhend v semifinále turnaje v Aucklandu.

Hned dva čeští tenisté mají před nedělním startem Australian Open parádní formu! Jakub Menšík postoupil do finále v Aucklandu, když v pátek zvládl odložené čtvrtfinále i semifinále, a Tomáš Macháč se...

16. ledna 2026  6:06,  aktualizováno  13:51

Šampioni v Bílém domě. Trump děkoval Floridě a rýpl si do Kanady: Zase jsme lepší

Matthew Tkachuk předává americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi zlatou hokejku.

Nešetřil gratulacemi, připojil i několik díků. „Předvedli jste nám všem historicky nejdominantnější cestu napříč play off,“ ocenil americký prezident Donald Trump úspěšné mužstvo Floridy. Šampiony...

16. ledna 2026  13:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.