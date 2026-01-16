Zabystřan skončil v super-G ve Wengenu čtrnáctý, poprvé vyhrál Franzoni

Sedmadvacetiletý Čech zopakoval na slavné a náročné trati 14. pozici ze super-G v Beaver Creeku na začátku prosince. Dva týdny nato pak ve Val Gardeně dosáhl jako první český lyžař v historii na senzační vítězství. Třetí místo tehdy obsadil Franzoni a zaznamenal až do dneška svůj nejlepší výsledek v kariéře.
|
Teď předvedl Ital s číslem 1 téměř bezchybnou jízdu a jeho čas 1:45,19 nikdo nepřekonal. Bývalý juniorský mistr světa potvrdil formu z minulých dnů: ve Wengenu vyhrál oba tréninky na sobotní sjezd, v němž tak bude velkým favoritem na vítězství.
Čistě zajel Franzoni především sekce „Canadian Corner“ a „Kernen S“ v horní části sjezdovky. „Rozhodl jsem v zatáčce, kde jsem před pár lety spadl,“ připomněl nehodu ze super-G v roce 2023, po níž musel ukončit sezonu a jít na operaci stehna.
Po Franzoniho výhře měl pátý superobří slalom v sezoně pátého různého vítěze. S odstupem 35 setin sekundy skončil druhý Stefan Babinsky z Rakouska a v 94. závodě kariéry dosáhl na první stupně vítězů.
|
Se ztrátou dalších dvou setin byl na třetím místě nejlepší z domácích Švýcarů Franjo von Allmen. Těsně pod pódiem skončil jeho favorizovaný krajan Marco Odermatt: čtyřnásobný vítěz z Wengenu ztratil na čtvrté pozici na Franzoniho 53 setin.
V průběžném pořadí disciplíny vede Odermatt o 94 bodů před Rakušanem Vincentem Kriechmayrem, Zabystřan je sedmý. V boji o pátý velký křišťálový glóbus za sebou má Odermatt už obří náskok 467 bodů před slalomářem Lucasem Pinheirem Braathenem z Brazílie.
SP v sjezdovém lyžování ve Wengenu (Švýcarsko)
Muži - superobří slalom: 1. Franzoni (It.) 1:45,19, 2. Babinsky (Rak.) -0,35, 3. Von Allmen -0,37, 4. Odermatt (oba Švýc.) -0,53, 5. Haaser (Rak.) -0,68, 6. Cochran-Siegle (USA) -0,83, ...14. Zabystřan (ČR) -1,77
Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 5 z 9 závodů): 1. Odermatt 325, 2. Kriechmayr (Rak.) 231, 3. Franzoni 218, 4. Haaser 191, 5. Babinsky 183, 6. Rogentin (Švýc.) 168, 7. Zabystřan 151
Průběžné pořadí SP (po 20 z 38 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 1005, 2. Pinheiro Braathen (Braz.) 538, 3. McGrath (Nor.) 478, 4. Schwarz (Rak.) 466, 5. Kristoffersen (Nor.) 456, 6. Meillard (Švýc.) 453, ...26. Zabystřan 156