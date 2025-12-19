Po závodě zůstal Zabystřan na stupních vítězů ze všech poslední, při odchodu se objímal s členy týmu, zatímco se nad svým úspěchem stále dojímal. A pak se jako král radoval na ramenou svých pomocníků a členů týmu, kteří ho vyzvedli na společnou fotografii.
Vždyť ho také oslavovali právem.
Český závodník si s číslem 29 zcela podmanil páteční super-G, za sebou nechal i Marca Odermatta. A to o 22 setin. V cíli ho tak vystřídal na sedačce pro vedoucího muže.
Historický úspěch českého lyžování! Zabystřan jako první vyhrál závod SP mužů
„Je to velmi pohodlné křeslo,“ smál se pak v televizním rozhovoru. „Vždycky jsem snil o tom, abych byl v top třiceti. Po velmi dobré minulé sezoně jsem si říkal: Snad bych se někdy mohl dostat na stupně jako Ondra Bank, který byl dvakrát třetí. Ještě to přišlo po včerejšku, kdy jsem nepředvedl moc dobrý výsledek. Je to něco krásného!“
Na sociálních sítích mu ihned gratulovaly stovky fanoušků, s blahopřáním přispěchali také snowboardisté Zuzana Maděrová a Jakub Hroneš. Zabystřanova dominance zkrátka okouzlila všechny milovníky zimních sportů.
„Díky všem, co drželi palce, co v nás věřili, je to velký den pro české lyžování, první vítězství pro Česko,“ vzkázal Zabystřan v nahrávce pro média. „Slyšet českou hymnu bylo strašně krásné a dojemné, fakt nádherný den.“
I v televizních záběrech bylo vidět, že se Zabystřanovi na stupních vítězů lesknou oči. Při zvucích české hymny pyšně stál a přemítal nad tím, co se mu v italském středisku podařilo.
Však taky Česko dlouho čekalo na úspěšného alpského lyžaře.
Posledním medailistou ze Světového poháru byl Ondřej Bank, který skončil v roce 2015 třetí v alpské kombinaci v Kitzbühelu. Od té doby nic. Až Zabystřan ukázal, že i mezi muži mohou Češi zářit.
„Cítil jsem se skvěle, byl to hezký italský sníh,“ pochvaloval si. „Na trati bylo hodně různých nerovností, které mi sedí, takový skicross. Když jsem sjel, říkal jsem si, že by z toho mohlo být dobré umístění.“
Program SP v alpském lyžování 2025/26: termíny, výsledky, kde sledovat
Ale první místo? To rozhodně nečekal. Ani jásající diváci mu nenapověděli.
„Přijel jsem do cíle a viděl velký dav fanoušků. Říkám si: Oukej, třeba bych mohl být v desítce. Pak jsem se otočil a viděl jsem zelená čísla. Bylo to něco neuvěřitelného,“ rozplýval se.
Hned mu gratuloval i do té dobry první Odermatt, který se musel smířit jen se stříbrnou pozicí. „Pochválil mě, je to samozřejmě hezké slyšet gratulaci od nejlepšího závodníka na světě.“
A co čeká Zabystřana teď? „Pořádná oslava!“ smál se. „A taky doufám, že podobný výsledek zase brzy přijde.“
Třeba hned v sobotu, kdy je ve Val Gardeně na programu sjezd?