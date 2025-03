Zabystřan ve finále SP superobří slalom nedokončil, výhrou překvapil Feurstein

Super-G

Muži: 1. Feurstein 1:10,96, 2. Haaser (oba Rak.) -0,19, 3. Von Allmen -0,42, 4. Rogentin -0,68, 5. Odermatt (všichni Švýc.) -0,96, 6. Eichberger (Rak.) -1,03, ...Zabystřan (ČR) nedokončil.

Konečné pořadí super-G (po 8 závodech): 1. Odermatt 536, 2. Rogentin 321, 3. Kriechmayr 317, 4. Von Allmen 314, 5. Möller (Nor.) 270, 6. Paris (It.) 262, ...22. Zabystřan 97.

Průběžné pořadí SP (po 35 z 37 závodů): 1. Odermatt 1641, 2. Kristoffersen (Nor.) 1006, 3. Meillard (Švýc.) 931, 4. Von Allmen 836, 5. Haugan 689, 6. McGrath (oba Nor.) 668, ...53. Zabystřan 143.