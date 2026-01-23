Zabystřan v Kitzbühelu ztratil méně než sekundu, přesto byl v super-G devatenáctý

Jan Zabystřan obsadil na Světovém poháru v Kitzbühelu v posledním superobřím slalomu před olympijskými hrami 19. místo. Senzační vítěz prosincového závodu ve Val Gardeně přitom ztratil na prvního Švýcara Marca Odermatta jen devět desetin sekundy. Český lyžař si připsal v super-G třetí nejlepší umístění v sezoně.
Jan Zabystřan po dokončení super-G v Kitzbühelu.

Jan Zabystřan po dokončení super-G v Kitzbühelu. | foto: Reuters

Zabystřan, jenž v pondělí oslaví 28. narozeniny, vyrazil na legendární sjezdovku Streif s číslem tři. V cíli měl v tu chvíli druhý čas. Nakonec ho porazilo ještě 17 soupeřů včetně největší hvězdy posledních let a úřadujícího mistra světa Odermatta. Majitel velkého křišťálového glóbu z posledních čtyř sezon vybojoval 53. pohárové vítězství a udělal další krok za pátým celkovým triumfem ve Světovém poháru.

Wengen a Kitzbühel, euforie i sjezdařské peklo. Proč jde o takové ikony?

Se ztrátou pouhých tří setin skončil druhý jeho krajan Franjo von Allmen, na stupních vítězů je doplnil Rakušan Stefan Babinsky. Pro Zabystřana je 19. příčka třetím nejlepším výsledkem v super-G této zimy, o pět pozic výše skončil před týdnem ve Wengenu, kde si pochroumal rameno, a také začátkem prosince v Beaver Creeku. Tehdy měl v obou případech odstup od vítěze dvojnásobný než dnes, kdy se do jediné sekundy vměstnalo 25 lyžařů.

Odermatt si dva týdny před olympiádou dojel pro osmý triumf této zimy ze tří různých disciplín, vedle super-G dominoval také ve sjezdu i obřím slalomu. V superobřím slalomu vyhrál 17. závod Světového poháru a vyrovnal na druhém místě historického pořadí Nora Aksela Lunda Svindala. Vede Rakušan Hermann Maier s 24 triumfy.

„Tak tohle bylo hodně těsné, jsem spokojený. I když ve střední pasáži jsem nejel ideální stopu, takže mě trochu překvapilo, že jsem první,“ řekl Odermatt.

Horkou chvilku si prožil Nor Adrian Smiseth Sejersted, ale dopad na jednu lyži ustál a dojel do cíle na pátém místě. Závod vynechal jeho krajan Aleksander Aamodt Kilde. Právě v této disciplíně vybojoval bronz na OH v Pekingu 2022, jenže před dvěma lety ve Wengenu se vážně zranil a skoro dva roky nezávodil. Nyní má problémy se zády.

Program na Hannenkammu pokračuje v sobotu sjezdem a v neděli slalomem.

SP ve sjezdovém lyžování v Kitzbühelu (Rakousko)

Muži - super-G: 1. Odermatt 1:08,41, 2. Von Allmen (oba Švýc.) -0,03, 3. Babinsky -0,25, 4. Haaser (oba Rak.) -0,33, 5. Sejersted (Nor.) -0,36, 6. Casse (It.) -0,40, ...19. Zabystřan (ČR) -0,90

Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 6 z 9 závodů): 1. Odermatt 425, 2. Kriechmayr (Rak.) 267, 3. Babinsky 243, 4. Haaser 241, 5. Franzoni (It.) 240, 6. Von Allmen 229, ...8. Zabystřan 163

Průběžné pořadí SP (po 23 z 38 závodů): 1. Odermatt 1205, 2. Pinheiro Braathen (Braz.) 618, 3. McGrath 578, 4. Kristoffersen (oba Nor.) 516, 5. Von Allmen 509, 6. Meillard (Švýc.) 503, ...26. Zabystřan 168

