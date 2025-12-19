Historický úspěch českého lyžování. Zabystřan jako první vyhrál závod SP mužů

V alpském lyžování dosud nejlepší český mužský výsledek v Světovém poháru držel od ledna 1982 Ivan Pacák, který byl druhý v kombinaci.
Naposledy se z českých lyžařů postavil na stupně vítězů Ondřej Bank při kombinaci v Kitzbühelu v roce 2015.
Od té doby čeští muži čekali, Zabystřanův dosavadní nejlepší výsledek bylo osmé místo v super-G ve finále elitního seriálu minulou zimu.
A teď slaví vítězství.
Naprostá senzace!
Na trať se pustil s číslem 29. Ve vedení byl tou dobou fenomén posledních let Švýcar Marco Odermatt.
Sedmadvacetiletý Zabystřan v úvodu trati vyloženě letěl. Využil toho, že slunce už ozařovalo větší kus trati. Od lyží mu neodlétal takřka žádný sníh, držel je perfektně na hranách.
Na prvním mezičase měl k dobru devět setin, a posléze ustál i obávaný skok. Na druhém měření vedl o třináct setin.
V prostřední pasáži se spoustou terénních vln sice mírně ztrácel, o náskok přišel a na čtvrtém mezičase jel za Odermattem o 17 setin. Posléze to ale český reprezentant znovu rozbalil.
Do posledních úseku vletěl o skoro dva kilometry v hodině rychleji než švýcarský šampion, na posledním skoku sice dopadl na patky, nijak ho to ale nezbrzdilo. Pásku proťal o 22 setin rychleji.
Když se podíval, se stalo? Jen vykřikl: „Je to taaam!“. Smál se. Obkroužil si cílový prostor, načež bouchl rukou do ochranné bariéry.
Odermatt porážku přijal s úsměvem, gratuloval mu. Na jeho reakci bylo poznat, že to Zabystřanovi přeje.
Zabystřan po takovém to úspěchu vždy snil. Provázela ho pověst velké české naděje, jenže, aby se prosadil, pořád mu něco chybělo. Často vypadával, nedokázal se prosadit, trápil se.
V minulé sezoně ovšem zaznamenal obrovský progres. Velkou měrou k němu přispělo, že si ve spolupráci s českým svazem domluvili, že se připojí k německé reprezentaci a bude s ní trénovat a objíždět závody. Jen s malým týmem, kterým disponoval dřív, se zkrátka nemohl prosadit.
A nejednou to šlo.
Minulou zimu hned devětkrát bodoval, šestkrát dojel v první dvacítce a poprvé v kariéře si zajistil účast ve finále Světového poháru, kde si připsal do té doby životní osmé místo.
Ačkoliv tehdy spokojený nebyl, i na mistrovství světa v Saalbachu-Hinterglemmu potvrdil slova o zlepšení. V Super-G dojel šestnáctý a ve sjezdu devatenáctý.
U německého týmu zůstal i proto tuto zimu a pochvaloval si letní soustředění na sněhu v Chile. Při prvních ostrých startech ale tak spokojený nebyl a v Americe si připsal dvě 26. místa. Až pak mu udělala radost čtrnáctá pozice ve zkráceném super-G.
Zastávku ve Val Gardeně odstartoval dvaatřicátou příčkou ve sjezdu. Načež se postaral o naprostou senzaci.
Na třetím místě skončil domácí Giovanni Franzoni, který měl manko 37 setin. Čtvrtý byl Francouz Nils Allegre se ztrátou 44 setin. Druhý český reprezentant Tommy Lochmann dnešní závod nedokončil.
SP ve sjezdovém lyžování ve Val Gardeně (Itálie):
Muži - superobří slalom:
1. Zabystřan (ČR) 1:24,86, 2. Odermatt (Švýc.) -0,22, 3. Franzoni (It.) -0,37, 4. Allegre -0,44, 5. Bailet (oba Fr.) -0,47, 6. Innerhofer (It.) -0,53, ...Lochmann (ČR) nedokončil.
Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 4 z 9 závodů): 1. Odermatt 225, 2. Kriechmayr 209, 3. Haaser (oba Rak.) 146, 4. Möller (Nor.) 125, 5. Zabystřan 123, 6. Franzoni 106.
Průběžné pořadí SP (po 12 z 37 závodů): 1. Odermatt 685, 2. Kristoffersen 302, 3. Haugan (oba Nor.) 281, 4. Kriechmayr 263, 5. Meillard (Švýc.) 258, 6. Schwarz (Rak.) a Vinatzer (It.) oba 251, ...19. Zabystřan 128.