Zabystřan trénuje s Němci. Lyžování v týmu ho má posunout ke špičce

Do německého reprezentačního týmu přišel společně se servismanem Sebastianem Białobrzyckim, zajištění dalšího personálu mají na starosti Němci.

„Poskytují mu celý trenérský tým, fyzioterapeuta, doktora, všechno má od nich. Pro nás je to v podstatě jediná možnost, jak Honzovi zajistit profesionální podmínky. Kdybychom se nedomluvili se zahraničním týmem, museli bychom mu zaplatit pět nebo šest lidí,“ vysvětloval Jan Fiedler, sportovní ředitel úseku alpských disciplín Svazu lyžařů ČR.

Pro trénink rychlostních disciplín je potřeba výrazně širší tým ve srovnání s těmi technickými. Kýžených deset až patnáct lidí zkrátka není možné v českých podmínkách pro jednoho závodníka vyčlenit. „Tréninky se těžko shání, proto je pro mě skvělé být s klukama ve větší skupině,“ liboval si Zabystřan.

Navíc spolupráce s německou reprezentací vyjde na částku, která by odpovídala platu jednoho trenéra.

„Němci to berou jako oboustrannou spolupráci, necítíme se tak, že bychom byli chudí příbuzní, kteří by od nich dostali almužnu. Velmi Honzu chválí stejně jako jeho servismana,“ doplňuje Fiedler.

Mezi závodníky, na které dohlíží specialista Andreas Evers, patří Zabystřan k nejrychlejším, ostatní tak motivuje a táhne vzhůru. Český reprezentant si skvěle vedl například během přípravy v Chile, kde bodoval v Jihoamerickém poháru.

„Tým funguje tak, že Andy (trenér Evers) říká, kdo se má věnovat Zabymu. Není to tak, že by tam byly konkrétní vazby mezi závodníkem a trenérem. Pokud se mu nedaří, má tam třeba odborníka na techniku a tak dále,“ přiblížil Fiedler.

„Honza musí naprosto akceptovat jejich program. Jestli mu něco chybělo, byl to právě top level, ne že by nebyl profesionál, ale v našich podmínkách takto fungovat nemohl. Německý tým mu může zajistit tréninky, které my ani s našimi bohatými kontakty nezařídíme.“ připomněl.

Ve zmiňovaném Söldenu aktuálně mohli kromě Němců trénovat jen Rakušané a Američané. „Mně by se to nikdy nepovedlo domluvit. Jen proto, že jsme Češi.“

Co je ale nejdůležitější, nové prostředí si pochvaluje sám Zabystřan.

Zatímco dosud se pravidelně připravoval mimo větší tým a sám jezdil i na závody Světového poháru, nyní může těžit z profesionálního zázemí a dobrého sparingu.

„Mým cílem je být v každém svěťáku do třicítky, v tomhle bych chtěl být letos konzistentní,“ přál si český reprezentant, který byl zatím nejlépe 19. v super-G loni v lednu v Cortině. Vrcholem spokojenosti by pak pro něj byla umístění mezi nejlepší patnáctkou.

Ještě vyšší ambice bude mít na mistrovství světa v Saalbachu, který dobře zná. „Mám na něj dobré vzpomínky, když jsem tam ještě jako předžák v osmi, deseti letech jezdil na mezinárodní závody. Obecně mi ten kopec docela sedí,“ hodnotil.

„A navíc se pojede týmová kombinace… Snad se najde někdo na slalom,“ usmál se.

V úvahu připadá velezkušený Kryštof Krýzl, který shodou okolností rozjel trenérskou kariéru u německého výběru do 18 let. „Tyto věci vznikly nezávisle na sobě, ale můžou přiblížit naše národní týmy a můžeme si vypomoct,“ přiznal Fiedler.

Krýzl může zasáhnout také do Světového poháru v obřím slalomu, v němž má najeté potřebné body. „Určitě nechce kariéru uzavřít sezonou, kdy nebude startovat ani jednou ve svěťáku,“ řekl Fiedler. V českých barvách by pak měl startovat ještě Jan Koula, jehož nejsilnější disciplínou je super-G.

Stále však platí, že za Zabystřanem zůstává velká mezera.