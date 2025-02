Zabystřan na světovém šampionátu ještě nekončí. Vyhlíží speciální závod s Krýzlem

Co se stalo?

Snažil jsem se. Podle mě jsem jel celkem lajnu, kterou jsem potřeboval. Ale myslím, že na skoku jsem skočil moc do vystahovaného sněhu. A než jsem se z něho dostal, pár kilometrů za hodinu mě to stálo. Do cíle je to pak už rovné a rychlost se nabrat nedá. Jinak jsem s jízdou vlastně celkem spokojený.

Poprvé tu nesvítilo slunce. Jaká byla viditelnost?

V pohodě. Bál jsem se, že bude vidět míň. Je lehce pod mrakem, ale sluníčko přes něj celkem svítí.

A sníh?

Myslím, že byl trošičku jiný. Kdyby se jelo včera, časy od elity by byly rychlejší. Dneska sníh tolik nejel.

Zatím máte na šampionátu dvě umístění do top dvacítky. Budete je zpětně brát, nebo cítíte, že máte už na víc?

Myslím, že jsem měl na víc. V super-G jsem si věřil, ve sjezdu vlastně taky, top patnáctku bych určitě bral. Možná za týden, když se ohlédnu, umístění budou samozřejmě fajn. Top dvacet na mistrovství světa… Dobré. Ale myslím, že patnáctka padnout mohla s tím, na co teďka mám.

Jan Zabystřan na trati sjezdu na MS v Saalbachu.

Ztráta nebyla zas zas tak velká, do první desítky tři čtyři desetiny. Je tohle příslib? Že už jste blízko?

Doufám, protože bojuju o finále svěťáku. V něm startuje nejlepších dvacet pět lidí. V letošní sezoně jsem v super-G na dvacátém pátém místě, ve sjezdu dvacátý devátý. Budu dělat všechno pro to, abych v Crans Montaně a Kvitfjellu zajel dobrý výsledek a mohl jsem jet na závěr do Ameriky. Byl by to splněný sen.

Platí, že byste si na mistrovství světa ještě rád zajel obří slalom?

Ještě se asi rozhodnu v dalších dnech. Byl by to pro mě přidaný závod bez jakéhokoli tlaku. Nicméně bych musel jet i kvalifikaci, což by byly dva dny po sobě. Taky jsem už dva roky žádný obřák nezávodil. Bylo by to fakt jenom se sklouznout s tím, že mě svaz nominoval. Uvidím, jak se budu cítit.

Spíš cílíte na týmovou kombinaci, kterou pojedete s Kryštofem Krýzlem, že?

Přesně. Zkusím se připravit na ni, abychom s Kitanem třeba dali nějaký hezký výsledek. Myslím si, že by mohl padnout. Jestli pojedu jako dneska jen bez té jedné chyby, tak bych mohl mít nějakou rozumnou ztrátu a dobře mu to připravit.

Máte zprávy, v jaké je Krýzl formě?

Já myslím, že v dobré. Nemá sice tolik tréninku, ale zkušeností má strašně moc. Někdy je to tak, že to bez tréninků napoprvé padne nejlépe.

Jde pro něj nejspíš o rozlučkový závod na mistrovství světa. Je to i pro vás speciální?

Těším se a určitě je speciální i pro mě. Na mistrovství světa v roce 2017 jsme se s Kitanem poprvé potkali a poprvé jsem s ním byl na pokoji… A teď po osmi letech nás čeká možná poslední společný závod. Dost jsme toho spolu najezdili, viděli hodně kontinentů. Jsem rád, že si s ním můžu ještě takhle zazávodit.

Domlouvali jste se přímo spolu, že pojedete v tomto složení?

Jo, nějak jsme se o tom bavili. Ale spíš jsme to dlouho nechali otevřené, protože jsme nevěděli, jestli se Kitan bude cítit. Ale teď, když říká, že se cítí dobře a bude si věřit, si myslím, že je z Čechů nejlepší volba. Tyhle závody zažil hodněkrát.

Jan Zabystřan po dokončení mistrovského super-G.

Vy jste během sezony s německou reprezentací, on je zase v Německu jako trenér. Potkáte se během sezony?

Letos moc ne. Trénuje U18 v Bertechsgadenu, kluky, co tam jsou na gymplu. Tráví tam čas pořád a já zase létám s německým týmem po světě. Ani tady jsme se zatím neviděli. Měl by přijet v neděli nebo v pondělí. Tak si půjdeme zalyžovat. Ale zase nechci, aby se přetrénoval, protože fakt myslím, že první jízda po delší době může být nejlepší. Ať si dá ráno rozehřátí a pak ukáže, co v něm je. (smích)

Co říkáte na závody v týmovém formátu?

Na jednu stranu jsou hezké a něco jiného než pořád super-G, sjezd, super-G, sjezd. Myslím, že i pro fanoušky mohou být zajímavé, ale taky mohou hrát do karet silným státům, protože mají nejlepší slalomáře a sjezdaře.

Navíc Čechům se historicky vedlo v kombinaci jednotlivců.

Ondra Bank v ní byl ve Světovém poháru i na bedně. Já mám taky nejlepší výsledky v kombinaci. V tomto ohledu je to trochu škoda. Myslím, že by mohl padnout lepší výsledek v té individuální. Ale i týmovka bude zábava.