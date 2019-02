Nebezpečný poslední skok? Měl jsem to pod kontrolou, ujišťoval Zabystřan

Jak hodnotíte svou jízdu?

Nejsem až tak spokojený. Po těch dobrých tréninkových jízdách jsem si myslel, že by to mohlo být okolo toho 30. místa, ale úplně to dneska nešlo.

Čím to bylo?

Kvůli tomu, jak celou dobu sněží, tak to chtělo jet přesně tu vyjetou stopu. A já jsem bohužel v té horní pasáži sjel do takového hlubokého sněhu a pak už jsem nenabral dostatečnou rychlost do zbývající části.

Kolik jste toho na trati viděl?

Vidět moc nebylo a čekalo se taky docela dlouho. Ale všichni to měli stejné, až tak mi to nevadilo.

Na posledním skoku do cíle jste skoro upadl.

Měl jsem to pod kontrolou. Když jsem na skok najížděl, doufal jsem, že poletím normálně, ale jedna ruka mi zůstala trochu vzadu. Neměl jsem ale strach, že bych dopadl na záda, jen fyzioterapeut mi říkal, že strach měl. Asi to vypadalo hůř, než jaké to bylo.

Těsně před vámi startoval obhajující šampion Hannes Reichelt. Co jste na to říkal?

Nejdřív jsme nevěděli, proč to tak je, ale kolovala tam fáma, že je to kvůli tomu, že včera nedorazil na losování čísel. Ale i tak jsme si říkali, že je to možná lepší, protože jak padal sníh, ti první neměli až tak rychlou stopu. Ale ani nevím, jak skončil, ale asi se mu to nepovedlo.

Nepovedlo, také zajel do hlubokého sněhu a skončil devětadvacátý.

Dneska byl ten závod o tom, že člověk musel tu ideální linii trefit no.

Když se podíváte kolem sebe, který ze sjezdařů je vašim vzorem?

Určitě Aksel Lund Svindal, který dneska skončil na druhém místě, což je pro něj úplně úžasný konec kariéry.

Půjdete si za ním pro podpis?

To nevím, možná že i jo. Abych ho pak mohl svým dětem ukázat, že jsem závodil s takovouto legendou.

Co se vám na něm nejvíc líbí? Co byste si od něj vzal?

Je podobně vysoký jako já, možná ještě o něco vyšší, takže to, jak jezdí, tak bych mohl i já jezdit. (usměje se)

Aksel Lund Svindal při sjezdu na MS v Aare

Akorát byste asi potřeboval trochu zesílit.

Asi potřeboval, ale v budoucnu možná budu jezdit spíš slalomy a točivé disciplíny, takže ta moje váha je tak akorát.

Sjezdy vás tolik nelákají?

Ještě nevím. Uvidíme, co dál tahle sezona přinese a podle toho uvidíme.

Před pár týdny jste ve Wengenu bral první body ve Světovém poháru. Co udělat pro to, aby se to dělo častěji?

Třeba by se mi něco mohlo povést už teď v alpské kombinaci, uvidíme. Chtělo by to zabodovat v nějakých točivých disciplínách, když to pak bude v hlavě nastavené tak, že to jde, už se to pak dá. Ale chce to udělat ten první krok.