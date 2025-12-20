On ale chtěl víc. „Cíl byla medaile. Řekl jsem si, že do toho dám vše a pojedu na plný plyn,“ hlesl poté, co mu risk nevyšel, hned v prvních branách vypadl a u jeho jména se rozsvítila tři písmena DNF.
Proč tohle připomenutí? Dost dobře dokumentuje jeho příběh. Tak moc se toužil prosadit. Chtěl ukázat, že i v českých horách může vyrůst sjezdař par excellence. Jenže mu pořád něco chybělo. Často padal, neměl potřebné zázemí, sebevědomí. To vše je minulost.
Dočkal se!
|
Když Češi září na lyžích. Úspěchy Strachové a Banka, skvělá Ledecká i Zabystřanův šok
V pátek při super-G v italské Val Gardeně napsal historii českého sportu. Jako první mužský lyžař vybojoval ve Světovém poháru vítězství. Ani švýcarský fenomén Marco Odermatt na něj nestačil. Chlapík, který útočí už na pátý velký křišťálový glóbus v řadě, tentokrát jen uznale pokýval hlavou, pogratuloval a vyklidil místo v horkém křesle. Z druhého místa ztratil 22 setin.
Chyběl mu silný tým
Zabystřan v cíli jen kroutil hlavou. „Tuhle výhru věnuju každému sportovci, který tvrdě maká a nikdy nepřestává věřit,“ rozplýval se sedmadvacetiletý rychlík.
On byl přesně takový. Říkalo se o něm, jakým talentem oplývá. Měl za sebou výsledky v mládeži, jenže mezi elitou se ne a ne prosadit.
Ano, občas se blýskl. V roce 2021 na mistrovství světa v Cortině skončil v kombinaci devátý nebo si ve Světovém poháru připsal dvě devatenáctá místa. Hned v následujícím klání ale zase spadl do průměru.
Líčil, že v tréninku odvádí maximum a neví, co má dělat víc.
Trápil se.
Dostal se do bodu, kdy si uvědomoval, že už to není ani tak o něm.
„Všichni věděli, jaký má potenciál,“ líčil minulou zimu Jan Fiedler, sportovní ředitel českých lyžařů. „Dřív se mu tolik nevedlo, protože cítil určitý deficit v tréninkových podmínkách a v zabezpečení kolem sebe. Teď už nemá oproti top soupeřům žádné minus. A začíná tak i lyžovat.“
Právě v předešlé sezoně se vše změnilo. Z univerzála, který dřív jezdil všechno, se přeorientoval na rychlostního specialistu. Český svaz mu domluvil, že se přidá k německé reprezentaci. Doma totiž neměl sobě rovného parťáka a čistě pro jednoho závodníka svaz logicky nemohl vyhradit řadu trenérů, již jsou na nejvyšší úrovni potřeba.
|
Zabystřan trénuje s Němci. Lyžování v týmu ho má posunout ke špičce
„Když jste sám, můžete sice vynakládat úsilí, jaké chcete, ale větším reprezentacím se nemáte šanci vyrovnat,“ vykládal Zabystřan. „Realizační tým Němců má sedm nebo osm členů. Na závody berou i vlastní doktory a fyzioterapeuty, mají lidi, kteří dělají čistě jen videoanalýzy.“
Pomoc napříč reprezentacemi je běžná praxe, nicméně týmy se takto domlouvají spíš jen na společném natáčení analýz či sdílení tréninkového svahu.
V případě Zabystřana je spojení jedinečné, působí jako plnohodnotná součást týmu. Se západními sousedy absolvuje soustředění, bydlí s nimi v hotelu, objíždí závody.
I Němci z posily těží. Přivedl s sebou servismana Sebastiana Bialobrzyckého a pořádně zvýšil konkurenci. „Díky němu máme další skvělé srovnání,“ uznal velezkušený Romed Baumann. „Když trénujete sami, tak si řeknete: Jo, jezdím už dobře. Ale když máte někoho dalšího, kdo létá ještě rychleji, musíte přidat.“
A že museli přidat pořádně.
Hymna ho dojala
Šlo totiž o poslední dílek do skládačky. Spolupráce Zabystřana vynesla do životní formy. Minulou zimu si zapisoval maxima, při super-G v Kvitfjellu zazářil osmou pozicí, z německého týmu byl jasně nejlepší.
„Teď nic víc neřeším, můžu se soustředit vyloženě jen na lyžování,“ liboval si. „Díky tomu mě víc baví a jsem silnější psychicky. Když stojím na startu, vím, že se moje ambice opírají o reálná fakta, o iks dní podařených tréninků, o kvalitní soustředění. Už nejde jen o sen.“
|
Lidi se radují? Možná budu v top desítce! Zabystřan v cíli nevěřil, teď ho čeká oslava
A v pátek všechno vyvrcholilo. Vážně parádní výkon!
„Poprvé v životě jsem v super-G nebo ve sjezdu projel cílem a viděl zelená čísla. Opravdu šílené,“ nechápal. „Slyšet českou hymnu bylo moc krásné a dojemné. Díky všem. Pojďme si to užít a doufejme, že takových dní bude víc.“
Jedním triumfem pochopitelně končit nehodlá.