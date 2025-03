Po Bankovi další Čech v desítce. A už se těším na finále, vyhlíží Zabystřan

Jan Zabystřan v cíli sjezdu do kombinace dvojic na MS v Saalbachu | foto: Leonhard Foeger, Reuters

Do finále poháru postupuje pouze pětadvacet nejlepších z každé disciplíny.

Že Zabystřan chce být mezi nimi, dopředu nijak netajil. „Budu dělat všechno, abych v Crans Montaně a Kvitfjellu zajel dobrý výsledek a mohl jsem jet na závěr do Ameriky. Byl by to splněný sen,“ vykládal během mistrovství světa v Saalbachu.

Teď už je jasné, že si ho splní! Nedělní super-G o tom rozhodlo.

V norském středisku nepanovaly dobré podmínky. Už v předchozích dnech byla trať v horní části zmrzlá, dole mokrá a organizátoři ji solili. „Byla to taková kaše,“ líčil Zabystřan v pátek.

V neděli se k tomu navíc přidala i mlha, kvůli které pořadatelé posunuli startovní budku níž.

Proto nejlepší závodníci byli dole v čase kolem 1:09 minuty a rozdíly mezi nimi byly titěrné. Hned osmnáct mužů se vměstnalo do sekundové ztráty na vítězného Itala Domininka Parise.

„Strašně těsný závod. Já měl třináct setin od třetího místa… Ale nakonec osmé. A obrovská spokojenost,“ nelitoval Zabystřan.

Sedmadvacetiletému lyžaři se povedla hlavně horní pasáž trati. Prvním mezičasem prolétl jen o dvě setiny pomaleji než vedoucí Paris a byl průběžně třetí.

Italský veterán jeho počínání bedlivě sledoval. V dalších sektorech si už však mohl oddechnout. Na druhém měření Čech ztrácel 41 setin, což bylo páté místo, na třetím 45 setin, což by znamenalo šestou pozici, a v cíli se u jeho jména rozsvítila ztráta 60 setin.

Jan Zabystřan během sjezdu do kombinace dvojic na MS v Saalbachu

„První top ten ve svěťáku v životě!“ usmál se Zabystřan poté, co bylo jasné, že na osmé pozici vydrží. „Parádní den, i když to byl zase dost solný závod. Každopádně jsem spokojený a už se těším na finále.“

Životní výsledek v seriálu i premiérová účast na zastávce pro nejúspěšnější lyžaře je pro něj vyvrcholením zlepšení z posledních měsíců.

Zabystřan už do aktuální sezony vstoupil namotivovaný. „Mým cílem je být v každém svěťáku do třicítky, v tomhle bych chtěl být letos konzistentní,“ dával si za cíl.

Skutečně se v ní etabloval, skončil v ní hned devětkrát, dva závody nedokončil a z těch, v nichž dojel do cíle, byl mimo bodované pozice jen čtyřikrát.

Vylepšil si svou startovní pozici a už se na svahy pouští mezi třiceti nejlepšími. Do nedělního super-G vstoupil jako sedmadvacátý, v sobotním nepovedeném sjezdu měl třiadvacítku.

Jaký to rozdíl oproti minulým rokům. Zabystřan patřil mezi naděje českého lyžování, ale napevno se usadit mezi širší špičkou se mu nedařilo a provázely ho časté výpadky.

V předchozích čtyřech sezonách získal dohromady 47 bodů, jen pětkrát se vešel do první třicítky a jeho nejcennějšími výsledky byla devatenáctá místa z kombinace v Bormiu a super-G ve Val Gardeně. Nyní má bodů na kontě 143 a lépe než devatenáctý skončil hned pětkrát.

Sezonu zahájil jedenáctým místem ve sjezdu v Beaver Creeku, o den později byl dvanáctý v super-G. V ikonickém Wengenu dojel sedmnáctý v super-G, v Crans Montaně čtrnáctý a nyní v Kvitfjellu osmý.

Už se postaral i o několik milníků. V Norsku si v superobřím slalomu připsal nejlepší český mužský výsledek v pohárové historii.

Po více než deseti letech od třetího místa Ondřeje Banka v kombinaci v Kitzbühelu dostal mezi muži českou vlajku do desítky nejlepších.

A k tomu si ještě na mistrovství světa v Saalbachu připsal šestnácté místo v superobřím slalomu, což byl rovněž nejlepší výsledek českých mužů v historii této akce.

„Že je Honza dobrý lyžař, to víme. A taky víme, že jsou jeho hranice vysoko,“ líčil Jan Fiedler, sportovní ředitel úseku alpských disciplín. „Potřeboval nabrat sebevědomí a pospojovat výkon na všech úsecích trati odshora až dolů.“

Jan Zabystřan po dokončení mistrovského super-G.

Pomohla mu k tomu i spolupráce s německým týmem, s nímž absolvoval přípravu a jako jeho součást s objíždí Světové poháry a bydlel s ním i v Saalbachu.

Poslední střípek do skládačky? Zdá se.

„Takhle, ani minulé zimy jsem si neříkal, že bych na to neměl. Ale dnes, když stojím na startu, vím, že se moje ambice opírají o reálná fakta, o iks dní podařených tréninků, o kvalitní soustředění v Chile a obecně celý podzim,“ chválil si Zabystřan v prosinci.

Jeho němečtí parťáci soudí, že může mířit ještě výš. „Myslím, že jeho možnosti jsou mnohem větší, než už letos ukázal,“ říkal německý sjezdař Romed Bauman během mistrovství světa v Saalbachu. „Bude zajímavé ho dál sledovat. Až bude mít ještě lepší startovní čísla, tak pro něj první desítka nebude daleko. Možná i pódium? Proč ne!“

O víkendu do ní nakoukl poprvé. „Za tuhle sezonu jsem už teď rád. I za to, že se mi povedlo kvalifikovat do finále. Už se na něj těším,“ vyhlíží Zabystřan.

Za současný progres si ho zaslouží.