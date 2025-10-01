Nejdřív svěťáky, olympiáda pak. Zabystřan o přípravě a týdnech na sněhu v Chile

Před týdnem se vrátil ze soustředění na sněhu v Chile. „Byl jsem tam čtyři týdny, super trénink,“ spokojeně kývl sedmadvacetiletý rychlostní specialista.
Ve středisku La Parva si pobyt zpestřil i třemi závody Jihoamerického poháru. Dvakrát vyhrál, jednou byl druhý.
„Cítil jsem se dobře. Z měřených tréninkových jízd tolik nepoznáte. Někdo před nimi jede posilovnu, někdo něco zkouší,“ líčí. „Ale během závodů se přece jen bojuje o FISové body a kluci podle mě jeli na plno. Závody napověděly, že příprava probíhá dobře.“
Jaké panovaly v Chile podmínky?
Odlet jsme nejprve o týden odložili, protože tam vůbec nebyl sníh. Pak ale napadl metr a půl, takže super. První dny byla sjezdovka trochu měkčí, ale na vylyžování dobré. O týden jsme si to pak protáhli.
Problém s posouváním letů či ubytováním v takové destinaci není?
Nic jsem řešit nemusel, Němci měli všechno v malíku. Zařídili, že cargo šlo posunout, ubytování taky, takže to dopadlo super. Jak jsme to ještě prodlužovali, tak už to na konci teda bylo náročnější. Spíte ve výšce 2850 metrů nad mořem, byli jsme tam nějakých šestadvacet nebo sedmadvacet dní, takže se už pak těšíte do nižších výšek.
V rámci spolupráce s německou reprezentací se nic nezměnilo?
Ani ne. Změnilo se jen to, že hlavní trenér odešel k Rakušanům a jeho role se chopil jeho zástupce Andreas Silberleithner. Což mi možná sedí víc. Mám ho strašně rád, je fajn trenér, vyhovuje mi, jaký má náhled na techniku. Je taky pohodář, zatím vážně vše funguje skvěle. Pak ještě přišel jeden trenér z Evropského poháru, jinak se ale nic nemění.
První rychlostní disciplíny Světového poháru se jedou až na konci listopadu v Americe, poletíte ještě někam za sněhem?
Už zůstaneme v Evropě. Byla tu zima, něco nasněžilo. Jedeme do Söldenu. V říjnu a v listopadu si dáme takový měsíční blok tréninku a pak se už pomalu odlétá do Ameriky na první závody.
S jakým předstihem do Copper Mountain vyrazíte?
V Chile byl hodně podobný sníh tomu v Copperu, takže trenéři říkali, že by stačilo letět třeba jen týden dopředu. Ale uvidíme, jak dopadne říjen v Evropě. V Copperu je problém, že se na závodním kopci už čtrnáct dní před starty nesmí trénovat, takže ideální scénář by asi byl trénovat v Evropě, odletět, tři čtyři dny si tam zvyknout a závodit. V Americe nás čekají dva závodní víkendy, já možná pojedu i obřák v Beaver Creeku, tak už tak to tam bude dlouhé.
Do vrcholu nadcházející sezony, olympijských her, zbývá necelých pět měsíců, dělá to s vámi něco?
Stoprocentní příprava je teď na první závody v Copperu. I závody Světového poháru jsou dost důležité. Loni mi to tam sedlo, takže se dost těším. Jasně, že olympiáda v hlavě je. Ale nechci z ní být nějak zbytečně nervózní. Spíš chci jít ze závodu na závod.
|
Budíček ve čtyři, vibrace a zvědaví Švýcaři. Zabystřan testuje lyže, které sám vyvíjel
V létě jste pomáhal týmu České zemědělské univerzity vyvíjet prototyp dřevěného jádra lyží, na jaké cestě je, abyste ho zakomponoval i do závodního náčiní?
Asi ještě vzdálená budoucnost. I když... Lyže prošly testováním, výsledky jsou, teď záleží na Kästle, jak se k tomu postaví. Ale zatím jsme jádro vyvíjeli jen na obřačkách, vzhledem k tomu, že jezdím sjezd a super-G, tak to ještě nějaký čas zabere. Každopádně na České zemědělské univerzitě vývoj měl velký ohlas. I Radek Houser, snowboardcrossař, vyvíjí jádra. Jede to tam. Je zajímavé všechno sledovat.
Po konci loňské sezony jste říkal, že by vás lákala dovolená v Japonsku. Stihl jste ji?
Japonsko ne. Po konci zimy jsem byl na týden a půl na Kanárech, na nich jsem pak byl ještě pět dní po příjezdu z Chile. Dál jsem stihl nějaké lezení po skalách, když jsme třeba jeli přes Rakousko. I o volnu jsem se snažil zůstat aktivní a skloubit ho s tréninky. Cítím se odpočatě, ale zároveň natrénovaně, což je hlavní.
Zabystřan podpořil zdravější stravování dětí
Když k němu během tiskové konference Českého olympijského výboru přistála mísa plná jahod, usmál se. Pro Jana Zabystřana se v nich skloubí nejen skvělá chuť, ale i spousta prospěšných látek pro tělo.
O výživu se česká mužská lyžařská jednička zajímá. „Podle mě je důležité znát své tělo, vědět, co vám funguje. Snažím se jet si to své, ale také vymýšlet s výživovým poradcem nové věci,“ vykládal.
I proto se stal spolu s běžkyní Kristiinou Sasínek Mäki, vodním slalomářem Jiřím Prskavcem a plavcem Davidem Kratochvílem ambasadorem nového projektu ČOV a obchodního řetězce Billa za zdravější stravování dětí.
V rámci něj budou olympionici ve videosérii zveřejňovat stravovací tipy, řetězec také například produkty, které by ve zdravém jídelníčku dětí neměly chybět, označí logem „Oblíbeno olympioniky“.