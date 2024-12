Zabystřan po parádě ve sjezdu: Letní dřina vyšla. Jsme na správné cestě

„Závod hodnotím fantasticky,“ vykládal šestadvacetiletý Čech. „Jsem rád, že to po trénincích a dlouhé letní dřině vyšlo. Vypadá to, že to byla správná cesta.“

Do zámoří dorazil už deset dní dopředu a cítil se skvěle. I předchozí tréninky v Chile ho naplnily sebevědomím.

Před sezonou proto vyhlásil, že by chtěl jezdit v nejlepší třicítce. „Chci se v ní pomalu usazovat, abych pak byl nasazovaný,“ říká.

A svá slova potvrdil hned při prvním startu.

Přitom na slavnou sjezdovku Birds of Prey vyrazil s vysokým číslem 54, po něm už jelo jen šest dalších závodníků. Pochopitelně měl rozbitější trať než ti první a lyžaři také říkají, že dlouhé čekání je náročné i psychicky. On si s tím vším ale poradil!

Povedla se mu hlavně prostřední prudká pasáž. „Na horní placce jsem ztratil, ale hodnotím ji dobře, na rovinaté pasáže jsou tady specialisté, nejlepší na světě, třeba Romed Baumann. Takže jsem za tu ztrátu vlastně rád,“ vysvětloval Zabystřan. „Prudká pasáž už byla moje. Trochu mi teda přišlo, že jsem byl moc nízko. Ale i tak střední pasáž byla nejrychlejší. Myslím, že každý měl problémy. Nikdo asi nezajel absolutně čistou jízdu. O tom to je, i když uděláte chybu, musíte pokračovat.“

Závěr si už pohlídal. Byl plný terénních vln, skoků. Právě to Zabystřan miluje.

Jan Zabystřan na tréninku v Beaver Creeku.

Dřív vykládal, že by si klidně jednou, až bude mít na jaře čas, zkusil skikros. A ostatně ve Val Gardeně, která je plná podobných pasáží, loni skončil dvacátý, což byl jeho nejlepší výkon zimy.

„Možná díky chybě a přibrzdění jsem měl pak lepší nájezd do spodní části. V ní získáte rychlost, kterou pak držíte až do cíle,“ říkal.

Do něj dorazil se ztrátou 1,21 sekundy na vítězného Švýcara Justina Murisiera, do první desítky mu chybělo jedenáct setin.

„Lyže Kästle mi fakt seděly, i v nich jsme se zlepšili,“ zářil. „Jsem rád, že se v trošku těžších závodních podmínkách ukázalo, že na to mám. Jedenácté místo? Perfektní.“

Ve Světovém poháru bylo jeho kariérním maximem, dosud nejlépe dojel devatenáctý loni v lednu v super-G v Cortině. Díky 24 bodům do hodnocení seriálu si už nyní může říct, že jich získal nejvíc ze všech sezon. Jeho nejlepším výkonem bylo dvacet bodů na konci zimy 2020.

Ale to mu pochopitelně nestačí. Cíle má letos výš.

V sobotu k večeru českého času ho v Beaver Creeku čeká ještě super-G. Právě v něm si věří ještě víc.

Jan Zabystřan slaví v cíli sjezdu v Beaver Creeku.

„Sjezd pořád hodnotím jako dvou slabší disciplínu. I když tento byl trochu točivější, tak mi víc seděl,“ povídal. „Jsem fakt zvědavý, jak si povedu. Nejen v sobotu, ale v celé sezoně. Cíl je v super-G třicítka, ale po sjezdu si říkám, že kdyby vyšla top patnáctka, bylo by to perfektní.“

Pomoci by mu k ní mohlo, že superobří slalom začíná až z prudké pasáže, která se mu ve sjezdu tak vydařila. „Což je fajn. Uvidíme, jaká bude trať a jaké budu mít číslo. Je samozřejmě těžké něco předpovídat.“

Na start se postaví jako osmačtyřicátý. Jak ale ukázal, i z vyšších pozic se dokáže propracovat dopředu.