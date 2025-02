Chyb v dolní části bylo moc, mrzelo Zabystřana. Odermatt? Šlo o jeho závod

Dosud superobří slalom zajel nejlépe v rámci světového šampionátu Ondřej Bank, který byl v Ga-Pa před čtrnácti lety sedmnáctý.

„Vážně? To jsem nevěděl,“ vyhrkl Zabystřan, když dorazil do mixzóny. „Ale nic to nemění na tom, že jsem trochu zklamaný. Kdyby to byla aspoň patnáctka, jenže mě pak ještě přeskočil Nejc (Slovinec Naraločnik)... Ale chyb dole bylo na patnáctku nebo desítku zkrátka moc.“

Hlavně poslední skok vás dost rozhodil. Co se stalo?

Už když jsem na něj najížděl, tak jsem věděl, že trochu kopne. Myslím, že stopa byla celkem fajn, ale koplo mě to na patky. Ovšem nic hrozného, v letu jsem věděl, že sice dopadnu trochu dozadu, ale projedu další bránu, což bylo v tu chvíli nejdůležitější.

Problémy s ním mělo hodně lidí. Němec Luis Voigt při nájezdu na něj dokonce upadl.

Před skokem byl sníh trochu měkčí. Už to chtělo mít dobrý směr, jinak vás právě kopl. I jsem to hlásil českým klukům na startu, že si ho nesmí moc nadjíždět a mít už dobrý směr, protože v letu se už moc nezmůže.

Voigt je mimochodem váš tréninkový parťák, už jste se bavili?

Moc ne. Byl obklopen doktory, ale myslím, že vstal a hned šel. Bude trochu potlučený, uvidíme na hotelu, snad bude v pohodě.

Jinak vaši jízdu hodnotíte jak?

Vršek se mi myslím celkem povedl, pak přišlo pár chyb. Před jízdou jsem si říkal, že to musím rovnat, protože dole jsem strašně ztrácel. Ale pár bran jsem narovnal až moc. Mrzí mě, že nejsem v patnáctce, ale můžu si za to chybami dole sám.

Změnily se nějak podmínky na trati?

Ani ne. Byly hezké. Trochu víc to na ní klepalo, ale to byl jen pocit, jinak byla krásně připravená. Bylo to o mých chybách než o trati.

Co jste říkal na výkon Švýcara Marca Odermatta, který vyhrál o rovnou sekundu před Rakušanem Raphaelem Haaserem?

Když se na něj koukáte, lyžování vypadá krásně jednoduše. Když pak jedete, realita je samozřejmě jiná. Myslím, že se mu povedl každý sektor od startu až do cíle. Co předvedl dole? Nádhera. Byl to jeho závod a pak se dalších deset kluků pralo o druhé třetí místo.

Jan Zabystřan během mistrovského super-G.

Dá se jet stejná linie, jakou jezdí on?

Díky zkušenostem z obřáku má zatáčky vypracované trochu líp. Ale věřím, že v točivých částech s ním můžu jet srovnatelně. Nicméně on umí všechno tak hezky navazovat a přepínat mezi styly. Právě v tom je fakt nejlepší. Umí se narovnat, kde je třeba, kde je třeba, tak glajduje (klouže), a kde je třeba, zatáčí.

Může něco podobného předvést i v neděli ve sjezdu?

Proč ne. Tréninky o tom sice moc nevypovídají. Ale spíš při nich zkouší různé stopy. Ve sjezdu to bude mít ale každopádně těžší. Cochran-Siegle, možná i Casse... Sjezdařů je víc, navíc on v nich nebyl letos tak dominantní. Super-G bylo nahoře víc obřákové, a proto mu tak sedlo.

Letos se vám daří, navíc jste sem dorazil už jako rychlostní specialista. Cítil jste před jízdou větší tlak?

Asi ne. Byl jsem na super-G fakt připravený, moc jsem nic jiného neřešil. Fakt jsem si věřil, že ten výsledek může být dneska lepší.

Kolik vám zbývá energie do sobotního tréninku a nedělního sjezdu?

Máme teď celé odpoledne na to se zregenerovat. Vyjedeme se na kole, dáme nějaké fyzio. Zítra je jenom trénink, který není až tak důležitý. Hlavní bude, abychom se připravili na nedělní závod. Nemyslím si, že by to měl být nějaký problém.

Jak jste si pochvaloval atmosféru? Na tribuně bylo přes patnáct tisíc lidí.

Atmosféra je skvělá, krásná. Tribuna je brutální. Kdybych dojel líp, tak by to samozřejmě bylo ještě lepší. Ale i mně fandila spousta lidí.

Dokážete atmosféru vnímat?

Když se člověk dívá na startu z budky, tak lidi okolo vidí. Primárně se teda snažím soustředit na sebe, ale vnímám je. V jízdě, když člověk jede okolo stovky, tak už nic jiného než trať nevnímá.

Zahlédl jste v cíli rodiče?

Myslím, že nebyli na tribuně, ale stáli někde dole. Ještě jsem se s nimi neviděl. Viděl jsem jen nějaké české vlajky. Je super, že přijeli i naši fanoušci.