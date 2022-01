Sdruženář Vytrval ve Val di Fiemme zopakoval 28. místo, vyhrál Němec Geiger

SP v severské kombinaci ve Val di Fiemme Itálie Muži: 1. Geiger (Něm.) 26:14,5, 2. Lamparter (Rak.) -5,0, 3. Rydzek (Něm.) -5,7, 4. Ilves (Est.) -11,2, 5. Andersen (Nor.) -12,5, 6. A. Watabe (Jap.) -12,8, 7. Frenzel (Něm.) -13,2, 8. Graabak -13,4, 9. J. L. Oftebro (oba Nor.) -13,5, 10. Faisst (Něm.) -14,4, ...28. Vytrval -1:46,0, 34. Portyk (oba ČR) -2:40,7. Průběžné pořadí SP (po 10 z 22 závodů): 1. J. M. Riiber (Nor.) 700 b., 2. Lamparter 600, 3. Geiger 530, 4. Weber (Něm.) 378, 5. Frenzel 370, 6. J. L. Oftebro 299, ...35. Portyk 24, 43. Daněk (ČR) 8, 45. Vytrval 7.