V závěru kariéry se vrátil do rodné země a za Česko startoval na hrách v Pchjongčchangu. Dnes je mu čtyřiačtyřicet, stal se z něj hrdý otec.
„Pendluju mezi mojí Olomoucí, Prahou, odkud je manželka, Rakouskem a občas Kanadou,“ povídá s lehkým moravským přízvukem. „Moc se nezastavím, mám toho docela dost.“
Za oceánem pomáhá českým investorům na východě země rozjíždět lyžařská střediska. Působí jako freeridový průvodce, doma trénuje žáčky ve skiklubu Lajdáček, s manželkou jsou výhradními dovozci bionických kolenních ortéz.
Jestli člověk nemá strach, tak lže, nebo má zkrat. Lidi říkají, že sjezdaři jsou bezmozci, ale jde o kalkulovaný risk, navíc podepřený spoustou zkušeností.