Lyže, bicí, obří vůle. Hudec o kapele s Kosteličem i fíglech, jak odbourat strach

Premium

Fotogalerie 32

Jan Hudec | foto: ČTK / Šimánek VítProfimedia.cz

Michal Koubek
  12:00
Zrovna se vrátil z rakouského Söldenu, do něhož zamířil částečně pracovně a částečně s rodinou na dovolenou. Samozřejmě, že ho zlákaly i tamní sjezdovky. „Napadl čerstvý sníh, super lyžovačka,“ hlásil s úsměvem Jan Hudec. Za Kanadu, do níž s ním v náručí emigrovali rodiče, získal v roce 2007 na mistrovství světa v Aare stříbro ve sjezdu, o sedm let později v Soči oslavil olympijský bronz v super-G a přidal pět pódií ve Světovém poháru.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

V závěru kariéry se vrátil do rodné země a za Česko startoval na hrách v Pchjongčchangu. Dnes je mu čtyřiačtyřicet, stal se z něj hrdý otec.

„Pendluju mezi mojí Olomoucí, Prahou, odkud je manželka, Rakouskem a občas Kanadou,“ povídá s lehkým moravským přízvukem. „Moc se nezastavím, mám toho docela dost.“

Za oceánem pomáhá českým investorům na východě země rozjíždět lyžařská střediska. Působí jako freeridový průvodce, doma trénuje žáčky ve skiklubu Lajdáček, s manželkou jsou výhradními dovozci bionických kolenních ortéz.

Jestli člověk nemá strach, tak lže, nebo má zkrat. Lidi říkají, že sjezdaři jsou bezmozci, ale jde o kalkulovaný risk, navíc podepřený spoustou zkušeností.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Brunclík vs. SimakinTenis - - 29. 11. 2025:Brunclík vs. Simakin //www.idnes.cz/sport
Živě6:1, 6:7, 1:5
  • 25.00
  • -
  • -
Mallorca vs. OsasunaFotbal - 14. kolo - 29. 11. 2025:Mallorca vs. Osasuna //www.idnes.cz/sport
29. 11. 14:00
  • 2.36
  • 3.14
  • 3.49
Zlín vs. KarvináFotbal - 17. kolo - 29. 11. 2025:Zlín vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
29. 11. 15:00
  • 2.70
  • 3.44
  • 2.60
Hradec Kr. vs. JablonecFotbal - 17. kolo - 29. 11. 2025:Hradec Kr. vs. Jablonec //www.idnes.cz/sport
29. 11. 15:00
  • 2.55
  • 3.25
  • 2.89
Ostrava vs. DuklaFotbal - 17. kolo - 29. 11. 2025:Ostrava vs. Dukla //www.idnes.cz/sport
29. 11. 15:00
  • 1.64
  • 3.85
  • 5.66
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Šok v boji o titul F1. Verstappen v Las Vegas vyhrál, Norris byl diskvalifikován

Max Verstappen vítězí ve Velké ceně Las Vegas.

Úřadující šampion formule 1 Max Verstappen z Red Bullu se stále drží v boji o titul, po diskvalifikaci rivalů se navíc situace na čele výrazně zdramatizovala. Nizozemský jezdec se hned po startu...

Po čtyřech letech zpět na trůnu. Ogier ovládl MS v rallye a srovnal Loebův rekord

Francouzský pilot Sébastien Ogier v závěrečné rallye sezony v Saúdské Arábii.

Francouzský pilot Sébastien Ogier se stal podeváté mistrem světa v automobilových soutěžích a vyrovnal rekord krajana Sébastiena Loeba. V závěrečné rallye sezony v Saúdské Arábii obsadil třetí místo,...

29. listopadu 2025  12:31

Lyže, bicí, obří vůle. Hudec o kapele s Kosteličem i fíglech, jak odbourat strach

Premium
Jan Hudec

Zrovna se vrátil z rakouského Söldenu, do něhož zamířil částečně pracovně a částečně s rodinou na dovolenou. Samozřejmě, že ho zlákaly i tamní sjezdovky. „Napadl čerstvý sníh, super lyžovačka,“...

29. listopadu 2025

Asistence roku? Veteránův nevídaný kousek baví NHL, gól zařídil i přes zranění

Kyle Palmier v bolestech leží na ledě v utkání s Philadelphií.

Něco takového se jen tak nevidí. I proto bylo jasné, že se z výjimečného momentu v utkání mezi New York Islanders a Philadelphií (3:4 po nájezdech) na sociálních sítích okamžitě stane hit. A...

29. listopadu 2025  11:52

Kliment změnil agenta a zůstává v Sigmě. Olomouc si také pojistila trio odchovanců

Jan Kliment z Olomouce s medailí z poháru.

Před pár týdny si našel nového agenta a dnes už má v kapse novou smlouvu. Nejlepší střelec uplynulého ročníku fotbalové Chance Ligy Jan Kliment prodloužil kontrakt v Olomouci, na Andrově stadionu se...

29. listopadu 2025  11:35

Velká věc, říkal Bartoň o vítězném debutu. Basketbalisté ho v kabině zkropili vodou

Luboš Bartoň během utkání se Švédskem v kvalifikaci o MS.

Lepší začátek své éry u basketbalové reprezentace si mohl jen těžko přát. Plná hala. Především ve druhé části zápasu pohledná hra. A v neposlední řadě jasné vítězství 97:80 nad Švédskem na úvod...

29. listopadu 2025  11:29

Biatlon ONLINE: První závod nové sezony. Jak se daří ve štafetě Češkám?

Sledujeme online
Tereza Voborníková běží ženskou štafetu v Novém Městě na Moravě.

Úvod Světového poháru hostí tuto zimu švédský Östersund. První startovní výstřel padne ve 13:15 a na trať vyrazí štafety žen. Ta česká jede ve složení Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Tereza...

29. listopadu 2025  11:13

USK a Žabiny lákají na kvalitní mač. Myslíte na něj od podpisu v Česku, líčí Spanuová

Momentka z finále USK Praha - Žabiny Brno

Utkají se poprvé od dubnového finále, od kterého se navíc jejich sestavy výrazně proměnily. Dva nejambicióznější celky Chance ŽBL - brněnské Žabiny a pražský USK na sebe narazí v rámci 9. kola...

29. listopadu 2025  10:46

Z kvalifikace sprintu na SP v Ruce postoupili Černý, Tuž a Beranová

Ondřej Černý na trati sprintu v Enaginu.

Do vyřazovacích jízd ve sprintu klasickou technikou na Světovém poháru v Ruce postoupili běžci na lyžích Ondřej Černý, Jiří Tuž a Tereza Beranová. Zbývající čtyři Češi v kvalifikaci neuspěli....

29. listopadu 2025  10:41

Kdo za něj dá peníze? Sigma. A sázka na Ghaliho se začíná vyplácet

Ahmad Ghali z Olomouce, autor dvou gólů.

Když v létě posílil fotbalovou Sigmu z Liberce, mnozí si klepali na čelo. Ne snad, že by nigerijský křídelník Ahmad Ghali neměl kvalitu. Ale opravdu má cenovku takřka padesát milionů korun?

29. listopadu 2025  9:59

„Nechce se očistit, jen škodit.“ Jak tenisové hnutí důrazně odmítlo Kaderku

Šéf Českého tenisového svazu Ivo Kaderka na snímku z roku 2022

Delegáti páteční valné hromady tenisového svazu stáli před poměrně jednoduchou otázkou. Měli rozhodnout, zda si přejí, aby před nimi vystoupil Ivo Kaderka. Bývalý prezident svazu se chtěl vyjádřit ke...

29. listopadu 2025  9:56

Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi
Anketa Školka roku 2025 míří do finále. Vyhrajte hodnotné ceny od Kilpi

Už jenom do této neděle 30. listopadu 2025 máte šanci se zúčastnit komunitní ankety Školka roku 2025. Přidáním recenze se automaticky zapojíte do...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

29. listopadu 2025  9:40

Kubáň: Ústí už má výrazně vyšší cenu. Kluby začínají být nedostatkové zboží

Ústí nad Labem, 27. 11. 2024, FK Viagem Ústí nad Labem - Sokol Brozany, třetí...

Přes bujná poprsí moderátorek to možná není vidět, ale ústecký fotbal dál sílí. Zevnitř. Staví skautingové oddělení, chystá postupný facelift kádru, řeší mládež i Městský stadion, aby vyhovoval...

29. listopadu 2025  9:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.