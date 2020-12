Před třemi roky se připravoval na své poslední olympijské hry v Pchjongčchangu. Do sezony už ale vítěz Světového poháru nebo Turné čtyř můstků nenaskočil. Dostal se do Sněmovny a ze sportovního světa přeskočil do toho politického. „První dva měsíce byly hodně těžké,“ vzpomíná bývalý skokan na lyžích Jakub Janda.