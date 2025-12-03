Trik, který do té doby nikdo na světě neudělal.
Na jaře 2023 to zkusil poprvé a neuspěl, naopak si dvakrát docela blbě ustlal a skončil v nemocnici. „A když jsem se po čtyřech dnech na místo vrátil a chtěl to zkusit znovu, sníh už roztál,“ směje se.
Na další šanci čekal rok. Mezitím si dodělal maturitu, závodil po světě a nad trikem nepřemýšlel, což mu dost pomohlo. Zároveň se daleko lépe připravil. Spolu s Red Bullem, se kterým spojil síly, myslel na sněhové podmínky, řešil geometrii odrazu nebo třeba mázu – místo vosku použil sádlo.
A po osmi až deseti pokusech se povedlo. Switch boardslide switch triple underflip 1170 byl na světě.
Možná to zní egocentricky, ale podle mě je důležité věřit si. Vědět, že můžu bojovat v každém závodě o top 5, že proti nejlepším můžu závodit. Tohle se ve mně změnilo, už nepřemýšlím o kvalifikacích.