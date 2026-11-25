Po tomto zákroku, při němž jí lékaři odstranili kovovou dlahu a šrouby z levého kolena, se snažila vrátit na svahy. Teď ale oznámila, že už závodit nebude. „Moje noha stále není úplně uzdravená a rozhodla jsem se ukončit kariéru sportovkyně a přestat závodit, i když je to těžké rozhodnutí,“ uvedla soupeřka Ester Ledecké.
Brignoneová stále cítí následky úrazu, který po životní sezoně utrpěla na národním šampionátu v dubnu 2025. Při pádu v obřím slalomu si tehdy v levé noze komplikovaně zlomila holenní kost a hlavici lýtkové kosti a přetrhla přední zkřížený vaz v kolenu. „Moje noha pořád příliš bolí,“ posteskla si.
Chce se ale rozloučit s lyžemi na nohou. „Chtěla bych odjet jenom jeden poslední závod. Dám vám vědět, kdy,“ vzkázala dvojnásobná mistryně světa.
Vedle zlatých medailí z Cortiny získala Brignoneová ještě dvě olympijská stříbra a jeden bronz. V letech 2020 a 2025 se stala celkovou vítězkou Světového poháru. V elitním seriálu působila 19 let a vyhrála 37 závodů, což z ní dělá nejúspěšnější Italku v historii. V celkových národních statistikách je před ní jen Alberto Tomba s 50 triumfy.