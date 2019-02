Shiffrinová vyhraje přes sto závodů, je přesvědčený legendární Stenmark

„Jak Marcel, tak i Mikaela ho můžou překonat a taky překonají. Ale kdo dřív? To nemám ponětí. Ale Mikaela určitě vyhraje přes sto závodů,“ řekl dvaašedesátiletý Stenmark na mistrovství světa v Aare před dnešním závodem družstev.

Legendární Švéd během své éry vyhrál ve Světovém poháru 86 závodů. Ten poslední v únoru 1989 v Aspenu, když mu bylo 32 let a byl v seriálu nejstarším lyžařem. Vonnovou o sen stát se rekordmankou připravila problémová kolena, zastavila se před pár dny na čísle 82.

Nejblíže Stenmarkovu zápisu je nyní Hirscher, devětadvacetiletý Rakušan, který rovněž dominuje obřím slalomům a slalomům. Zatím v SP vyhrál 68 závodů, všestranná Američanka Shiffrinová 56.

„Je hezké o tom mluvit, ale upřímně: nijak mi na tom nezáleží, protože se to nedá srovnávat. Přináší mi to ale publicitu. Teď, když Lindsey skončila a byla hodně blízko, byl jsem zase ve všech novinách. I v Los Angeles si o mně mohli přečíst. To je docela dobré,“ uvedl Stenmark.