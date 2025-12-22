I šéf svěťáku smekl: Takový příběh chceme! Sportovní ředitel Fiedler o Zabystřanovi

Poznatek hned konzultoval s šéftrenérem německého týmu, načež závodníky upozorňovali: Bránu si musíte ideálně nadjet.
Zabystřan pokyny do puntíku splnil.
Poslední pasáží proletěl nejrychleji ze všech, na Odermatta tu najel skoro čtyři desetiny. Smazal manko a v cíli slavil vítězství. Naprostá senzace! Pro tuzemské lyžování se postaral o nebývalý úspěch.
„Říkal jsem si, že Honza jednou může stát na bedně. Ale tohle?“ usmívá se Fiedler. „Přijde mi, že se to všechno seběhlo tak rychle. Ještě jsem ani nepomyslel, že by jednou mohl vyhrát, a najednou se to stalo. Obrovský úspěch.“
|
Lidi se radují? Možná budu v top desítce! Zabystřan v cíli nevěřil, teď ho čeká oslava
Jak vám bylo během jeho jízdy?
Z trati moc přehled nemáte. Koukáte do telefonu, ale když si na něm pustíte živý přenos, běží o dvacet sekund pozadu, takže jste odkázaní jen na výsledkový servis. Když jsem ale uviděl zelená čísla, tak se mi srdce pořádně rozbušilo, pravda. Jen jsem se trochu bál poslední části.
Jak to?
Honza skvěle zvládá starty, jenže den předtím dostal ve sjezdu na posledním úseku půl sekundy. Kdyby se situace opakovala, o všechno by přišel, žádný pěkný výsledek by se nekonal.
Konec ale zvládl fantasticky.
To teda. Když dorazil do cíle, byl jsem v šoku a zakřičel si radostí, ale zároveň jsem si nařídil, ať do vzduchu zatím neskáču. Val Gardena je specifická. Stačí, když vykoukne sluníčko, a hned je o něčem jiném. Proto tu víc než jinde dokážou zajet dobrá umístění i závodníci ze zadních pozic. Že vyhraje, jsem si připustil až u čísla padesát.
Jak vysoko jste pak skákal?
Dost. Sjel jsem dolů a sezval německý tým. Šli jsme na plochu a udělali si společnou fotku. Kluci Honzu hodili na ramena, všichni křičeli, smáli se. Prostě obrovské emoce. Došlo mi, jak velká věc se povedla.
Se Zabystřanem jste strávil prakticky celou jeho kariéru. I pro vás muselo jít o velké zadostiučinění.
Známe se vážně dlouho. První vzpomínku na něj mám snad ještě z žáků. Přijel jsem na soustředění na Schnalstal, stojím v hotelovém lobby a najednou k nám nějaký klučina přijel na jednokolce jako v cirkuse. On to byl Honza! Jako trenér jsem ho nikdy nevedl, ale snažil jsem se mu pomáhat. Jestli si můžu připsat nějakou zásluhu, tak že se mi podařilo ho před rokem a půl dostat do německého týmu.
Právě začátek této spolupráce byl posledním dílkem do skládačky.
Sezonu předtím Honza spolupracoval s Francouzi, ale šlo jen o domluvu na závodech. Dali mu report, natočili ho, což je málo. Potřeboval celý tréninkový program, soustředění, přípravu v Chile, veškeré zázemí. Dostal se do bodu, kdy, kdyby se ho nepodařilo připojit k dobrému týmu, mohl skončit.
Až tak?
Vážně. Dával lyžování všechno, ale stejně se nedokázal prosadit. Samozřejmě jsme věděli o jeho talentu, jenže potřebnou podporu jsme mu z vlastních zdrojů nemohli dopřát. Náš svaz nedokáže vyhradit osm lidí, kteří budou pracovat jen pro jednoho člověka. Taková je realita, nejsme alpská velmoc, navíc ani tolik zkušených trenérů na rychlostní disciplíny u nás není. Až vědomí, že má konečně rovné podmínky jako ti nejlepší a že už ani Rakušané či Švýcaři nedisponují výhodou, ho hrozně nakoplo.
|
Nikdy nepřestal věřit. Zabystřana dostala na výsluní touha i spolupráce s Němci
Je síla Němců srovnatelná?
V současnosti možná nezajíždějí super výsledky, ale mají všechno zmáklé z minulosti. Jeden příklad za všechny: po první obřím slalomu sezony v Söldenu sjezdovka zůstane ještě tři dny zavřená. A Rakušané, Američané a právě Němci jsou domluvení, že na ní potrénují super-G. Italové ani Francouzi se na ni nedostanou, Němci ano.
Jaký ohlas vyvolalo Zabystřanovo vítězství přímo ve Val Gardeně?
Neskutečný. Závodníci, trenéři, lidé z Mezinárodní lyžařské federace... Všichni mu přáli. Mě třeba zastavil šéf Světového poháru Markus Waldner. Do té doby jsme se jen pozdravili a najednou říká: Tohle je přesně příběh, který potřebujeme. Když bude vyhrávat jen Odermatt, nikoho závody nebudou bavit.
Lyžařská elita v Česku
Po třech letech se do Špindlerova Mlýna vrací Světový pohár alpských lyžařek. V sobotu 24. ledna se zde pojede obří slalom, o den později slalom speciál. Pro závodnice zaměřené na technické disciplíny půjde o generálku na olympijské hry, proto organizátoři čekají účast největších hvězd. Vstupenky jsou v prodeji na oficiálních webových stránkách.
Co triumf změní?
V očích všech české lyžování stouplo, vydobyli jsme si respekt. Honzu samozřejmě vnímali už dřív. I šéf svěťáku povídal: Víme, že umí lyžovat, čekali jsme, že se mu něco podaří, ale tohle ne. Na druhou stranu se na podobné senzace může zase rychle zapomenout. Takže jeden dva dny slávy a teď zase makat.
Mohou se mu otevřít i nové dveře, co se týká sponzorských nabídek?
V to doufám, zaslouží si to. Věřím, že by vítězství mohlo nakopnout celý český svaz. Poslední roky se snažíme pracovat systematicky, o alpské lyžování by se mohlo začít zajímat ještě víc lidí, což by nám pomohlo. Třeba taky naláká další návštěvníky na ženský Světový pohár ve Špindlu a určitě ukázal mladší generaci, že když se tvrdě maká, tak i kluk z malé lyžařské země dokáže porazit celý svět. Ohromně cenné poznání. Už máme Ester, teď Zabyho. Jsou motivací.
Jak se přísun bodů projeví v nasazování do dalších super-G?
Přáli jsme si, aby se dostal do první skupiny, což se ale asi nestane. Příští sobotu v Livignu dostane startovní číslo jedna až pět, nebo šestnáct až dvacet. Snad vyjde druhá možnost, vyrazit do super-G jako první není ideální. Ve sjezdu znáte trať z tréninků, kdežto v superobřím slalomu se staví nová a často reagujete na jízdy závodníků před vámi.
Ve sjezdech ve Val Gardeně se mu tak nedařilo, ve čtvrtek dojel 32., v sobotu 43. Na ty má ještě čas?
Přesně tak. Na tratích mu chybí roky zkušeností, navíc postavou ani typického sjezdaře nepřipomíná. Je vysoký, super, jenže hubenější. Má muskulaturu spíš obřákaře, s obřákem ostatně začínal, a proto mu super-G sedí víc.
O víkendu se zadařilo i Ledecké. Ve Val d’Isere skončila ve sjezdu šestá, v neděli v super-G devátá. Co jste na ni říkal?
Taky jela výborně, oproti Svatému Mořici (kde byla nejlépe šestnáctá v super-G) se zlepšila. Byť i tehdy zajela dobré pasáže, tak se spíš hledala. Ostatně sama říkala, že nejde o její oblíbený kopec.
|
Když Češi září na lyžích. Úspěchy Strachové a Banka, skvělá Ledecká i Zabystřanův šok
Stává se, že závodníkům nějaká sjezdovka vyloženě nesedí?
Běžně. Někomu se líbí mírnější svah se skoky a vlnami, někdo je kovaný sjezdař, kterému vyhovuje se pustit rychle dolů. Svatý Mořic je těžký. Spousta vln, zlomů a velkou roli hraje viditelnost. Za jasna nádhera, jakmile přijdou lehké mraky, nevidíte pod nohy, jelikož kolem chybí stromy a kontrast. Nicméně Ester záhy ve Val d’Isere ukázala, že výkonnost má. Postupně se bude zlepšovat.
Jak je na tom Martina Dubovská?
Zdravotně se cítí dobře. Záda se jí srovnala, jenže si nese dvouměsíční tréninkový výpadek. Celé září a říjen nelyžovala, zkusila slalom v Levi, po něm ale s trenérem uznali, že není v situaci, kdy by mohla bojovat o první třicítku. Proto zvolili variantu nejdřív natrénovat, rozzávodit se v Evropských pohárech a začít si zase věřit. Podle plánu pojede v Semmeringu a pak se naplno zapojí do svěťáku. Do vrcholů sezony v podobě Špindlu a olympijských her má naštěstí ještě čas.