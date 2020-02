Rakušan Kriechmayr ovládl domácí super-G v Hinterstoderu

SP v sjezdovém lyžování v Hinterstoderu Rakousko Muži - super-G: 1. Kriechmyar (Rak.) 1:33,08, 2. M. Caviezel (Švýc.) -0,05, 3. Mayer (Rak.) -0,08, 4. Pinturault (Fr.) -0,24, 5. Feuz (Švýc.) -0,93, 6. Jansrud (Nor.) -1,15, 7. Allegre (Fr.) -1,58, 8. Casse -1,65, 9. Buzzi (oba It.) -1,67, 10. G. Caviezel (Švýc.) -1,94, ...45. Zabystřan (ČR) -6,10. Průběžné pořadí super-G (po 6 z 8 závodů): 1. M. Caviezel 365, 2. Kriechmayr 362, 3. Kilde (Nor.) 336, 4. Mayer 324, 5. Jansrud 305, 6. Casse 209. Průběžné pořadí SP (po 33 z 44 závodů): 1. Kilde 1022, 2. Kristoffersen (Nor.) 957, 3. Pinturault 948, 4. Mayer 776, 5. Kriechmayr 754, 6. Feuz 742, ...137. Zabystřan 12.