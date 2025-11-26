Můstky v Harrachově? Nestaví se, řeší se spor. Minimálně rok ztratíme, počítá svaz

Autor:
  14:33
V červenci slavnostně spustili rekonstrukci zchátralého harrachovského můstku K-120. Plány byly velké: vybudování Národního sportovního centra jako v Nymburce nebo Račicích, hovořilo se o návratu Světového poháru. Jen několik měsíců poté je ale jasné, že se výstavba protáhne. V akci jsou nyní právníci, řeší se vlastnické spory, finance.
Začala oprava skokanského můstku v Harrachově. (5. srpna 2025)

Začala oprava skokanského můstku v Harrachově. (5. srpna 2025) | foto: Ota Bartovský, MAFRA

Začala oprava skokanského můstku v Harrachově. (5. srpna 2025)
Začala oprava skokanského můstku v Harrachově. (5. srpna 2025)
Začala oprava skokanského můstku v Harrachově. (5. srpna 2025)
Areál skokanských můstků v Harrachově už má to nejlepší za sebou.
20 fotografií

Rekonstrukce můstku je v tuto chvíli pozastavena.

Při současném stavu není možný ani provoz už zrenovovaných menších můstků pro mládežníky, areál Národního sportovního centra (NSC) je totiž odstřižený od vody i elektřiny. Byť tuhle situaci se svaz a dobrovolníci snaží rychle vyřešit, aby se aspoň na nich mohlo v zimě sportovat.

Ohledně velkého projektu skokanského centra prezident lyžařského svazu David Trávníček říká: „Byl bych velmi skeptický. Můj pragmatismus velí, že minimálně rok ztratíme.“

Přitom ještě v létě se nešetřilo pozitivními zprávami. V červenci se pod ikonickou Čertovou horou sešly skokanské legendy včetně Pavla Ploce, dvojnásobného olympijského medailisty, po němž má nést dlouho vytoužený areál jméno.

Oprava skokanského můstku v Harrachově je přerušena (snímek z 5. srpna 2025)

Spolu se zástupci svazu či Harrachova slavnostně poklepali na přestavbu stávajícího zchátralého můstku K-120 na unikát označovaný jako HS-162, který by měl být pouze jedním ze dvou na světě, což má přinést skvělé vyhlídky pro návrat elitních akcí.

Jenže po zhruba měsíci se práce zastavily.

Na počátku sporu byla dohoda NSC s radnicí města, že na Harrachov na základě darovací smlouvy bezplatně převede můstky a další majetek. Proti ní se však postavil lyžařský svaz a zástupci Bucharova spolku, jenž před lety inicioval záchranu skokanského areálu, načež u soudu uspěli s žádostí o vydání předběžného opatření zakazujícího převod. Město posléze od smlouvy samo odstoupilo.

Podle zástupců svazu o smlouvě dopředu netušili, posléze odvolali ředitele NSC a zároveň předsedu skokanského úseku Víta Háčka, který podle jejich tvrzení šel proti vůli dvou ze tří členů spolku a darovací smlouvu uzavřel.

Háček nesouhlasí, podal odvolání, které desátého prosince bude řešit odvolací komise svazu. Do té doby zůstává předsedou úseku.

Novým ředitelem NSC se stal zkušený sportovní funkcionář Josef Nechutný. „Má zkušenosti se sportovní i dotační problematikou,“ říká Trávníček. „Zároveň k sobě bude mít krizového manažera, který mu bude schopný pomoci.“

Situace je nepřehledná a nejistá

Svaz chce nyní celou situaci kolem můstků a centra především stabilizovat. Chce převzít iniciativu ve fungování spolku NSC, vyřešit nájemní smlouvy a závazky 15 milionů korun, které kvůli zahájení prací vznikly.

„Zároveň jsme zjistili, že v datové schránce je několik předžalobních výzev. Budeme se snažit jednat s dodavateli, dohadovat se o splátkovém kalendáři, o odložení splatnosti a dalších úhradách,“ uvedl Trávníček.

Hlavním problémem podle něj bylo, že nebylo dostatečně zajištěné právě financování rekonstrukce. Národní sportovní agentura (NSA) totiž při zahájení výstavby ještě ani nevypsala dotační program.

O státní podporu v té době nebylo možné ani žádat. Před tím je totiž nezbytné prostřednictvím výjimky ministerstva financí zajistit, aby nájemní vztah k danému místu trval nejméně 30 let. Tu ale Harrachov neměl.

Oprava skokanského můstku v Harrachově je přerušena (snímek z 5. srpna 2025)

„V okamžiku, kdy není výjimka ministerstva financí, není zajištěno financování,“ prohlásil Trávníček. „Mohlo dojít a velmi pravděpodobně došlo k porušení takzvaného motivačního účinku. Ten hovoří o tom, že pokud zahajujete projekt z dotací, musí být zahájený až po rozhodnutí o dotaci. NSA neměla ani žádost o poskytnutí dotace.“

V pondělí mají zástupci svazu v plánu schůzku na půdě NSA. Vzhledem ke změně vlády a ještě nevyjasněné budoucnosti ohledně státního rozpočtu a financování sportu, na ní dotaci řešit nebudou.

„Ambicí je vyřešit nájemní vztahy k pozemkům,“ přiblížil šéf lyžařského svazu. „Neposkytnutí výjimky také znamená, že není platná nájemní smlouva. V pondělí se budeme bavit o tom, jaké nájemní smlouvy a s kým se uzavřou.“

Tím se celá rekonstrukce prodlužuje. O kolik měsíců? To jasné není. Ve smlouvě se stavební firmou je klauzule, že je možné od ní odstoupit, pokud do 30. června 2026 nebude přidělena dotace. Což se podle šéfa lyžařského svazu pravděpodobně nestihne.

„Je naivní předpokládat, že NSA bude v kondici vypsat jakýkoliv dotační program, abychom stihli podat žádost a získat prostředky,“ míní Trávníček. „Je možné, že se bude muset projekt rekonstrukce napsat celý znovu a může být nutné, aby žádal nový subjekt. Situace je velmi nepřehledná a nejistá.“

Na Špindl finance jsou, Světové poháry pravidelně

Pozitivněji prezident lyžařského svazu David Trávníček informoval o pořádaní dvou Světových pohárů, které jsou v plánu tuto zimu. 24. a 25. ledna se ve Špindlerově Mlýně představí elitní alpské lyžařky, 7. a 8. března se na stejném místě utkají alpští snowboardisté.

Slalomářky se do Krkonoš vrací po třech letech. Při posledním ročníku se rozpočet závodů pohyboval pod sto miliony korun, nyní tuto částku přesáhne. Trávníček ale hovoří jistě: „Získali jsme finanční garanci jako v roce 2023, a to statut sportovní akce mimořádné důležitosti. Její podíl na rozpočtu je 55 procent. Alpské disciplíny jsou navíc disciplíny, které mají dobře ceněná televizní práva, a naší velmi vysokou návštěvnost dobře vnímají zase sponzoři. Předpoklad je proto dobrý a míříme k vyrovnanému rozpočtu. Podařilo se nám také vyjednat pojištění nekonání akce z důvodu nepříznivého počasí.“

Mikaela Shiffrinová po triumfu v prvním slalomu ve Špindlerově Mlýně 2023

V případě klání na snowboardu finanční benefit dotačního programu mimořádné důležitosti svaz nemá, nicméně v tomto případě se náklady na organizaci pohybují v mnohem nižších částkách.

„Kdybych měl odhadovat, tak jde přibližně o čtvrtinu rozpočtu Světového poháru alpských lyžařek,“ říká Trávníček. „Využili jsme ochoty jednat s areálem Špindlerova Mlýna a obě akce pořádáme na stejném místě, což snižuje náklady, navíc je minimální riziko, že by byl problém se sjezdovkou.“

V případě závodů na prknech ho mrzí pravděpodobná neúčast Ester Ledecké. Té se totiž kryjí s rychlostními disciplínami na lyžích ve Val di Fassa. „Vzhledem k tomu, že jsem na olympiádě upřednostnila před sjezdem snowboard, nevím, jak by se na to dívali v týmu,“ líčila Češka.

Zástupci svazu o této kolizi samozřejmě věděli. „Vůle získat jiný termín byla, ale nebyla možnost to posunout. Rozhodnutí Ester respektujeme. Pro nás je dobrou zprávou, že v paralelu máme i jiná silná jména,“ říká Trávníček.

I v roce 2027 by Česko mělo hostit elitní zimní seriály. Do Nového Města na Moravě by se mohl vrátit Světový pohár běžců na lyžích, čeká se na potvrzení termínu ze strany Mezinárodní lyžařské federace FIS. V Novém Městě se mělo závodit minulou sezonu, jenže svaz kvůli nedostatku financí pohár v předstihu zrušil.

„Je to padesát na padesát,“ říká šéf lyžařů a možném zařazení do kalendáře příští zimy. „Rozhodnutí, zda v něm budeme, padne v květnu, definitivně se potvrdí tradičně na kongresu v září.“

Svaz se zároveň zabývá, jestli by v příští sezoně mohl uspořádat i juniorské mistrovství světa v alpském lyžování. V dlouhodobém výhledu je, že Světový pohár alpských lyžařek by se měl do Česka vracet každé tři roky, zájem je také pořádat seriály v alpském snowboardingu, snowboardcrossu či big airu. „U všech tří máme totiž silné zastoupení sportovců,“ uvědomuje si Trávníček.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Brozany vs. BenátkyFotbal - 13. kolo - 26. 11. 2025:Brozany vs. Benátky //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.09
  • 8.00
  • 25.00
Frýdek-M. vs. TřebíčHokej - 26. kolo - 26. 11. 2025:Frýdek-M. vs. Třebíč //www.idnes.cz/sport
26. 11. 16:30
  • 2.35
  • 4.00
  • 2.49
Plzeň vs. VítkoviceHokej - 26. kolo - 26. 11. 2025:Plzeň vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
26. 11. 17:30
  • 2.11
  • 4.09
  • 2.91
Vsetín vs. KolínHokej - 26. kolo - 26. 11. 2025:Vsetín vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
26. 11. 17:30
  • 1.62
  • 4.34
  • 4.37
Přerov vs. SokolovHokej - 26. kolo - 26. 11. 2025:Přerov vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
26. 11. 17:30
  • 1.92
  • 4.25
  • 3.12
Zlín vs. LitoměřiceHokej - 26. kolo - 26. 11. 2025:Zlín vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
26. 11. 17:30
  • 2.28
  • 4.17
  • 2.51
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Baráž odehrají fotbalisté doma. Nejdřív je čeká Irsko, ve finále Dánsko, či Makedonie

Gianni Infantino, prezident Mezinárodní fotbalové federace FIFA, při losu...

V semifinále doma s Irskem, v případném finále opět v domácím prostředí proti Dánsku, nebo Severní Makedonii. Čeští fotbalisté znají cestu, kterou se v březnu mohou dostat na mistrovství světa 2026....

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Směr Anterselva, hra o olympiádu začíná. Radši moc neplánuju, říká Davidová

Tereza Voborníková (vlevo) s Markétou Davidovou hovoří na tiskové konferenci...

S navrátivší se Markétou Davidovou, s opět obměněným trenérským tandemem u družstva žen i s výrazně navýšeným počtem dnů na vysokohorských kempech. Tak vstupuje do nové sezony česká biatlonová...

26. listopadu 2025  14:41

Můstky v Harrachově? Nestaví se, řeší se spor. Minimálně rok ztratíme, počítá svaz

Začala oprava skokanského můstku v Harrachově. (5. srpna 2025)

V červenci slavnostně spustili rekonstrukci zchátralého harrachovského můstku K-120. Plány byly velké: vybudování Národního sportovního centra jako v Nymburce nebo Račicích, hovořilo se o návratu...

26. listopadu 2025  14:33

Šílená obrana. Edmonton opět schytal debakl, McDavid ale gólmany hájí

Brankář Stuart Skinner z Edmontonu reaguje po inkasovaném gólu v utkání s...

Kdepak, tohle si finalisté posledních dvou sezon rozhodně za rámeček dát nemůžou. Statistiky jsou neúprosné, hokejisté Edmontonu mají v NHL nejhorší defenzivu, což se potvrdilo i v úterním utkání...

26. listopadu 2025  14:03

Sluneta propustila dalšího pivota. Hrubý: Nejtěžší je sehnat jedničky a pětky

Ústecký Derius Eatmon v akci proti Ostravě.

Další Američan z kola ven. Basketbalová Sluneta během čtrnácti ligových kol propustila už třetího, nejprve se pakoval křídelník Glover, pak pivot Kennedy a nyní i jeho náhrada J. D. Eatmon....

26. listopadu 2025  13:11

Ruku natáhl až k Bratislavě. Španělská média velebí Staňka, soupeř prý bez práce

Slávista Michal Sadílek bojuje s vyraženým dechem.

Za ubojovaný bod vděčí slávističtí fotbalisté podle španělského tisku hlavně brankáři Jindřichu Staňkovi. „Naopak hostující brankář Unai Simón byl po většinu zápasu pouhým divákem,“ glosoval list...

26. listopadu 2025  12:52

Olympijský oheň pro Milán a Cortinu hoří, poprvé vzplál pod střechou

Olympijský oheň pro hry v Miláně hoří.

V řecké Olympii slavnostně zapálili oheň pro zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Kvůli nepříznivé předpovědi počasí, podle níž mělo pršet, se tradiční ceremoniál neuskutečnil v...

26. listopadu 2025  12:40

Krejčího body nepomohly odvrátit debakl s nejslabším. Dončič zářil v derby

C. J. McCollum (3) z Washington Wizards jde do nájezdu v zápase s Atlanta...

Atlanta Hawks tento nezdar ve svých plánech rozhodně neměli. V basketbalové NBA prohráli jednoznačně 113:132 na palubovce nejhoršího týmu soutěže Washington Wizards, který uspěl po sérii 14 porážek....

26. listopadu 2025  7:11,  aktualizováno  12:19

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

26. listopadu 2025  12:15

Ljošo, neumírej! Ruský šlendrián způsobil smrt talentu. Zkolaboval vedle Jágra

Premium
Alexej Čerepanov v barvách NY Rangers coby číslo 17 draftu do NHL v roce 2007

Z mysli Jaromíra Jágra se jen tak nevytratí ta mrazivá směs pocitů z osudového večera 13. října 2008. V mozku mu vířily bezbřehá bezmoc, hrůza i smutek. „Mladej, hodnej kluk přišel o život,“ říkal mi...

26. listopadu 2025

I skeleton řekl Iglsu ne. Čtrnáctka kope hlavou na mantinel, popisuje Fernstädtová

Anna Fernstädtová na MS ve skeletonu.

Zrekonstruovaná dráha v Iglsu nebude hostit ani Světový pohár v jízdě na skeletonu. Páteční závod byl z bezpečnostních důvodů po hlasování sportovců zrušen. Oznámila to mezinárodní bobová a...

26. listopadu 2025  11:49

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Losování mistrovství světa ve fotbale 2026: koše, nasazení, kde sledovat

Dávid Hancko se opírá dostřely, kterou blokuje Joshua Kimmich.

Mistrovství světa ve fotbale 2026 (od 11. června do 19. července) bude historické — turnaj se poprvé rozšíří na 48 týmů a hostit jej budou USA, Kanada a Mexiko. Než se ale odehraje první zápas, čeká...

26. listopadu 2025  11:19

Schick zmrazil Manchester a Guardiola se kál: Udělat tolik změn byla chyba

Český útočník Patrik Schick oslavuje trefu v Lize mistrů na Manchesteru City.

Jakmile hlavou na penaltě zamířil o zem přesně do spodního růžku, roztáhl český útočník Patrik Schick ruce a oslavil další trefu za Leverkusen ve fotbalové Lize mistrů. Tentokrát zmrazil Manchester...

26. listopadu 2025  11:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.