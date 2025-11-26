Můstky v Harrachově? Nestaví se, řeší se spor. Minimálně rok ztratíme, počítá svaz

Rekonstrukce můstku je v tuto chvíli pozastavena.
Při současném stavu není možný ani provoz už zrenovovaných menších můstků pro mládežníky, areál Národního sportovního centra (NSC) je totiž odstřižený od vody i elektřiny. Byť tuhle situaci se svaz a dobrovolníci snaží rychle vyřešit, aby se aspoň na nich mohlo v zimě sportovat.
Ohledně velkého projektu skokanského centra prezident lyžařského svazu David Trávníček říká: „Byl bych velmi skeptický. Můj pragmatismus velí, že minimálně rok ztratíme.“
Přitom ještě v létě se nešetřilo pozitivními zprávami. V červenci se pod ikonickou Čertovou horou sešly skokanské legendy včetně Pavla Ploce, dvojnásobného olympijského medailisty, po němž má nést dlouho vytoužený areál jméno.
Spolu se zástupci svazu či Harrachova slavnostně poklepali na přestavbu stávajícího zchátralého můstku K-120 na unikát označovaný jako HS-162, který by měl být pouze jedním ze dvou na světě, což má přinést skvělé vyhlídky pro návrat elitních akcí.
Jenže po zhruba měsíci se práce zastavily.
Na počátku sporu byla dohoda NSC s radnicí města, že na Harrachov na základě darovací smlouvy bezplatně převede můstky a další majetek. Proti ní se však postavil lyžařský svaz a zástupci Bucharova spolku, jenž před lety inicioval záchranu skokanského areálu, načež u soudu uspěli s žádostí o vydání předběžného opatření zakazujícího převod. Město posléze od smlouvy samo odstoupilo.
Podle zástupců svazu o smlouvě dopředu netušili, posléze odvolali ředitele NSC a zároveň předsedu skokanského úseku Víta Háčka, který podle jejich tvrzení šel proti vůli dvou ze tří členů spolku a darovací smlouvu uzavřel.
Háček nesouhlasí, podal odvolání, které desátého prosince bude řešit odvolací komise svazu. Do té doby zůstává předsedou úseku.
Novým ředitelem NSC se stal zkušený sportovní funkcionář Josef Nechutný. „Má zkušenosti se sportovní i dotační problematikou,“ říká Trávníček. „Zároveň k sobě bude mít krizového manažera, který mu bude schopný pomoci.“
Situace je nepřehledná a nejistá
Svaz chce nyní celou situaci kolem můstků a centra především stabilizovat. Chce převzít iniciativu ve fungování spolku NSC, vyřešit nájemní smlouvy a závazky 15 milionů korun, které kvůli zahájení prací vznikly.
„Zároveň jsme zjistili, že v datové schránce je několik předžalobních výzev. Budeme se snažit jednat s dodavateli, dohadovat se o splátkovém kalendáři, o odložení splatnosti a dalších úhradách,“ uvedl Trávníček.
Hlavním problémem podle něj bylo, že nebylo dostatečně zajištěné právě financování rekonstrukce. Národní sportovní agentura (NSA) totiž při zahájení výstavby ještě ani nevypsala dotační program.
O státní podporu v té době nebylo možné ani žádat. Před tím je totiž nezbytné prostřednictvím výjimky ministerstva financí zajistit, aby nájemní vztah k danému místu trval nejméně 30 let. Tu ale Harrachov neměl.
„V okamžiku, kdy není výjimka ministerstva financí, není zajištěno financování,“ prohlásil Trávníček. „Mohlo dojít a velmi pravděpodobně došlo k porušení takzvaného motivačního účinku. Ten hovoří o tom, že pokud zahajujete projekt z dotací, musí být zahájený až po rozhodnutí o dotaci. NSA neměla ani žádost o poskytnutí dotace.“
V pondělí mají zástupci svazu v plánu schůzku na půdě NSA. Vzhledem ke změně vlády a ještě nevyjasněné budoucnosti ohledně státního rozpočtu a financování sportu, na ní dotaci řešit nebudou.
„Ambicí je vyřešit nájemní vztahy k pozemkům,“ přiblížil šéf lyžařského svazu. „Neposkytnutí výjimky také znamená, že není platná nájemní smlouva. V pondělí se budeme bavit o tom, jaké nájemní smlouvy a s kým se uzavřou.“
Tím se celá rekonstrukce prodlužuje. O kolik měsíců? To jasné není. Ve smlouvě se stavební firmou je klauzule, že je možné od ní odstoupit, pokud do 30. června 2026 nebude přidělena dotace. Což se podle šéfa lyžařského svazu pravděpodobně nestihne.
„Je naivní předpokládat, že NSA bude v kondici vypsat jakýkoliv dotační program, abychom stihli podat žádost a získat prostředky,“ míní Trávníček. „Je možné, že se bude muset projekt rekonstrukce napsat celý znovu a může být nutné, aby žádal nový subjekt. Situace je velmi nepřehledná a nejistá.“
Na Špindl finance jsou, Světové poháry pravidelně
Pozitivněji prezident lyžařského svazu David Trávníček informoval o pořádaní dvou Světových pohárů, které jsou v plánu tuto zimu. 24. a 25. ledna se ve Špindlerově Mlýně představí elitní alpské lyžařky, 7. a 8. března se na stejném místě utkají alpští snowboardisté.
Slalomářky se do Krkonoš vrací po třech letech. Při posledním ročníku se rozpočet závodů pohyboval pod sto miliony korun, nyní tuto částku přesáhne. Trávníček ale hovoří jistě: „Získali jsme finanční garanci jako v roce 2023, a to statut sportovní akce mimořádné důležitosti. Její podíl na rozpočtu je 55 procent. Alpské disciplíny jsou navíc disciplíny, které mají dobře ceněná televizní práva, a naší velmi vysokou návštěvnost dobře vnímají zase sponzoři. Předpoklad je proto dobrý a míříme k vyrovnanému rozpočtu. Podařilo se nám také vyjednat pojištění nekonání akce z důvodu nepříznivého počasí.“
V případě klání na snowboardu finanční benefit dotačního programu mimořádné důležitosti svaz nemá, nicméně v tomto případě se náklady na organizaci pohybují v mnohem nižších částkách.
„Kdybych měl odhadovat, tak jde přibližně o čtvrtinu rozpočtu Světového poháru alpských lyžařek,“ říká Trávníček. „Využili jsme ochoty jednat s areálem Špindlerova Mlýna a obě akce pořádáme na stejném místě, což snižuje náklady, navíc je minimální riziko, že by byl problém se sjezdovkou.“
V případě závodů na prknech ho mrzí pravděpodobná neúčast Ester Ledecké. Té se totiž kryjí s rychlostními disciplínami na lyžích ve Val di Fassa. „Vzhledem k tomu, že jsem na olympiádě upřednostnila před sjezdem snowboard, nevím, jak by se na to dívali v týmu,“ líčila Češka.
Zástupci svazu o této kolizi samozřejmě věděli. „Vůle získat jiný termín byla, ale nebyla možnost to posunout. Rozhodnutí Ester respektujeme. Pro nás je dobrou zprávou, že v paralelu máme i jiná silná jména,“ říká Trávníček.
I v roce 2027 by Česko mělo hostit elitní zimní seriály. Do Nového Města na Moravě by se mohl vrátit Světový pohár běžců na lyžích, čeká se na potvrzení termínu ze strany Mezinárodní lyžařské federace FIS. V Novém Městě se mělo závodit minulou sezonu, jenže svaz kvůli nedostatku financí pohár v předstihu zrušil.
„Je to padesát na padesát,“ říká šéf lyžařů a možném zařazení do kalendáře příští zimy. „Rozhodnutí, zda v něm budeme, padne v květnu, definitivně se potvrdí tradičně na kongresu v září.“
Svaz se zároveň zabývá, jestli by v příští sezoně mohl uspořádat i juniorské mistrovství světa v alpském lyžování. V dlouhodobém výhledu je, že Světový pohár alpských lyžařek by se měl do Česka vracet každé tři roky, zájem je také pořádat seriály v alpském snowboardingu, snowboardcrossu či big airu. „U všech tří máme totiž silné zastoupení sportovců,“ uvědomuje si Trávníček.