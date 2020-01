V Harrachově se zase skáče, díky místním nadšencům

Provoz harrachovského areálu, který slouží jako tréninkové centrum vyhlášené v celé republice, musel být zastaven loni v květnu. Podle odborného posudku se konstrukce můstku K-90, nájezd můstku K-40, věž trenérů i vlek ocitly v havarijním stavu.

Harrachovští nadšenci vytvořili spolek a vyhlásili na záchranu můstků sbírku, kde se zatím podařilo vybrat přes půl milionu korun. Zároveň se pustili do oprav malých můstků, aby se na nich dalo už tuto zimu skákat.

„Všechno jsme v podstatě dělali brigádnicky. Platil se jen materiál, takže náklady byly minimální. Kdyby to dělala firma, tak jsou peníze ze sbírky pryč,“ uvedl Stanislav Slavík z Lyžařského a turistického Bucharova klubu Harrachov.

Můstek K-70 je v provozu od 4. ledna. „Byly tady kluby z Frenštátu, Lomnice, Desné, Liberce, Harrachova i juniorská reprezentace a také Čestmír Kožíšek, který nemá jinou možnost, kde trénovat. Uskutečnilo se tu takových 700 až 800 skoků,“ upřesnil Slavík. Mladí skokané mohou využívat i vlek, který Harrachovští také zprovoznili.

Podle šéftrenéra Dukly Liberec Michaela Georgieva má otevření menšího můstku v Harrachově ohromný význam. „Dětí v našem sportu ubývá, navíc nám v zimě nepřeje počasí. Tohle je pro nás velká vzpruha,“ uvedl Georgiev. „Dorostenci a junioři teď znovu mají kde skákat. I naši mládežníci z Dukly teď můžou můstek využívat, když zrovna nejsou v zahraničí. Klobouk dolů před bratry Slavíkovými a dalšími lidmi, kteří se o to zasloužili.“

V této sezoně bude v Harrachově možné skákat i na menším můstku K-40, který rovněž prošel opravou. Jeho otevření však zatím brání nedostatek sněhu. „Bylo by dobré, kdyby byla v provozu ještě devadesátka, ale momentálně to její technický stav neumožňuje,“ konstatoval Stanislav Slavík.

Můstek K-90 by spolek rád zprovoznil na příští sezonu. „Není to neřešitelné, ale bude to stát řádově statisíce. To se už nedá řešit brigádnicky, musí se to dělat profesionálně,“ uvedl Slavík.

Podle něj jde ale stále o dočasné řešení. „Aby se na tom dalo bezpečně sportovat. Ale areál potřebuje velkou investici, celkově předělat. To, co děláme, je životnost na dva tři roky,“ dodal.

Harrachov má pět středních a velkých můstků, žádný jiný takový areál pro skokany a sdruženáře v Česku není. Velký můstek s kritickým bodem 120 metrů je uzavřený už přes deset let a „mamut“ K-180 od roku 2014.

Liberecký kraj uvolnil peníze na zpracování studií, které by měly ukázat, jak nákladná obnova areálu bude. Předběžně se odhaduje, že přijde na půl miliardy.

Harrachovské můstky mají smutnou současnost, ale slavnou minulost. Zažily celkem 39 závodů Světového poháru, čtyřikrát se tu konalo mistrovství světa v letech na lyžích. Celkově areál hostil přes sto mezinárodních a stovky národních závodů, vyrostlo tu velké množství reprezentantů v čele s Pavlem Plocem, Daliborem Motejlkem a dalšími.