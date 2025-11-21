Olympijské super-G bez obhájkyně zlata? Gutová-Behramiová se zranila v tréninku

  11:38
Švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behramiová se zranila při těžkém pádu v tréninku superobřího slalomu v Copper Mountain. Přesná diagnóza ještě není známá, čtyřiatřicetiletá olympijská šampionka v super-G se ještě v pátek přesune ze Spojených států amerických domů do Švýcarska, kde absolvuje komplexní vyšetření.
Švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behramiová slaví malý křišťálový glóbus za...

Švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behramiová slaví malý křišťálový glóbus za super-G. | foto: AP

Švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behramiová slaví malý křišťálový glóbus za...
Švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behramiová slaví po dojezdu super-G v Sun Valley.
Švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behramiová na trati super-G v Sun Valley.
Lara Gutová-Behramiová zastavuje v cíli super-G o ochrannou bariéru.
24 fotografií

Světová federace FIS na sociálních sítích uvedla, že existuje podezření na zranění levého kolena. Podle informací švýcarského listu Blick se může jednat o přetržený vaz a poškozený meniskus, při pádu měla utrpět i otřes mozku.

Sto dní do olympiády, sto věcí na řešení. Italové nestíhají, Češi shání tkaničky

Gutová-Behramiová by měla v únoru v Cortině d’Ampezzo obhajovat v superobřím slalomu olympijské zlato z Pekingu. V italském středisku získala před čtyřmi lety v této disciplíně i titul mistryně světa a další zlato v obřím slalomu.

Pokud se podezření na vážný úraz potvrdí, mohlo by to pro dvojnásobnou celkovou vítězku Světového poháru a majitelku devíti medailí z MS a tří z olympijských her znamenat i konec kariéry. Skončit chtěla po aktuální sezoně s vrcholem na hrách pod pěti kruhy v Itálii.

Lara Gutová-Behramiová v Pekingu slavila ve třiceti letech své první olympijské zlato.

Kariéru Gutové-Behramiové už několik zranění narušilo. V roce 2009 si při pádu v tréninku vážně poranila kyčel a přišla o celou sezonu. V únoru 2017 podstoupila operaci přetrženého kolenního vazu.

V Copper Mountain se lyžařky připravují na zámořské pokračování Světového poháru. V americkém zimním středisku a kanadském Tremblantu se bude závodit v příštích dvou týdnech.

Výsledky

Nejčtenější

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Říkali mi, že jsem problém. Zhubni, prosím! Taschlerová promluvila o anorexii

Česká krasobruslařka Natálie Taschlerová

Krasobruslařka Natálie Taschlerová sdílela se svými fanoušky emotivní video, ve kterém se vyznala, že od roku 2019 trpí poruchou příjmu potravy. Konkrétně k anorexii ji dohnaly komentáře, které...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Že tolik nehraju? S tím jsem ale počítal. Tomášek poznává tvrdou realitu NHL

Premium
David Tomášek (86) slaví gól se spoluhráči z Edmonton Oilers.

Prožívá stejnou změnu jako už tolik jeho předchůdců. V Evropě dominantní hokejista se po přesunu do NHL stal řadovým vojákem. Občas potřebným, jindy opomíjeným a přebytečným. Ale stížnosti jsou tím...

21. listopadu 2025

Obhájci končí ve čtvrtfinále. Perušič a Schweiner na MS podlehli Němcům

Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner ve čtvrtfinále mistrovství světa v...

Prvních pět zápasů na šampionátu vyhráli, ten šestý už ne. Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem vypadli na mistrovství světa v Adelaide ve čtvrtfinále, Němcům Nilsi Ehlersovi a...

21. listopadu 2025  11:44

Olympijské super-G bez obhájkyně zlata? Gutová-Behramiová se zranila v tréninku

Švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behramiová slaví malý křišťálový glóbus za...

Švýcarská lyžařka Lara Gutová-Behramiová se zranila při těžkém pádu v tréninku superobřího slalomu v Copper Mountain. Přesná diagnóza ještě není známá, čtyřiatřicetiletá olympijská šampionka v...

21. listopadu 2025  11:38

Češi jsou skvělý los, píší Irové. Trenér však varoval: Také mě málem vyhodili

Irský národní tým slaví vítězný gól Troye Parrotta v utkání s Maďarskem.

Vysněný soupeř, na kterém si reprezentanti smlsnou. Irská média jsou po losu baráže o mistrovství světa plná optimismu. Trenér tamního národního týmu, Heimir Hallgrímsson z Islandu, však varoval:...

21. listopadu 2025  11:05

Pokuta i podmínka. UEFA trestá Sigmu za nepokoje fanoušků, Noah má stejný trest

Hráči Olomouce před zápasem proti Noahu.

Sigma Olomouc dostala od UEFA pokutu 10 000 eur (242 000 korun) za výtržnosti fanoušků při utkání Konferenční ligy na stadionu arménského Noahu. Součástí trestu je i podmínečný zákaz prodeje...

21. listopadu 2025  10:50

Díky, Jakube! Jak Španělé slavili český dárek i s Ferrerovým nejlepším deblistou

Španělští tenisté slaví postup do semifinále Davis Cupu.

Od naší zpravodajky v Itálii Nepovolali 14. hráče žebříčku Alejandra Davidoviche. Pak se jim zranila světová jednička Carlos Alcaraz. Rázem z nich byli outsideři. A oni přesto uspěli. Španělští tenisté vydřeli ve čtvrtfinále...

21. listopadu 2025  10:44

Naštval Königa, vychoval Pogačara. Majka nejvíc zářil, když pozornost mířila na jiné

UŽ JEDU! Rafal Majka přijíždí do cíle čtrnácté etapy španělské Vuelty na prvním...

Zatímco většina cyklistů odpočívá po uplynulé sezoně nebo se připravuje se na tu další, on už měsíc prožívá novou kapitolu svého života. Na posledním letošním monumentu totiž ukončil kariéru jeden z...

21. listopadu 2025

Světový pohár ve snowboardingu 2025/26: program závodů, kdy jede Ledecká?

Ester Ledecká v kvalifikaci snowboardového paralelního slalomu na mistrovství...

Pro českého fanouška velmi atraktivní Světový pohár ve snowboardingu letos odstartuje 27. listopadu a poběží až do 29. března 2026. V akci budou i známá česká jména. Těšit se můžete na Ester Ledeckou...

21. listopadu 2025

Norris zajel při zkoušce okruhu v Las Vegas nejlepší čas, trénink skončil předčasně

Lando Norris během tréninku na Velkou cenu Las Vegas.

Lídr mistrovství světa Lando Norris zajel nejrychlejší čas v tréninkovém dnu před Velkou cenou Las Vegas formule 1. Britský pilot McLarenu v druhých jízdách o 29 tisícin sekundy porazil Kimiho...

21. listopadu 2025  9:45

OKTAGON 81: RAŠKA VS. SPICY PÁJA, program, zápasy a hlavní karta

Pavel Tóth alias Spicy Pája (vpravo) se širokým úsměvem, proti němu odměřený...

Nafoukaný amatér s nulovými zkušenostmi versus otřískaný profesionální bojovník. Majitelé společnosti Oktagon MMA nabídnou fanouškům pro ně netypickou show. Na galavečeru OKTAGON 81 dojde i k souboji...

21. listopadu 2025  9:06

Ropáci na led, prosím! Z fanoušků Litvínova jsou sponzoři, dají až tři miliony

Litvínov, 12. 9. 2025. Verva Litvínov - Energie Karlovy Vary, hokejová...

I fanouškovské volání o pomoc, které chytilo za srdce celou hokejovou republiku a zvedlo vlnu žluto-černé solidarity, přispělo ke spáse extraligového Litvínova. A co víc, přičinlivý fanklub Ropáci on...

21. listopadu 2025

Velká cena Las Vegas formule 1 2025: program, výsledky, kde závod sledovat

Max Verstappen během Velké ceny Las Vegas.

Mistrovství světa formule 1 má před sebou tři poslední zastávky. Na programu je Velká cena Las Vegas 2025. Závodní víkend se koná od 20. do 22. listopadu na okruhu Las Vegas Strip, který vede...

21. listopadu 2025  8:55

