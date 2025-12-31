Indráčková ve vyřazovacím k.o. systému 1. kola v přímém duelu jasně porazila Kanaďanku Nicole Maurerovou a zajistila si jedno z 15 přímých postupových míst. S pokusem dlouhým 118,5 metru jí patřilo 18. místo. Ve finálové dvacítce, kterou doplnilo pět nejlepších poražených, pak pozici udržela.
Osmnácté místo už Indráčková v této sezoně vybojovala v listopadu v Lillehammeru a při předchozí zastávce SP v Engelbergu. Ve druhém závodu ve Švýcarsku si před deseti dny navíc 14. příčkou vylepšila sezonní i kariérní maximum v elitním seriálu.
Prevcová na můstku nedala soupeřkám šanci. Úřadující vítězka SP ovládla první kolo pokusem dlouhým 136,5 metru, ve druhém sice dva metry ubrala, ale výhru si s přehledem pohlídala. Druhou Selinu Freitagovou z Německa, která skočila 127 a 135,5 metru, porazila o 23,1 bodu. Třetí skončila vedoucí žena pořadí SP Nozomi Marujamaová z Japonska.
Zkrácená obdoba mužského Turné čtyř můstků bude pokračovat hned na Nový rok. Skokanky čeká další závod v Oberstdorfu.