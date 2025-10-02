Vplížil se mi do života. Lyžařská hvězda bydlí kvůli stalkerovi na tajné adrese

Že její život není jen o triumfech a medailích se vědělo. Před několika měsíci vyplynulo, že hvězdnou švédskou běžkyni na lyžích Fridu Karlssonovou pronásleduje jistý čtyřiašedesátiletý muž. Případ dospěl až k soudu, stalker dostal podmínku a pokutu 50 tisíc švédských korun. Karlssonová se o tom nicméně dlouho veřejně nevyjadřovala. Až doteď.
Švédka Frida Karlssonová během mistrovství světa v norském Trondheimu

Švédka Frida Karlssonová během mistrovství světa v norském Trondheimu | foto: Profimedia.cz

DOJATÁ PO TRIUMFU. Frida Karlssonová vyhrála na závěr MS závod na 50 km volně s...
Švédka Frida Karlssonová vítězí na mistrovství světa v závodě na 50 km volně s...
Švédka Frida Karlssonová slaví triumf na mistrovství světa v závodě na 50 km...
Zleva Therese Johaugová, Frida Karlssonová a Astrid Öyre Slindová.
27 fotografií

Pro švédský list Expressen popsala, jaké útrapy prožívala.

Dost mrazivé.

I obdivuhodné. Vždyť při tom všem získala na letošním mistrovství světa v norském Trondheimu bronz a dvě zlaté medaile.

Běh na lyžích byl pro ni vlastně i tak trochu útěk od reality. Muž ji pronásledoval už roky, zničehonic se objevil na jejích trénincích, závodech, oslovoval ji, díval se na ni, podle záznamů policie se jí pokoušel 207krát dovolat a v mobilu měl 7322 jejích fotografií.

„Chybíš mi víc než kdy jindy,“ stálo třeba v jedné ze zpráv. Několikrát ji taky žádal, ať spolu vyrazí na kávu. Ona samozřejmě nereagovala, a tak ji zkoušel posílat ručně psané dopisy, které se dostaly i k jejím rodičům.

Švédka Frida Karlssonová slaví triumf na mistrovství světa v závodě na 50 km volně s hromadným startem.

„Všechno, co se stalo, na mě pravděpodobně zapůsobilo víc, než jsem si ve skutečnosti uvědomovala,“ ohlíží se dnes šestadvacetiletá Karlssonová. „Předtím jsem byla mladý a velmi důvěřivý člověk. Vyrůstala jsem v pocitu bezpečí. Nikdy jsem nezamykala auto ani dům. Jednoduše řečeno, jsem byla naivní a důvěřivá dívka z malého městečka Sollefteä. Ale teď… Teď se něco vplížilo do mé malé ochranné bariéry.“

Když věděla, že muž disponuje její adresou, necítila se bezpečně. Pokaždé, když slyšela zazvonění zvonku, prý povyskočila strachy.

Doma už nechtěla být, proto několikrát zavolala reprezentační kolegyni Linn Svahnové, jestli u ní nemůže přespat.

„Stalo se to opravdu mnohokrát. Už mám u ní tak trochu vlastní pokoj,“ smutně se pousmála. „Bezpečí jsem našla u mnoha lidí. To je na tom asi jediná pozitivní věc.“

Přes 7000 fotek, 200 zpráv i telefonátů. Stalker hvězdy Karlssonové je u soudu

Soud proběhl letos na jaře. Muži hrozily až čtyři roky odnětí svobody a pokuta 50 000 švédských korun. Když mu soud vyměřil trest spíš na dolní hranici, právníci Karlssonové se odvolali.

Stejně tak ale i obžalovaný. Už dřív se hájil, že to nebyl on, ale běžkyně, kdo zažehl vztah mezi nimi. Seznámit se podle něj měli v roce 2022 při jednom slavnostním večeru, kde měli tančit. Muž také tvrdil, že ačkoliv Karlssonová na jeho zprávy přímo nezareagovala, „inteligentně a promyšleně“ mu odpovídala veřejnými příspěvky na svém Instagramu.

Kdy bude případ znovu projednán, zatím jasné není.

Švédka Frida Karlssonová vítězí v závodě na 50 km Světového poháru v běžeckém lyžování v Oslu.

Ani po soudu nicméně Karlssonová nenabyla pocit bezpečí. Víc si střeží soukromí a raději se přestěhovala na tajnou adresu, daleko od stalkera.

„Musím začít tak trochu znovu, abych si vybudovala pocit bezpečí,“ vykládá.

Pochopitelně chce, aby se ve světě nic takového už nedělo. Proto se nyní rozhodla vyjádřit: „Připadá mi správné, že jsme se rozhodli jít až do konce. Udělala jsem, co jsem mohla, byla jsem u soudu, upozornila na tento problém. Je totiž mnoho dalších, kterých se týká.“

A ona ví, jak hrůzostrašně to je.

