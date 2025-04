Přes 7000 fotek, 200 zpráv i telefonátů. Stalker hvězdy Karlssonové je u soudu

Proces začal minulou středu u okresního soudu v provincii Ängermanland, verdikt by měl být podle švédského serveru SVT známý 9. dubna.

Karlssonová se k líčení připojila online a na svou žádost ho opustila, když nastal čas na svědectví stalkera. „Nechci už ho nikdy vidět, absolutně s ním nechci mít nic společného,“ několikrát při procesu zopakovala pětadvacetiletá běžkyně.

Noční můra Fridy Karlssonové, tak o případu píšou severská média.

Podle švédské policie měl muž ve svém mobilu uložených jejích 7322 fotografií. Opatřil si na ni adresu i soukromé telefonní číslo a poslal jí 200 textových zpráv a 207krát se jí pokoušel dovolat.

Švédka Frida Karlssonová na fanoušky obsypané trati závodu na 50 km na Holmenkollenu.

„Chybíš mi víc než kdy jindy,“ stojí v jedné ze zpráv. Několikrát ji žádal, ať spolu vyrazí na kávu či se spolu potkají na jiném místě.

Karlssonová mu ani na jednou neodpověděla, muž jí tak poslal čtyřstránkový ručně psaný dopis, který nejprve vyzvedla její matka. I ona svědčí u soudu.

Stalker se za bronzovou olympijskou medailistkou z olympijských her v Pekingu 2022 několikrát vydal i osobně. Sledoval ji v létě na tréninku v Sollefteä, jel za ní na závody ve Stockholmu, kde se za ní rozběhl a pokřikoval na ni. Pořídil si letenky na soustředění na Tenerife, kde se švédský tým v té době připravoval.

Na Kanárské ostrovy nakonec neodletěl, načež měl Karlssonové napsat SMS: „Stydím se, ale musím přiznat, že jsem zmeškal let na Tenerife! Neuvěřitelné, ale pravdivé. Omlouvám se.“

„Když se objevil na několika místech, kde jsem byla já, byla jsem velmi vystresovaná a vyděšená,“ uvedla běžkyně na lyžích.

Nejvíc ji znepokojilo, když se muž dokonce objevil před jejím domem v Östersundu. „Posléze jsem se neustále musela otáčet přes rameno. Necítila jsem se doma bezpečně,“ popisovala.

Podle verze čtyřiašedesátiletého muže to nebyl on, ale Karlssonová, kdo zažehl vztah mezi nimi. Seznámit se podle něj měli v roce 2022 při jednom slavnostním večeru, kde spolu měli tančit. Karlssonová to odmítla.

Muž také tvrdil, že ačkoliv Karlssonová na jeho zprávy přímo nezareagovala, „inteligentně a promyšleně“ mu odpovídala veřejnými příspěvky na svém Instagramu.

Švédka Frida Karlssonová vítězí na mistrovství světa v závodě na 50 km volně s hromadným startem.

Návštěvu jejího domu zase vysvětloval: „Jen jsem jel kolem ní a ona stála na ulici. Pak jsem stáhl okénko, povídali jsme si a měli jsme se hezky. Takže mi na tom nepřišlo nic divného.“

Policie už dříve dala za pravdu švédské šampionce. V listopadu 2024 bylo stalkerovi zakázáno ji kontaktovat, jenže nařízení několikrát porušil. Nyní případ řeší soud.

„Dřív jsem byla velmi nebojácná a důvěřivá, po těchto událostech jsem se ale změnila,“ řekla Švédka.