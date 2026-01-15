Jak probíhá návrat Rusů. Skokani narazili u Poláků, otázky vzbudil kouč bez akreditace

V prosinci dostali povolení k návratu do soutěží pořádaných Mezinárodní lyžařskou federací (FIS) první z nich. Konkrétně se jednalo o šest zástupců z Běloruska a tři z Ruska, ke kterým se za poslední měsíc přidali další. Jak probíhá jejich návrat se statusem neutrálních sportovců?
Savelij Korostělev a Darija Něprjajevová na Tour de Ski.

Savelij Korostělev a Darija Něprjajevová na Tour de Ski. | foto: Profimedia.cz

Savelij Korostělev na Tour de Ski.
Julia Pleškovová během sjezdu Světového poháru v Zauchensee.
Akrobatická skokanka na lyžích Hanna Huskovová na olympijských hrách v Pekingu.
AKROBATICKÉ LYŽOVÁNÍ, SKOKY: 1. HUSKOVOVÁ (Bělorusko). Vítězka závod v...
Jednotná odpověď neexistuje.

Zatímco někteří téměř okamžitě po svolení od FIS začali závodit, jiní čelí očekávaným překážkám.

Neutrální sportovci

FIS musela reagovat na verdikt sportovního arbitrážního soudu CAS, podle kterého se ruští a běloruští lyžaři a snowboardisté mohou jako neutrální sportovci vrátit do mezinárodních soutěží a zapojit se do kvalifikací na únorové olympijské hry v Miláně a Cortině d’Ampezzo.

Pro udělení neutrálního statusu je třeba, aby sportovci veřejně nepodporovali válku a neměli vazby na vojenské nebo státní bezpečnostní složky.

Například ruští skokané na lyžích Michail Nazarov a Danil Sadrejev mají status neutrálních sportovců od 22. prosince, Turné čtyř můstků ani následný závod Světového poháru v Zakopaném ovšem nestihli.

K cestě do Rakouska a Německa si nezvládli rychle zařídit potřebné administrativní náležitosti. Více času měli k přípravě na klání v Polsku, kde ovšem narazili na vízová pravidla země.

„Dne 19. září 2022 vstoupila v platnost novela nařízení ministra vnitra, která omezuje vstup občanů Ruské federace do Polska. Účastníci sportovních soutěží nejsou zahrnuti mezi osoby oprávněné překročit polské hranice. Vzhledem k nemožnosti překročit hranice neexistuje právní základ pro přijímání žádostí o víza,“ uvedlo v prohlášení polské ministerstvo zahraničí.

Polský ministr sportu Jakub Rutnicki navíc rázně komentoval: „Za naší východní hranicí zuří válka. Každý den jsou na Ukrajině zabíjeny stovky nevinných. Za takových okolností k sobě sportovce (z Ruska) nepustíme.“

Otazníky i kolem běžců na lyžích

Hladší průběh měl návrat Rusů ke klasickému lyžování. Savelij Korostělev a Darija Něprjajevová naskočili do Světového poháru už v půlce prosince v Davosu, oba se zúčastnili seriálu Tour de Ski, kde brali konečné umístění v elitní desítce.

Korostělev, dvojnásobný juniorský mistr světa z roku 2022, patřil k pravidelným kritikům zákazu ze strany FIS. „Tohle není sport. Tohle je politika,“ prohlásil během podzimu, kdy lyžařská federace ještě trvala na nastavených pravidlech.

Savelij Korostělev na Tour de Ski.

Na Tour de Ski se připomněl čtvrtým místem v závodě s hromadným startem, po kterém ho v cílovém prostoru podporovala i skupinka fanoušků s ruskou vlajkou.

„Viděl jsem je až v úplném cíli, během závodu si člověk ničeho nevšimne. Byl jsem opravdu překvapen, když jsem je tady viděl. A co pro mě taková podpora znamená? Je to hezké, ale... Je to hezké,“ hodnotil Korostělev, jenž byl v minulosti spojován s armádním klubem CSKA, pro Championat.

Ruský web citoval rovněž švédského reprezentanta Edvina Angera: „Nepřipadá mi neutrální, když se tady mává ruskými vlajkami.“

Otázky vyvolala i přítomnost kouče Jegora Sorina, který od FIS neutrální status neobdržel. „Jsem během závodů jen divák. Jelikož nemám neutrální status, nedostanu akreditaci,“ říkal trenér pro švédský deník Expressen.

Souhlasíte s návratem běloruských a ruských lyžařů do soutěží pod hlavičkou FIS?

celkem hlasů: 1195

Prozradil také, že se dostal do konfliktu s jedním z ukrajinských trenérů. „Ptal se mě, co tady dělám. Řekl jsem mu, že jen vezu sportovce k závodům, a on mě začal natáčet. Pro mě to nebyl problém, protože jsem stál na parkovišti před tréninkovými přívěsy, tam jsem mohl být.“

FIS po dotazech Expressenu uvedla, že nemůže ovlivnit, kdo bude přítomný v publiku.

Byla jsem hrdá, když mi napsal Putin

Zpět je také akrobatická lyžařka Anastasia Tatalinová, mistryně světa v Big Airu z roku 2021. V lednu poprvé startovala ve Světovém poháru a v disciplíně slopestyle brala desáté místo.

Status neutrální sportovkyně získala, přestože v dubnu 2022 řekla: „Zastupuji Rusko a byla jsem hrdá, když mi ruský prezident Vladimir Vladimirovič (Putin) poslal zprávu po vítězství na mistrovství světa. Celý svět byl v šoku, že náš prezident tak podporuje sportovce. Chci i nadále reprezentovat svou zemi.“

Na výraznější výsledek zatím Rusové čekají v alpském lyžování. Konkurenci Světového poháru si během sjezdu v rakouském Zauchensee po pauze zkusila Julia Pleškovová (51. místo).

Julia Pleškovová během sjezdu Světového poháru v Zauchensee.

Ivan Kuzněcov nedokončil obří slalom ve švýcarském Adelbodenu, Jekatěrina Tkačenková předčasně vypadla ve Flachau. Běloruska Maria Škanovová zase nezvládla první kolo v Kranjské Goře. Ve výkonnostně nižších závodech startují Aleksander Andrijenko a Simon Efimov (oba z Ruska).

O nejvýraznější běloruské výsledky se zatím dvojicí devátých míst v akrobatických skocích postarala Hanna Huskovová, zlatá medailistka z olympijských her v Pchjongčchangu.

Mezi další ruské lyžaře a snowboardisty s neutrálním statusem, kteří zatím nezávodili, patří:

Akrobatické lyžování: Nikita Andrejev, Timofej Bralgin, Aleksandra Glazkovová, Vladimir Ivanov, Světlana Ivanovová, Darja Melchijakovová, Nikita Novitskij, Lana Prusakovová, Polina Rjabovová, Natalia Šerinová, Aleksandr Terečkin
Severská kombinace: Artěm Galunin, Samir Mastijev (severská kombinace)
Skoky na lyžích: Aleksandra Kustovová, Ilia Mankov
Snowboarding: Sofia Afanasjevová, Ilia Churtin Polina Karimovová, Jaroslav Lenčevskij, Michail Matvejev, Kristina Paulová, Varvara Romanovová, Jaroslav Stěpanko, Maria Traviničevová, Arsenij Tomin

