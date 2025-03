Že skokani úpravy nepoznali? Věřím jim, problémy jsou jinde, říká Sakala

Na šampionátu zůstal do týmových závodů, načež se vrátil domů, jelikož se podílí na přípravách domácího republikového šampionátu.

A to, co se na mistrovství dělo po jeho odjezdu, ho zaskočilo.

Zjistilo se, že Norové potají a nelegálně upravili kombinézy svých skokanů, v nichž posléze Marius Lindvik bral stříbro na velkém můstku a Johann André Forfang pátou příčku. Sportovci byli dodatečně diskvalifikovaní a severský svaz přiznal: Vědomě jsme podváděli!

„Všechno to přebilo. Kaňka jako hrom,“ povídá Filip Sakala. „Závody sledoval přímo norský král, vyhrávali medaile… A pak se stane taková kauza. Myslím, že v Norsku s tím nebudou mít moc slitování.“

Co se bude podle vás dít? Někteří hovoří, že kauza může norské skoky zničit, už jim dokonce odcházejí někteří sponzoři.

Věřím, že tak vážné to nebude. Systém a jakákoliv spravedlnost je o lidech. Věřím, že si Norové sednou, budou se řídit modelem osobní odpovědnosti a ti, kteří za všechno můžou, odejdou. Doufám, že sponzoři odcházet nebudou. Když se stáhnou, nepoškodí viníky, ale další skokany, kteří se snaží a chtějí uspět. Věřím, že v této kauze zůstane rozum a bude se jednat tak, aby se nepoškodili lidé, co za nic nemohou.

Německá agentura SID prohlásila, že jde o největší krizi skoků za poslední roky. Vnímáte to podobně?

Určitě. Upřímně mě moc nepřekvapuje, že se tohle stalo. Spíš mě překvapuje způsob a doba, v jakou se to odehrálo. Jde o to, že celá Mezinárodní lyžařská federace FIS by měla dávat sportovcům mantinely a pravidla. Což dělá. Jenže pak je druhá věc, a to jak se pravidla kontrolují a dodržují. U skoků FIS z mého pohledu otevřela prostor, aby se podobné věci mohly dít. Nemyslím to nějak zle, ale spíš by se mělo víc dbát dopředu.

Trenér norských skokanů na lyžích Magnus Brevig přichází za novináři.

Jak to myslíte?

Kontrol je spousta. Jenže, jak jich je hodně, nejsou moc dobře personálně zabezpečené a kontrolor nemá absolutně šanci všechno stihnout. Navíc jde i o to, do jaké míry kontrolor povolí, aby se šlo na hranu. Pravidla jsou fajn. Ale jejich ztělesněním jsou lidé. Ve chvíli, kdy nebude dostatek odborníků, tak se věci budou opakovat. Jako v každé jiné sféře života.

Nastane podle vás období změn?

Věřím, že ano. Můj názor je, že by se některá pravidla měla v rámci kombinéz spíš trochu uvolnit. Revoluce přijde. Jde o to, že události nepoškodily jen Nory, ale celý skok. Nastal přesně ten moment, kdy by měl člověk přemýšlet, jak se posunout dál.

Pravidla ohledně kombinéz například určují povolenou propustnost vzduchu nebo že oblek nesmí odstávat tři centimetry od těla. Kolik jich je celkem?

Jde o pořádnou bichli. Třeba pravidlo o třech centimetrech je podle mě právě ta hrana, na které se všichni snaží balancovat a nad kterou bych popřemýšlel. Během závodního výkonu je člověk ve stresu, potí se, má hlad. Může se stát, že rezervu mezi holým tělem a kombinézou bude mít vyšší. Ale co jsme mohli vidět u Norů, tak to už bylo samozřejmě něco jiného.

Zpevňovali jim švy v oblasti rozkroku obleku. Jde v letové fázi o zásadní místo?

Určitě. Oblast pod pánví je zásadní. A díky zpevnění kombinéza sahá při letu v tomto místě níž. Tohle už není o tom, že hledáte hranu a limit. Ale už vědomě jdete přes ně.

Norský skokan na lyžích Marius Lindvik na světovém šampionátu.

Lindvik i Forfang tvrdí, že o ničem nevěděli. Je podle vás reálné, že by skokan úpravy nepoznal?

Záleží na každém. Jsou tací, kteří materiálu nevěnují tolik pozornosti a věří realizačnímu týmu. Což by teda tak i podle mě být mělo... Jak se vám materiál dostane do hlavy, jde to na úkor sportovního výkonu. To se stávalo mně. Když chce mít skokan čistou hlavu, měl by ho nechat na ostatních. Takže ano, myslím si, že to reálné je, a jsem přesvědčený, že o úpravách nevěděli.

S oběma jste podobně staří, skákal jste s nimi. Věříte jim i proto, že je znáte?

Ano. I proto. Když jsem viděl video, jak kombinézy upravují, tak si myslím, že skokan, který se soustředí pouze na výkon, nic nepostřehne. Spíš si myslím, že jde o selhání norského realizačního týmu i FIS, protože je zapotřebí včas nastavit pravidla a jejich vymáhání, aby se to nedělo.

Jak se kombinézy doposud kontrolují?

Začíná to už před sezonou, kdy FIS změří elektronickým skenerem závodníkovi tělo. Na jeho základě určí nejdůležitější míry – což je právě výška od země k rozkroku nebo délka ruky – a podle nich se kombinézy musí šít.

Co během závodu?

Před skokem musí člověk projít kontrolou, jestli míry sedí. Dole pod můstkem pak další probíhají namátkově, a nebo, když si kontrolor nahoře všimne něčeho, co se mu nezdá. A taky je pravidlo, že deset nejlepších po druhém kole zamíří na kontrolu automaticky. Na ní se měří i profuk a další vlastnosti.

Norská radost po triumfu v závodě smíšených týmů na mistrovství světa.

V celé kauze se hodně mluví o tom, že upravené kombinézy Norů už byly očipované. Co to znamená?

Každá kombinéza má svou životnost. Když je dobrá, vydrží deset až patnáct skoků a posléze ztrácí efektivitu. Silnější národy jako Rakušané nebo Norové se tak klidně pohybovaly na čísle třiceti kombinéz za sezonu pro jednoho. Což si finančně slabší země nemohly dovolit. Takže FIS přišla s tím, že bude limitovat počty na závodní periodu. Pouze po jejím konci je možné kombinézy měnit. Po výměně ji kontrolor očipuje, dá na ni značku a od té doby se s ní nesmí nijak zacházet, přešívat ji a ani ji upravovat. Takže i z tohoto pohledu jde o velký přečin.

I přes takové množství pravidel jak velké rozdíly panují mezi kombinézami u jednotlivých zemí?

V první řadě je stále nejdůležitější skokan. Na úrovni Světového poháru už ale kombinézy rozhodují. Z vlastní zkušenosti vím, že když jsem si vzal trochu lepší, tak to zejména na mamutím můstku bylo diametrálně jiné. Takže jsou velké. Nejlepší týmy jsou napřed.

Jak moc?

Co mám informace, tak v Rakousku běží vývoj třeba už dvanáct let. U nás jsme začali letos, takže je před námi dlouhá cesta. Ale jsem rád, že se nám podařilo projekt rozjet a máme své vlastní oddělení. Trend je takový. Připomíná trochu formuli jedna.