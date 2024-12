Nyenget vyhrál i dvacítku v Davosu, Fellner obsadil 39. místo

Závody SP v běhu na lyžích v Davosu (Švýcarsko) 20 km klasicky: Muži: 1. Nyenget (Nor.) 55:37,8, 2. Niskanen (Fin.) -13,1, 3. Lapalus (Fr.) -35,1, 4. Krüger -51,4, 5. Klaebo -1:06,7, 6. Amundsen (všichni Nor.) -1:23,6, ...39. Fellner -3:43,0, 52. Dufek -4:05,4, 72. Bauer (všichni ČR) 6:21,0 Průběžné pořadí SP (po 8 z 31 závodů): 1. Amundsen 688, 2. Klaebo 592, 3. Nyenget 501, 4. Krüger 436, 5. Valnes (Nor.) 382, 6. Niskanen 381, ...91. Fellner 38, 92. Černý 37, 131. Šeller (oba ČR) 10, 135. Bauer 7, 137. Dufek 6 14:00 20 km klasicky ženy (Havlíčková)