Brignoneová po vážném zranění a dvou zlatech ukončila lyžařkou sezonu

Brignoneová na domácí olympiádě získala zlato v super-G a obřím slalomu. Naposledy startovala o víkendu v Andoře, kde obsadila 15. a 8. místo v superobřím slalomu. „V posledních měsících jsem od svého těla chtěla moc,“ řekla Brignoneová, jež v minulé sezoně získala velký křišťálový glóbus.
Na hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo šokovala dvěma triumfy, jen deset měsíců po komplikované zlomenině holenní a lýtkové kosti i přetrženém vazu, což si vyžádalo dvě operace. Stále trpí bolestmi. Po olympiádě řekla, že by obě zlaté medaile vyměnila za to, aby vážnému zranění předešla. A že každý den je pro ni boj.
|
Bolesti přetrvávají. Olympijská šampionka Brignoneová zvažuje konec kariéry
„Od prvního dne, kdy jsem se zranila, jsem se plně věnovala tomu, abych splnila cíl a zúčastnila se olympiády. Takže blížící se konec sezony využívám k tomu, abych si dala pauzu a pak pokračovala v rehabilitaci, na kterou jsem logicky tlačila, abych dosáhla zázraku, což se povedlo,“ dodala Brignoneová.