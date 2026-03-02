Brignoneová po vážném zranění a dvou zlatech ukončila lyžařkou sezonu

Po vážném zranění a dvou zlatech na olympijských hrách ukončila lyžařka Federica Brignoneová sezonu. Tělo už nespolupracuje, oznámila v prohlášení italského svazu. Dá si tedy pauzu a bude s nohou pokračovat v rehabilitaci. Ve Světovém poháru zbývá sjezdařkám devět závodů. Zda pětatřicetiletá Italka ukončí i kariéru, o čemž uvažuje, zatím nesdělila.
Italka Federica Brignoneová během závodu obřího slalomu žen. (15. února 2026)

Brignoneová na domácí olympiádě získala zlato v super-G a obřím slalomu. Naposledy startovala o víkendu v Andoře, kde obsadila 15. a 8. místo v superobřím slalomu. „V posledních měsících jsem od svého těla chtěla moc,“ řekla Brignoneová, jež v minulé sezoně získala velký křišťálový glóbus.

Na hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo šokovala dvěma triumfy, jen deset měsíců po komplikované zlomenině holenní a lýtkové kosti i přetrženém vazu, což si vyžádalo dvě operace. Stále trpí bolestmi. Po olympiádě řekla, že by obě zlaté medaile vyměnila za to, aby vážnému zranění předešla. A že každý den je pro ni boj.

Bolesti přetrvávají. Olympijská šampionka Brignoneová zvažuje konec kariéry

„Od prvního dne, kdy jsem se zranila, jsem se plně věnovala tomu, abych splnila cíl a zúčastnila se olympiády. Takže blížící se konec sezony využívám k tomu, abych si dala pauzu a pak pokračovala v rehabilitaci, na kterou jsem logicky tlačila, abych dosáhla zázraku, což se povedlo,“ dodala Brignoneová.

Chtěl jsem jít pryč. Flek odbyl rozhovor, naštvaly ho otázky. Reportérce se omluvil

Brněnský útočník Jakub Flek v akci proti Kladnu.

Nešlo si nevšimnout, že po prohře 2:4 s Kladnem není dobře naladěný. Odsekával, nechtěl se vybavovat, zmohl se na čtyři krátké odpovědi, celý rozhovor stihl zhruba za půl minuty. „Taky jsem jenom...

2. března 2026  11:25

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

2. března 2026  10:52

