Janatová se zabydluje v top ten. Ve Falunu doběhla devátá na dvacítce

20 km volně s hromadným startem

Muži: 1. Golberg (Nor.) 48:05,1, 2. Schumacher (USA) -0,3, 3. Amundsen -0,9, 4. Ree -2,3, 5. Krüger (všichni Nor.) -7,1, 6. Vermeulen (Rak.) -9,4, ...67. Dufek (ČR) -6:24,6

Průběžné pořadí SP (po 26 z 31 závodů): 1. Klaebo (Nor.) 1669, 2. Anger (Švéd.) 1462, 3. Valnes (Nor.) 1281, 4. Lapalus (Fr.) 1177, 5. Pellegrino (It.) 1158, 6. Amundsen (Nor.) 1154, ...37. Novák 357, 71. Černý 205, 84. Tuž 156, 101. Šeller 98, 117. Fellner 76, 123. Bauer 67, 145. Dufek (všichni ČR) 32

Ženy: 1. Digginsová (USA) 54:27,4, 2. H. Wengová (Nor.) -0,7, 3. Anderssonová (Švéd.) -0,8, 4. Sannessová (Nor.) -5,9, 5. Carlová (Něm.) -27,2, 6. Kernová (USA) -45,1, ...9. Janatová -47,0, 30. Havlíčková (obě ČR) -3:46,6

Průběžné pořadí SP (po 26 z 31 závodů): 1. Digginsová 1933, 2. Carlová 1461, 3. Slindová (Nor.) 1364, 4. Niskanenová (Fin.) 1356, 5. Anderssonová 1103, 6. Stadloberová (Rak.) 1069, ...9. Janatová 1041, 59. Havlíčková 198, 64. Antošová 177, 97. Beranová (obě ČR) 74