Kraft vládl skokanům ve Falunu a překonal bodový rekord SP. Koudelka se neprosadil

  17:51aktualizováno  18:34
Jediný závod na středním můstku v této sezoně Světového poháru skokanů na lyžích vyhrál ve Falunu Stefan Kraft. I díky 46. triumfu kariéry se dvaatřicetiletý Rakušan stal rekordmanem v počtu získaných bodů v seriálu. Český reprezentant Roman Koudelka se do závodu nekvalifikoval.

Stefan Kraft skáče ve Falunu. | foto: Reuters

Trojnásobný celkový vítěz Světového poháru Kraft předvedl ve Švédsku skoky 97,5 a 96,5 metru a vyhrál o 2,2 bodu před Slovincem Anžem Lanišekem. Třetí byl Němec Philipp Raimund, jenž v druhém kole stanovil výkonem 99,5 m nový rekord můstku.

Kraft se po prvním vítězství od lednového závodu Turné čtyř můstků v Innsbrucku dostal po třetím dílu do průběžného vedení SP. V nejbližší době ho nicméně čeká od závodění pauza, neboť s partnerkou očekávají narození prvního potomka.

Koudelka na SP v Norsku opět nebodoval, Indráčková si skočila pro životní 18. místo

V historické tabulce se Kraft dotáhl 46. vítězstvím na zesnulou finskou legendu Mattiho Nykänena a před sebou už má jen jen krajana Gregora Schlierenzauera (53). Svou sbírku bodů rozšířil na 15 811 a odsunul na druhé místo Fina Janneho Ahonena (15 758).

„Překonat Ahonena a být na tom druhém místě seznamu naroveň s Nykänenem je něco mimořádného. Jsou to skokanské legendy a to, že se jim vyrovnám, nebo je dokonce překonám, je něco, co jsem si jako malý kluk ani nedovedl představit. Je to geniální, nádherný a emotivní moment,“ radoval se Kraft, jenž v SP boduje od roku 2013.

Šestatřicetiletému Koudelkovi dopoledne nevyšel kvalifikační skok a s 80 metry a známkou 88,8 bodu obsadil 59. místo ze 68 skokanů. Neměl tak šanci zaútočit na první body v sezoně, o víkendu v Lillehammeru zahájil olympijskou zimu 37. a 43. místem. V minulém ročníku dosáhl český veterán jen na tři body v Innsbrucku.

Ve středu bude SP pokračovat na velkém můstku. Do Švédska se elitní skokani vrátili poprvé od roku 2015, kdy se právě ve Falunu konalo mistrovství světa v klasickém lyžování, které bude toto zimní středisko hostit opět v roce 2027. Paradoxně však vzhledem k tomu, že tamní skok na lyžích je už léta v krizi, nestartuje ve Falunu žádný Švéd. Podle agentury SID se tak stalo poprvé v historii, že se SP nezúčastnil žádný domácí závodník.

SP mužů ve skocích na lyžích ve Falunu (Švédsko)

1. Kraft (Rak.) 249,9 b. (97,5+96,5 m), 2. Lanišek (Slovin.) 247,7 (96+96), 3. Raimund (Něm.) 244,9 (94,5+99,5), 4. Embacher 241,8 (95+96,5), 5. Hörl 240,6 (94+97), 6. Tschofenig (všichni Rak.) 240,2 (94+93,5)

Průběžné pořadí SP (po 3 z 30 závodů): 1. Kraft 205, 2. R. Kobajaši (Jap.) 181, 3. Tschofenig 176, 4. Hörl 157, 5. Lanišek 156, 6. Prevc (Slovin.) 150 a Raimund oba 150

