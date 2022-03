Samková po návratu na prkno: Byla to bolest, s kterou se dalo fungovat

„Jsem spokojená, jak první jízdy na snowboardu dopadly. Jsem ráda, že jsem byla vůbec schopna se na snowboard postavit. Bylo to super,“ řekla Samková v nahrávce pro média.

Olympijská vítězka ze Soči 2014 a bronzová z Pchjongčchangu 2018 jezdila volně tři měsíce poté, co si při dojezdu závodu smíšených týmů v rakouském Montafonu zlomila konce obou holenních kostí v místech těsně u kotníků. Kvůli zranění přišla o start na hrách v Pekingu.

Osmadvacetiletá Samková plánovala, že by se mohla během března na prkno postavit. Svolení dostala po kontrole u profesora Pavla Koláře z minulého týdne. „Ptala jsem se, jestli to můžu jen tak na pohodu zkusit. Tři měsíce od zranění už je bezpečný odstup,“ řekla Samková.

Pro jízdy si vybrala mírný kopec v rodném Vrchlabí. „Byly trošku muldičky, ale s tím se musí počítat, když jsem šla jezdit okolo poledne. Bylo to super,“ uvedla Samková.

V nohou má stále šrouby a cítila obzvlášť levý kotník. „Mám tam pořád jizvy a v nártech jsou citlivější a bolestivé. Ale s tím musím počítat. O pravé noze jsem nevěděla vůbec,“ řekla. „Když jsem jela frontsidový oblouk na špičkách a byly muldičky, tak i tak to na kotníky není super a teď to bylo hodně nepříjemné. Byla to bolest, s kterou se dalo fungovat, nebylo to nic šíleného.“

Zvládla jen několik jízd. „Tři až čtyři a šla jsem zpátky. Prostě ještě víc nevydržím,“ uvedla s tím, že její nohy ještě nadlouho nesnesou snowboardové boty. Na svahu nebyla sama, ale s mladší sestrou Janou. „Bylo to krásné, ségra se o mě starala a pomáhala mi,“ řekla Samková.

Podle trenéra Marka Jelínka by Samková mohla v dubnu na další ježdění už vyrazit do Alp. „A zvažujeme, jak začít v létě. Ideální by bylo jet za dobrým sněhem na jižní polokouli,“ uvažoval o srpnu, což by bylo právě po rehabilitaci po červnovém vyndání kovových částí z kotníků. „Možná by v tu dobu mohla být připravena pro další ježdění s týmem,“ řekl Jelínek.

Samková k rehabilitaci využívá speciální běhací pás na Dukle. A také jízdu na koni, kterou snowboardistka provozuje normálně a má i vlastního koně. „Ve třmenech totiž nedochází k žádným nárazům, napomáhá to zlepšení pohyblivosti v kloubu kotníků a svalů do pohybu zapojených. Pomáhá jí to, aby se dala brzy do kupy a trénink nebyl jen nudou,“ řekl Jelínek.