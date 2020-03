Samková skončila po pádu ve finále snowboardcrossu ve Veysonnaz čtvrtá

Finále SP ve snowboardcrossu bylo jednou z mála sportovních akcí, které nebyly zrušeny kvůli pandemii koronaviru. Závod ale nejeli jezdci USA, Británie a Kanady.

„Je to skvěle připravený a atmosféra je dobrá, ale bylo těžké se soustředit. Do poslední chvíle se řešilo, jestli se pojede, a do toho člověk řeší, co bude dělat, až bude doma. Takže taková ta hysterie tady je, i když tady na horách je to klidnější. Pořád to bylo finále Světového poháru, takže se člověk musí snažit se hodně koncentrovat, protože to nebylo jednoduchý,“ řekla Samková České televizi.

Žen zbylo jen dvanáct, přímo nasazenou šestici do semifinále doplnily dvě jezdkyně z jediného čtvrtfinále a postup utekl Vendule Hopjákové.

Samková měla ve druhém semifinále horší start, ale na trati se v druhé klopené zatáčce dostala do čela a náskok do cíle postupně navyšovala.

Ve finále se sešly čtyři nejlepší závodnice této zimy a zároveň stejné kvarteto jako před týdnem ve španělské Sierra Nevadě - Samková, Moioliová, Belle Brockhoffová z Austrálie a Chloe Trespeuchová z Francie. „Jedu pro Danu, pro Danu Zátopkovou,“ křikla Samková do kamer na startu, že chce výbornou jízdou uctít památku dnes zesnulé olympijské vítězky v hodu oštěpem Dany Zátopkové.

Po povedeném startu se ale touha české závodnice záhy rozplynula, protože spadla. „Velký skok před první klopenkou jsem brzo ukončila. Poslalo mě to na přední nohu, chytla se mi přední hrana a rovnou mě to vyslalo na záda,“ popsala úřadující mistryně světa moment, který ji připravil o šanci na úspěch.

Moioliová získala křišťálový glóbus už potřetí v kariéře, uspěla i v letech 2016 a 2018. Letos na trůnu vystřídala Samkovou. Závod mužů vyhrál také celkový šampion Světového poháru Rakušan Alessandro Hämmerle, který křišťálovou trofej obhájil.