Se smrtí rodičů se nikdy nevyrovnám. Učím se s tím žít, říká Eva Samková

Zaujala mě zpráva, že jste si před časem při oblékání vykloubila rameno. Jak to, že ve zdraví zvládáte tak nebezpečný sport a pak si ublížíte tak podivně?

Chápu, že to může vypadat divně, ale mně se zranění stávají v kuriózních situacích.

Jak se dá vykloubit rameno při oblékání?

Tam hrálo roli, že mi rameno trošku poskočilo už den před závodem. U mě to je tak, že když rameno trošku vyskočí, tak se pak svaly stáhnou a zpevní se to. Jenže další den se to zase trochu uvolní. Cítila jsem, že rameno není v pořádku. Měla jsem ho zatejpované, měla jsem ortézu. Oblékala jsem se normálně, ale když udělám nějaký pohyb nebo jsem v ideální pozici, aby rameno vyskočilo, stane se to. Mám vazy okolo něj volné, takže je jednoduché, aby vypadlo.