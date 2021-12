Chyběly centimetry. Musím se naučit lépe předkopávat, nařídila si Samková

Prožívala odlišné emoce než po minulé zastávce seriálu v čínském Secret Garden. Zatímco se tehdy radovala z triumfu, tentokrát musela vstřebat porážku.

„Samozřejmě jak je člověk zvyklý vyhrávat, tak páté místo trošku zamrzí. Ale měla jsem jet lépe,“ uvědomovala si Samková v nahrávce pro média.

Podle představ se jí nevydařila už první část čtvrteční kvalifikace. Neměla ideálně namazáno, v úvodní jízdě skončila dvanáctá a musela zabrat ve druhém kole. Další jízda se jí však už vydařila a v nejrychlejším čase dne postoupila dál.

Jistě si pak počínala i v pátečním čtvrtfinále, z nějž šla dál z první pozice. Jenže v semifinále se její naděje na další triumf rozplynuly.

„Bylo to trochu problematické v tom, že tam byla hrozně dlouhá část mezi třetí a čtvrtou klopenkou, kde se za mnou soupeřky vyvezly,“ popisovala. „Já jsem byla na špatné straně, takže jsem jela za nimi větším okruhem.“

Přesto o postup ještě bojovala. Na cílové čáře se snažila zrychlit a předkopnout prkno před své sokyně. Marně.

Kolik jí chybělo?

Pár centimetrů!

„Musím se naučit lépe předkopávat. Já jsem sice předkopávala, ale není to úplně vončo v mém podání,“ povídala osmadvacetiletá reprezentantka.

Cílová fotografie ukázala, že Samková skončila v semifinále na třetím místě za Britkou Charlotte Bankesovou a Francouzkou Chloe Trespeuchovou a že ji čeká „jen“ souboj o páté místo v malém finále.

„Bylo to těžké semifinále. Byly tam dvě dobré holky a ta třetí (Italka Sofia Belingheriová) také nejezdila špatně. Jezdilo se mi dobře, cítila jsem se dobře a myslela jsem, že to zvládnu. To se nepovedlo, ale tak třeba příště,“ říkala Samková.

V což věří i trenér Marek Jelínek.

„Jak říkáme: Z chyb a neúspěchů se dokážeme více poučit, než kdyby byla pořád první,“ povídal kouč. „Takže si myslíme, že to bude další krok, aby se v budoucnu ještě zlepšila.“

Další šanci bude mít už v sobotu, kdy je na programu od 11.00 hodin týmový závod. „Pojede s Honzou Kubičíkem,“ upřesnil kouč. „Těšíme se, že to zandaj, a budeme doufat, že budeme bojovat o medaile.“

Tak jako Češka už tolikrát.