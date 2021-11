Super, super. Jsem nadšená, hlásí po suverénním triumfu Samková z Číny

Už po kvalifikaci byla nadmíru spokojená. Jak by nebyla, vždyť náskok vteřiny a půl na druhou není zrovna obvyklý.

„Kluci skvěle trefili mázu, mně se jelo dobře a mám radost. Ten náskok mě překvapil. Myslela jsem, že se pokazila časomíra. Tohle je příjemný povzbuzení, ale v neděli bude nový den. Hlavně neusnout na vavřínech,“ říkala.

A to vážně neudělala.

Vlastně všechny tři její nedělní jízdy byly tak trochu jako přes kopírák. Už ve čtvrtfinále se hned po startu dostala do vedení a před sebe nikoho nepustila.

Snowboardcrossařka Eva Samková vítězí na trati v čínském Secret Garden

V semifinále to byla podobná pohádka.

S tradičním knírkem, který tentokrát doplnila i bradkou, zvládla Eva Samková parádně start i finálového závodu, přesto se v něm poprvé za celou dobu na chvíli propadla na druhou příčku za Charlotte Bankesovou.

Ale opravdu jen na pár vteřin, než ji v pravotočivé zatáčce znovu předjela a jela si pro osmnáctý triumf ve Světovém poháru v kariéře.

„Super, super. Jsem samozřejmě nadšená, protože jsem od první jízdy věděla, že jsou holky hodně blízko za mnou,“ líčila česká snowboardkrosařka po závodě.

Trenér Marek Jelínek „Evka ukázala, že jsme se přes léto a podzim připravili docela dobře. Vyhrála nejen kvalifikační jízdu o parník, ale pak i všechny závodní jízdy. Zaslouženě zvítězila ve finále. Bylo to hezké taktické ježdění, v každé jízdě malá chyba na startu, ale i tak vždycky po startu vedla. Ukázala, že jsme ready. Před námi je za týden další Světový pohár, pak další, je toho ještě spoustu. Evka se může v pár věcech zlepšit a já se strašně těším na celou sezonu, protože začátek byl famózní.“

Evo, jak jste všechny tři jízdy viděla?

V první jízdě se mi úplně moc nepovedl start. Semifinále se mi povedlo nejlíp a ve finále jsem chytla lehký vrávor hned po startu. Dopadla jsem na frontsidovou hranu, ale povedlo se to srovnat.

Po startu jste vždycky odjížděla první…

Snažila jsem se dupat co nejvíc, aby mě holky nepředjely, ony se naopak zavěsily za mě. Ve finále byly tak blízko, že mě na chvíli Britka předjela, ale já jsem se tam hned snažila narvat zpátky, což byla jediná cesta. Jsem ráda, že jsem to nevysrabila.

Jak náročný byl první start sezony?

Bylo to náročné, dlouhé. Celé dny tady jsou dlouhé, před semifinále jsem se cítila dost unavená, ale pak jsem se vzchopila. Teď jsem ale opravdu unavená.

Vítězství tu únavu nepřebíjí?

Ale jo, všechno fungovalo skvěle, skvěle nám to tady jelo, takže velká spokojenost. Ale bylo to tvrdé, čekala jsem, že do mě holky půjdou. Určitě je to povzbuzení, protože šlo o první závod, a já teď vím, jak na tom jsem. Cítím se dobře, i když pořád to byl jen testovací závod.

Trať pro olympiádu by měl být jiná?

Máme informace, že bude úplně jiná, což je asi dobře, protože takhle si ji každý nakouká a nebyla by to úplně výhoda. Uvidíme, co vymyslí, ale je dobře, že to bude jiné.