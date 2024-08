Jen kvůli medailím se vracet nebudu. Adamczyková o těhotenství i výchově

Předpokládám, že první, kdo se dozvěděl o vašem těhotenství, byl váš muž Marek Adamczyk. Ale vy jste to musela brzy oznámit i týmu snowboardcrossových spolupracovníků.

Samozřejmě jsem rozmýšlela, jak to správně načasovat, protože je to pro mě velmi osobní, ale musela jsem jim to dát vědět. Jako profesionální sportovkyně jsem v jiné pozici, než kdybych chodila někam normálně do práce. Takže nejdřív to řeknete rodině a hned potom svému týmu, tedy trenérovi, manažerům, klukům a holkám, co spolu trénujeme… A pak přemýšlíte, kdy to říct fanouškům a do médií, je to zvláštní pozice.

Jak se tváří trenér a manažeři, když jim hlavní hvězda sdělí, že čeká dítě?

Taky jsem si říkala, jak na to asi budou reagovat. Ale musím to zaťukat, cítila jsem od nich velkou podporu. Všichni mi gratulovali, že je to super zpráva.