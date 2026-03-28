Adamczyková zakončila sezonu šestým místem. Finále jí v Kanadě těsně uniklo

Autor: ,
  18:47
Snowboardcrossařka Eva Adamczyková zakončila sezonu, v níž zkompletovala olympijskou medailovou sbírku, šestým místem na finále Světového poháru v Mont-Sainte-Anne. Dvaatřicetiletá česká reprezentantka vypadla v semifinále a skončila druhá v malém finále.

Eva Adamczyková při kvalifikaci Světového poháru v Motafonu. | foto: Czech SBX Team

Stříbrná medailistka z únorového olympijského závodu v Livignu obsadila v Kanadě druhé místo v kvalifikaci. Ve čtvrtfinále, do něhož nenastoupila Američanka Hanna Percyová, obsadila druhé postupové místo za tradiční soupeřkou Michelou Moioliovou z Itálie.

V semifinále najížděla Adamczyková ještě na poslední skok jako první, ale před cílem ji předstihly Britka Charlotte Bankesová a těsně i Švýcarka Sina Siegenthalerová.

V malém finále pak dvojnásobná mistryně světa nestačila jen na Moioliovou, jež semifinále po pádu krátce po startu nedokončila.

Adamczyková dojela v prvním závodě po olympiádě osmá, v malém finále měla pád

Adamczyková se tak ani v posledním závodu sezony nedočkala ve Světovém poháru postupu do velkého finále, které jela naposledy před více než dvěma lety před mateřskou pauzou začátkem března 2024 v Cortině. Ve finále však česká hvězda nechyběla v nejdůležitějším závodu této zimy pod pěti kruhy v Livignu.

V konečném pořadí SP, v němž neobjela všechny závody, obsadila bývalá trojnásobná celková vítězka Adamczyková 11. pozici. Křišťálový glóbus získala dnešní vítězka Bankesová.

V mužském závodě vypadli oba čeští snowboardisté hned v osmifinále, Radek Houser obsadil 20. místo, Jan Kubičík skončil tři místa za ním. Zvítězil Australan Adam Lambert před Němcem Leonem Ulbrichtem, v celkovém hodnocení je pořadí opačné.

SP ve snowboardcrossu

Mont-Sainte-Anne (Kanada):

Muži: 1. Lambert (Austr.), 2. Ulbricht (Něm.), 3. Bichon (Kan.), ...20. Houser, 23. Kubičík (oba ČR).

Konečné pořadí SP (po 7 závodech): 1. Ulbricht 435, 2. Lambert 413, 3. A. Chollet 383, ...38. Choura (ČR) 35, 39. Houser 34, 42. Kubičík 26.

Ženy: 1. Bankesová (Brit.), 2. Trespeuchová (Fr.), 3. Siegenthalerová (Švýc.), ...6. Adamczyková, v kvalifikaci 27. Hrůšová (obě ČR).

Konečné pořadí SP (po 7 závodech): 1. Bankesová 473, 2. Trespeuchová 395, 3. Castaová (Fr.) 386, ...11. Adamczyková 182, 25. Hrůšová 61, 45. Strnadová (ČR) 8.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Litoměřice vs. JihlavaHokej - 6. kolo - 28. 3. 2026:Litoměřice vs. Jihlava //www.idnes.cz/sport
Živě1:4
  • 70.00
  • 14.00
  • 1.03
Most vs. PísekHázená - 21. kolo - 28. 3. 2026:Most vs. Písek //www.idnes.cz/sport
Živě29:22
  • -
  • 200.00
  • 300.00
Dunajská Streda vs. SlaviaHázená - 21. kolo - 28. 3. 2026:Dunajská Streda vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
Živě35:22
  • 1.07
  • 14.60
  • 10.60
NY Islanders vs. FloridaHokej - - 28. 3. 2026:NY Islanders vs. Florida //www.idnes.cz/sport
Živě1:2
  • 4.00
  • 3.20
  • 2.00
Tampa vs. OttawaHokej - - 28. 3. 2026:Tampa vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 2.60
  • 3.20
  • 2.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

28. března 2026  11:35,  aktualizováno  19:01

Adamczyková zakončila sezonu šestým místem. Finále jí v Kanadě těsně uniklo

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.