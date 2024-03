Start na míru? A pak se za mnou všechny vyvezou, smála se Adamczyková

„Ve finále se mi povedl start, ještě jsem si říkala, jestli není škoda, že se za mnou všechny vyvezou,“ smála se česká reprezentantka v nahrávce pro média. V závěru bojovala o prvenství proti dvěma soupeřkám, nakonec ji předjela Britka Charlotte Bankesová.

„Ještě jsem ji v cíli maličko dojela, celkově byly jízdy poměrně těsné. A taky se hodně padalo,“ připomněla Adamczyková, jež podobný scénář zažila minulý týden v Sierra Nevadě. Ve čtvrtfinále najela v rozbité trati do hlubokého sněhu a upadla.

„Takže jsem ráda, že hned po minulém víkendu, kdy jsem se rozsekala, jsem se zase dostala zpátky,“ pochvalovala si třicetiletá česká závodnice. I tentokrát však Adamczykové hrozilo vypadnutí už ve čtvrtfinále, jen těsně totiž uhájila druhou postupovou příčku.

Naopak v semifinále po trati doslova letěla.

„Nepovedl se mi start, ale díky tomu, že se tady dalo hodně vyvážet a trať byla krátká, jsem pak soupeřky předjela úplně jinou rychlostí,“ líčila. „Ve finále to asi nešlo udělat nějak extra líp, jsem ráda, že to takhle dopadlo,“ těšilo ji druhé místo, na kterém skončila už potřetí v aktuální sezoně.

Jen příčku za vítězstvím skončila ještě v Gudauri a prvním závodu v Sierra Nevadě, první místo vybojovala v lednu ve Svatém Mořici. Na stupních vítězek byla Adamczyková počtvrté ze šesti letošních startů, v celkovém pořadí si polepšila o dvě místa na čtvrtou příčku.

Jen 25 bodů před ní je sobotní vítězka Bankesová. „Jezdí jí to, i když jsem byla ve finále v půlce trati o dost před ní, stejně mě pak ještě předjela. Trochu mě ťukla zezadu do prkna, byla jsem překvapená, že to cuklo,“ popisovala Adamczyková, kterou chválil i trenér Marek Jelínek.

„Jak jsme zvyklí, nejlepší jízdu si Evka šetří do finále, můžeme se jen dohadovat, jak by to dopadlo, kdyby jí Charlotte před poslední klopenou zatáčkou neťukla do prkna, kdy Evka málem spadla,“ přemítal kouč.

Trať byla kvůli špatnému počasí poničená, organizátoři se tak rozhodli pro závod zvolit její kratší variantu. „Jsem rád, že Evka přežila ve zdraví, protože to bylo náročné a nebezpečné. Děvčata i chlapci museli brzdit už před cílem, vyjíždět ven, za to pořadatelé určitě nedostanou jedničku,“ postěžoval si Jelínek

„Start byl jako dělaný pro mě, ale zbytek trati nebyl moc technický a člověk neměl kde využít potenciál,“ přidala poznatky Adamczyková. „Ale i tak jsem ráda, že se dokážu umístit na pódiu na různých tratích. I takticky jsem závod zvládla, byla jsem klidná.“

A se svou typickou houževnatostí už se česká závodnice těší na další klání, které rozjede příští týden v rakouském Montafonu.