Adamczyková se vrátila do Světového poháru pátým místem v Cervinii

Adamczyková musela dlouho čekat na start svého čtvrtfinále, protože pořadatelé po pádu ošetřovali zraněného závodníka a upravovali trať. Na startu byla s typickým knírkem, který tentokrát doplnila ještě nakreslená piha jako připomínka jejího téměř ročního syna Kryštofa. Úvodní vyřazovací jízdu zvládla s velkým přehledem, celou dobu vedla. Dotáhla se k ní sice mistryně světa z roku 2021 Charlotte Bankesová z Británie, ale ta pak po vlastní chybě upadla a závod nedokončila.
V semifinále se však před Adamczykovou krátce po startu dostaly Castaová a Italka Michela Moioliová, které už dvaatřicetiletá česká reprezentantka nedokázala předjet. V malém finále však trojnásobná vítězka celkového hodnocení SP Adamczyková znovu nenašla přemožitelku, první pozici uhájila před dotírající Rakušanku Piou Zerkholdovou.
Semifinálové přemožitelky Adamczykové se seřadily na prvních dvou místech i ve velkém finále. Triumfovala obhájkyně velkého křišťálového glóbu Castaová před olympijskou vítězkou z Pchjongčchangu 2018 Moioliovou. Třetí dojela Australanka Josie Baffová.
Mužský závod ovládli francouzští sourozenci Cholletovi. Vyhrál sedmnáctiletý Jonas před jednadvacetiletým Aidanem. Třetí byl Australan Adam Lambert.
Úvodní závody SP ve snowboardcrossu v Cervinii (Itálie):
Muži: 1. J. Chollet, 2. A. Chollet (oba Fr.), 3. Lambert (Austr.), ...30. Choura, 32. Kubičík (oba ČR).