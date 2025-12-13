Adamczyková se vrátila do Světového poháru pátým místem v Cervinii

Eva Adamczyková se po mateřské pauze vrátila do Světového poháru ve snowboardcrossu pátým místem v Cervinii. Po nejrychlejším čase v kvalifikaci do boje o medaile nepostoupila, ale vyhrála malé finále. Další čeští reprezentanti Kryštof Choura a Jan Kubičík vypadli v osmifinále, oba dojeli čtvrtí. Vyhráli Francouzi Léa Castaová a Jonas Chollet.

Eva Adamczyková | foto: Bóša/Svaz lyžařů ČR

Adamczyková musela dlouho čekat na start svého čtvrtfinále, protože pořadatelé po pádu ošetřovali zraněného závodníka a upravovali trať. Na startu byla s typickým knírkem, který tentokrát doplnila ještě nakreslená piha jako připomínka jejího téměř ročního syna Kryštofa. Úvodní vyřazovací jízdu zvládla s velkým přehledem, celou dobu vedla. Dotáhla se k ní sice mistryně světa z roku 2021 Charlotte Bankesová z Británie, ale ta pak po vlastní chybě upadla a závod nedokončila.

V semifinále se však před Adamczykovou krátce po startu dostaly Castaová a Italka Michela Moioliová, které už dvaatřicetiletá česká reprezentantka nedokázala předjet. V malém finále však trojnásobná vítězka celkového hodnocení SP Adamczyková znovu nenašla přemožitelku, první pozici uhájila před dotírající Rakušanku Piou Zerkholdovou.

Adamczyková přemítá, jestli vezme synka na olympiádu. Nejdřív se ale sama musí kvalifikovat

Semifinálové přemožitelky Adamczykové se seřadily na prvních dvou místech i ve velkém finále. Triumfovala obhájkyně velkého křišťálového glóbu Castaová před olympijskou vítězkou z Pchjongčchangu 2018 Moioliovou. Třetí dojela Australanka Josie Baffová.

Mužský závod ovládli francouzští sourozenci Cholletovi. Vyhrál sedmnáctiletý Jonas před jednadvacetiletým Aidanem. Třetí byl Australan Adam Lambert.

Úvodní závody SP ve snowboardcrossu v Cervinii (Itálie):

Muži: 1. J. Chollet, 2. A. Chollet (oba Fr.), 3. Lambert (Austr.), ...30. Choura, 32. Kubičík (oba ČR).
Ženy: 1. Castaová (Fr.), 2. Moioliová (It.), 3. Baffová (Austr.), ...5. Adamczyková, v kvalifikaci.25. Hrůšová (obě ČR).

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Největší bouračky v sezoně. Kteří piloti F1 připravili své týmy o nejvíce peněz?

Gabriel Bortoleto boural v domácí Velké ceně Brazílie.

Formulová sezona je již minulostí, server givemesport.com se k ní však v rámci ohlédnutí ještě jednou vrátil. Konkrétně k nehodám a všelijakým kolizím, které ovlivnily týmy z hlediska financí. Kteří...

Olomoucké fiasko na Gibraltaru? Šrám na psychiku, šance na Evropu je stále slušná

Daniel Vašulín bojuje o míč při zápase v Gibraltaru proti Lincolnu Red Imps v...

Cesta domů s ostudou? Určitě. Větší fiasko než vypadnutí s Novými Sady v domácím poháru? Těžko. Ztráta postupu v Konferenční lize? Takřka jistě ne. Ochuzení se o pořádný balík? Nevyhnutelně....

13. prosince 2025  13:27

Světový pohár ve snowboardingu 2025/26: program závodů, kdy jede Ledecká?

Ester Ledecká v kvalifikaci snowboardového paralelního slalomu na mistrovství...

Pro českého fanouška velmi atraktivní Světový pohár ve snowboardingu letos odstartuje 27. listopadu a poběží až do 29. března 2026. V akci budou i známá česká jména. Těšit se můžete na Ester Ledeckou...

13. prosince 2025  13:22

SP v biatlonu v Hochfilzenu 2025: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Michal Krčmář v cíli stíhacího závodu v Östersundu

Druhou zastávkou Světového poháru v biatlonu je rakouský Hochfilzen. Uvidíme celkem šest závodů: sprinty, stíhačky a štafety. Jaký je program závodů, výsledky, českou nominaci i kde vzrušující...

13. prosince 2025  13:18

Bezchybná stíhačka v Hochfilzenu pro vítězného Perrota. Čechy brzdila střelba

Eric Perrot slaví vítězství ve stíhacím závodě.

První vítězství v sezoně Světového poháru získal v sobotním stíhacím závodě Eric Perrot. Francouzský biatlonista o svém triumfu v rakouském Hochfilzenu rozhodl na střelnici, kde zvládl na rozdíl od...

13. prosince 2025  9:42,  aktualizováno  13:17

KRÁLOVNA. Eva Adamczyková a její radost v cíli poté, co se podruhé v kariéře...

13. prosince 2025  13:17

Vonnová září, dojela druhá a má další rekord. Ledecká ve druhé desítce

Ester Ledecká v cíli sjezdu ve Svatém Mořici.

Předvedla lepší výkon než v pátek, na nejrychlejší ale znovu nestačila. Ester Ledecká ve druhém sjezdu ve Svatém Mořici skončila sedmnáctá s mankem 1,49 sekundy na první Němku Emmu Aicherovou. Po...

13. prosince 2025  12:20

Su kovaný Brňák, říká Zábranský. Kometa je rodina, pyro na benzince už bylo moc

Premium
Libor Zábranský.

Na jaře titul, v létě si s partnerkou pořídil štěňátko a na další léto chystá svatbu. Brněnský obránce Libor Zábranský má napilno. Extraligový šampion aktuálně pobývá s hokejovou reprezentací, pořád...

13. prosince 2025

První kolo obřího slalomu ve Val d'Isere vyhrál Rakušan Brennsteiner

Stefan Brennsteiner na trati obřího slalomu ve Svatém Mořici.

Po prvním kole je v čele obřího slalomu Světového poháru ve Val d’Isere rakouský lyžař Stefan Brennsteiner. Druhé kolo na sjezdovce Face de Bellevarde začne ve 13 hodin.

13. prosince 2025  11:30

Adidas po dvaceti letech oživuje legendu. Kopačky Spider se vracejí v moderní verzi

Nová reedice adidas F50 Spider v původní barevné kombinaci z roku 2004.

Adidas po dvaceti letech vrací na trh kultovní kopačky. Model F50 Spider, který v roce 2004 obouvali Arjen Robben, Jermain Defoe či David Trezeguet, přichází v původní barevné kombinaci, ale s lehčí...

13. prosince 2025

Biatlon ONLINE: Ženy jedou štafetu, zopakují Češky úspěch z Östersundu?

Sledujeme online
Jessica Jislová na tratii sprintu v Hochfilzenu.

Hned první závod, který v aktuální sezoně Světového poháru absolvovaly, proměnily české biatlonistky ve stupně vítězek. V Östersundu si ve štafetě dojely pro senzační třetí místo. Zopakuje čtveřice...

13. prosince 2025  10:57

Florbalistka Jiráková před semifinále: I Finky si už na nás musejí dávat pozor

Florbalová obránkyně Nela Jiráková (vpravo) se raduje s Karolínou Klubalovou z...

Bez porážky, když si ve skupině poradily i se svými dosud nejtěžšími soupeřkami Švýcarkami 7:4, prošly florbalové reprezentantky do semifinále mistrovství světa, které o víkendu vrcholí v Ostravě. V...

13. prosince 2025  10:47

Vrcholový sport je byznys, ne terapie. Sportovní psycholog o Součkovi i trenérech

Sportovní psycholog Michal Šafář. (4. listopadu 2016)

Když fotbalista Tomáš Souček popsal ve své nové autobiografii SUK deprese, nespavost i myšlenky na konec kariéry, otevřel téma, které ve vrcholovém sportu dosud stojí v pozadí – duševní zdraví a...

13. prosince 2025  10:20

