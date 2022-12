Opožděný start a páté místo. Má to vzestupnou tendenci, těší Adamczykovou

Spokojenost?

Jsem spokojená, samozřejmě. Jak by řekl můj pan fyzikář z gymplu: má to vzestupnou tendenci, což je super.

Takový start do sezony jste si asi ani nepředstavovala, ne?

Před dvěma měsíci bych ani nepomyslela na to, že budu takhle pořádně jezdit. Jsem hrozně vděčná za to, jak se tohle vnímání posunulo a děkuji všem lidem, kteří mi v tom pomáhali a starali se o mě. Kotníky pořád posouváme dál, pořád probíhá rehabilitace a furt se to zlepšuje. Tým tady taky fungoval skvěle, jsem moc ráda za to, jak to dopadlo.

Jak se vám v Cervinii jezdilo?

Dobře, v ranním tréninku se mi nedařily starty, ale v závodě jsem to zvládla překopat, změnit a začaly se dařit. Vždycky jsem ze začátku jela z první pozice a holky se za mnou vyvážely.

I proto jste nakonec ze semifinále jen těsně nepostoupila do velkého finále.

Udělala jsem v něm i nějaké chyby na posledním skoku, na kterém jsem se neuměla úplně srovnat. Na konci už jsem si jen říkala, jestli za mnou Chloé (Trespeuchová, pozdější vítězka) vyjede nebo ne. Ale jezdila krásně, v té střední části snad vždycky všechny předjela, takže z toho nakonec byl nepostup do finále tak o půl prkna, ale i tak to bylo super závodění.

Hlavně z vaší strany v malém finále. Schválně jste opozdila start a pak všechny předjela.

Domluvili jsme se, že takhle do malého finále půjdu, abych si taky zkusila předjíždět a vyvážet se ve střední části, kde mě předtím vždycky holky předjely. Abych si to taky zkusila i pro sobotní závody a tak. Nakonec z toho byla taková neučesaná jízda, docela jsem to tam lovila, protože mezi lidmi je to něco jiného, nemůžete si jet v klidu svou lajnu. Ale vyšlo to a v dole v cíli to byl super pocit.

V sobotu vás na stejném místě čeká další závod, těšíte se?

Těším se moc. Už dneska bylo i o dost lépe vidět než během páteční kvalifikace, což taky hodně pomohlo. Pořád v mé jízdě jsou věci, které potřebuju doladit, ale to je proces, kterému musím věřit. Pak to bude dobrý.