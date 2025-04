Jedenatřicetiletá Adamczyková je s českým snowboardcrossovým týmem v pravidelném kontaktu. Po porodu už začala sportovat a zajezdila si i na prkně. Jestli znovu naskočí do světa vrcholového sportu, to se uvidí.

„Vše je otevřené, nevylučuji ani jednu možnost. Snowboardcross miluji. Tým a lidi v něm jsou pořád moje srdcovka, jejich výkony sleduji. Podle možností se udržuji ve formě. Uvidíme, jak se to celé vyvine,“ uvedla v tiskové zprávě.

Trenér Jelínek byl loni na podzim k jejímu comebacku spíše skeptický vzhledem k nárokům, které mateřství přináší. Adamczyková se ale sama ozvala, že by za tři týdny na kemp do francouzského Les Deux Alpes ráda odjela. „Jsme dohodnutí, že tam s námi bude týden na soustředění. Vezme si jako aupairku ségru,“ řekl Jelínek.

Hlavní část letní přípravy na sněhu by měli čeští snowboardcrossaři absolvovat znovu na jižní polokouli, tentokrát na Novém Zélandu. „Evka říkala, že i na Zéland by klidně znova jela. Tohle je otevřené. Je to o tom, co Kryštof zvládne, jestli bude zdravý,“ uvedl Jelínek.

Pokud bude situace příznivá, pokusí se Adamczyková připravit na závody a kvalifikovat se na olympijské hry. Vzhledem k tomu, že se body do olympijské kvalifikace sbírají už od minulé sezony, potřebovala by hned jezdit skvěle. Ještě není jasné, kolik bude závodů Světového poháru před uzavřením kvalifikace.

Zatím Adamczykové k elitní formě chybějí mimo jiné kilogramy. „Je vyběhaná s kočárem. Pokud bude chtít být úspěšná, musí hodně zacvičit a hlavně se pořádně najíst,“ dodal Jelínek.

Reprezentantka Karolína Hrůšová na tiskové konferenci českého snowboardcrossového týmu

Ženskou část českého týmu při absenci Adamczykové v minulé sezoně táhla sedmnáctiletá Karolína Hrůšová. Ačkoliv je stále ještě juniorka, obsadila v závodech SP jedno páté a tři osmá místa. „Pozitivně překvapila. Ukázala, že je konkurenceschopná a budoucnost má před sebou,“ řekl Jelínek.

O nejlepší výsledky českých snowboardcrossařů ve Světovém poháru se postaral dvěma čtvrtými místy Radek Houser. I další reprezentanti pravidelně postupovali z kvalifikace. „Mysleli jsme si na medaili, ale ve finále je ta stabilita mnohem důležitější. Dařilo se nám postupovat z první kvalifikační jízdy. To je super,“ ocenil trenér.