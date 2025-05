Adamczyková a olympijské hry? Vše je otevřené. Hlavní bude syn Kryštof, říká

„Neříkám ano, ale ani ne,“ povídá dvaatřicetiletá vítězka her v Soči 2014 a bronzová z Pchjongčchangu 2018. „Olympiádu v Evropě jsem nezažila, určitě jde o hezkou myšlenku. Ale Kryštofa nepřeváží. Kdyby můj návrat neakceptoval, nechtěla bych přes to jít.“

Jak to tedy syn zatím zvládá?

Je naštěstí super pohodový týpek, taky velký cestovatel. Zatím akceptuje všechno, co si vymyslím. Ve Francii se mnou byla ségra, aby ho pohlídala, zatímco já budu nahoře na ledovci. I ona vše zvládá skvěle.

A jak jste se těmi pár hodinami bez malého popasovala vy?

Nahoře na ledovci není moc signál, takže člověk je samozřejmě trochu nervózní. Ale ségra mi vždycky říká: Proč jsi nervózní? Úplně v pohodě! Byly jsme domluvené, že kdyby cokoliv, tak mi dá nějak vědět a já jsem za půl hodiny dole. Nahoru do třech tisíc metrů nad mořem jsem Kryštofa tahat nechtěla. Už takhle je vesnice, v níž bydlíme, v 1600 metrech nad mořem, což jsem četla, že je pro roční děti z nížiny maximum na dlouhodobější pobyt.

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

Takže jste si první větší zápřah na sněhu užila?

Na horách je vždycky krásně. Dva dny jsme sice měli ošklivo, ale sníh byl super. Pocity jsou dobré. Zajezdila jsem si na sjezdovce, trošku v trati, i když ta je tam dost jednoduchá. Ale na rozježdění ideální. Jde o tréninkový areál reprezentace Francie, která nás vždycky pozve. Máme super zázemí, dole je teplejší počasí a nahoře ještě zimní sníh.

Šlo vážně jen o pohodové jízdy, nebo jste i párkrát přidala?

Ne, na tamní pomalejší trati to jinak ani moc nejde. Zjišťovala jsem, jak se cítím. Nemám nic natrénováno ani v posilovně. Když člověk rok nestál v trati, tak spíš ze začátku chytá balanc, zkouší, jak je na tom, jak cítí prkno.

Tělo reagovalo jinak?

Nemám pocit, že by na to mělo vliv těhotenství, ale spíš dlouhá pauza. Rok je fakt hodně. Takže moje pohyby v trati byly dost opatrné. Spíš jsem jen plynule jezdila a postupně, jak jsem cítila lépe, jsem trochu přidávala. Samozřejmě ani fyzicky na tom nejsem dobře. V tom ale taky hrálo roli, že jezdíme ve výšce 3400 metrů na mořem, na což se nedá připravit asi nikdy.

Co vám říkal trenér Marek Jelínek?

I s ním jsme se v tomto duchu bavili. Brali jsme jako bonus, že tam jsem s nimi, předtím jsme to neplánovali. Taky, když jsme třeba přijeli pozdě na trénink, všechny sprdnul kromě mě, protože já jako prý nemusím. Což bylo fajn (smích).

Dáváte si deadline, do kdy si chcete říct: Dobře, zkusím se kvalifikovat na olympiádu?

Asi ne. Vše je otevřené. Chci mít možnost, že ze dne na den buď řeknu ano, nebo ne. Jde o úplně jinou situaci a nechci klást na sebe a už vůbec ne na Kryštofa tlak, že bych něco musela. I z okolí – co se týče Dukly, Českého olympijského výboru nebo svazu – zaznívají v tomto ohledu podpůrná slova. Za což děkuju. I v případě, že bych se ale rozhodla, že to zkusím, nešlo by o nic lehkého. Kvalifikační závody končí v půlce ledna, holky už mají nasbírané body z předešlé sezony, kdežto já ne. Byl by trochu zázrak, kdyby se to povedlo. Šance je, ale je to všechno hrozně natěsno.

Musela byste jet všechny závody Světového poháru, což znamená i v Číně.

Právě. Čtyři závody v Číně. Obě situace jsou dost radikální: dítě doma, nebo dítě v Číně? Zatím je obojí nepředstavitelné. Samozřejmě tohle je velká komplikace, kdybych se rozhodla, že se chci kvalifikovat na olympiádu. Ale nad tím ještě nepřemýšlím, protože si nechci zavařit hlavu.

Eva Adamczyková na tiskové konferenci po skončení zimní sezony

Kdy se zase vrátíte na sníh?

Zatím nevím. Reprezentace bude někdy na přelomu srpna a září na Novém Zélandu. I když ho mám strašně ráda, v mém případě tentokrát nedává smysl, takže jim budu jen tiše závidět. Uvidím, jak to půjde. Půjdu den po dni, týden po týdnu.

Budete mít v letní přípravě daný tréninkový plán, nebo budete spíš improvizovat?

Je dobré si dát tréninkový tréninkový plán a pak improvizovat. (smích) Uvidím, co mi tělo dovolí. Můj trenér do posilovny je zvyklý trénovat i ženy, co jsou po porodu. Přístup obzvlášť na začátku musí být jiný. Chodím i k fyzioterapeutkám a dbám, abych něco nepřepískla. Snažím se víc jít na pocit. Věřím ale, že základ mám z předešlých let, takže je jen potřeba fyzičku obnovit.